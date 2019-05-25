《背脊．肌筋膜 照護百科解剖書》：善用小道具進行背部「激痛點按摩」

文：狄特里．格內麥爾

激痛點，引發背痛主因

背痛從何而來？背痛又會透過什麼症狀表現出來？想要找出答案並非總是那麼容易。因此，經驗豐富的治療師測試了一系列激痛點，發現了肌肉硬化的情形。而特殊的激痛點按摩，可以協助解決問題。

「激痛點」是由於血液循環不全而引起的肌肉硬化。我會說它是結締組織、肌肉、肌腱和韌帶的肌肉記憶區。肉眼看不到激痛點，但可以觸摸得出來：摸起來像一個小結節。治療師將指尖深壓至皮膚底層，在規律的動作之下，會感覺到起伏。

激痛點形成於肌肉纖維內，神經末梢在此處將運動衝動傳導進肌肉。在肌肉正常反覆收縮、放鬆的過程中，有時會出現某些部位的肌肉再也不能放鬆、持續處於緊繃狀態，因此產生痙攣的情況。

最常見的原因是長期的錯誤姿勢或過度負重，太少運動或運動造成的外傷也是可能原因，還有不要忘了壓力。壓力也會使肌肉持續處於緊繃狀態。在這些情況下，就產生了敏感的局部疼痛點，其疼痛感經常會擴散至身體其他部位。

因此，顧名思義，激痛點的意思就是引發疼痛的點。比如肩膀上的激痛點，可能會將疼痛擴散至頭部。

單一姿勢，使肌肉僵硬

不少激痛點源自於肌肉和結締組織數十年來的緊繃狀態，然後某天忽然就讓你感覺到疼痛。原因可能是反覆過度使用特定肌肉區塊，像是長時間在電腦或收銀臺前維持同樣姿勢，或者像醫院助理、清潔人員等。長期使用特定姿勢可能會突然導致局部肌肉纖維結構的刺激。過緊的衣服、坐在尖銳的邊緣、踢足球時停下和跑動、拉傷、扭傷或不良的睡姿，都可能會引起難以忍受的局部疼痛。

連空調的風、洗冷水澡之後、或做完桑拿後進入浸泡池內，都可能引起肌肉和筋膜組織局部收縮。

找出激痛點，對症治療

有時往往要在花了很多時間、做過很多嘗試之後，才會發現：原來激痛點是引發不適的真正原因。

M小姐某天跛著腳走進我的門診，快哭出來的她用手抓住右邊的髖關節說：「我幾乎沒辦法走路。這個區塊好痛，就像有人拿刀在鑽一樣。」

檢查後，發現是髖部側邊、位於屁股的局部劇烈疼痛，髖部本身還是可以自由活動。

我跟她說：「你指的地方是你的臀大肌，就是這部位在折磨你。」用大拇指觸診後，在髖部上方側面的肌肉開端發現1個激痛點。

在經過多次激痛點按摩治療以及1次的震波治療以後，M小姐終於不再感到疼痛，當然也就非常高興。

多種療程併用，解除疼痛

如果要讓不了解激痛點的人接受治療，經常會需要多方嘗試，而且多半徒勞無功。劉先生就是這樣。

這位來自北京的60歲患者，某天飛來德國找我看診，因為他聽過我微型手術的成功案例。

他下背部的疼痛一直擴散到兩邊的大腿。他已經做過很多嘗試，像是輸注治療、醫療體操、藥物、椎間盤手術，但全部都徒勞無功，只能努力費勁地行走和站立。

經過檢查後，在兩邊大腿外側、兩邊臀部以及胸椎和頸部發現激痛點。

治療方式結合了激痛點按摩、推拿、結構感知學療法及薦髂關節微型手術。

劉先生在3週之後，幾乎已經沒有疼痛感了。他非常高興，最後還特別用中文和德文跟我說了謝謝。

順帶一提：其實劉先生也可以在中國接受推拿，畢竟這個方法是在中國被發明的，只是他不知道推拿有這個效果。

善用小道具，進行「激痛點按摩」

在這裡，你可以透過觀看以下的人體圖片，對照自身不適的部位，找出任何可能的「激痛點」。接著，只要選擇合適的小道具，就能針對激痛點進行按摩，進而達到舒緩、解除疼痛的效果。

基本上，肌肉緊繃並不會自己好起來，而是需要接受治療。治療師透過手、棍棒、針灸針或打針施加壓力，讓肌肉內的張力達到平衡。

對於經常出現、位在身體表面的激痛點，使用網球或高爾夫球按摩也多半很有效。

操作方式

Photo Credit：健康你好

在上方圖片中，你可以看到背部的激痛點。哪個區塊跟你的不適部位相對應呢？試試看哪個姿勢最能降低疼痛感。激痛點位在臀大肌區塊嗎？疼痛感擴散到大腿了嗎？那把球放在臀部的激痛點下，如下圖上方所示。如果疼痛範圍是在多裂肌（負責脊椎旋轉、彎曲和伸展）的肌肉群，那麼就可以如下圖下方所示，將網球放在這個肌肉群的激痛點。

碰到兩種情況，都請先躺臥，膝關節大約呈90度彎曲，腳掌完全貼地，將網球或高爾夫球放在個別的激痛點下，維持這個姿勢20～30秒鐘，使體重放在球上。你可以用身體主動壓球來增加壓力。往內感受你的身體，重複動作，直到疼痛減輕或消失。

注意事項

一開始，請在治療師的指導下進行，他也可以告訴你之後自己應該怎麼做。

若疼痛在一段時間後加劇，請停止激痛點按摩。醫師或治療師應先找出病因，確定疼痛背後並未隱藏著更大的問題。

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相關書摘 ►《背脊．肌筋膜 照護百科解剖書》：「背部急性疼痛」如何在家自救？

書籍介紹

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作者：狄特里．格內麥爾

譯者：廖芳婕

圖解透視‧徒手實作‧對症治療，哈佛醫學院客座教授、微型療法發明人代表著作。德國亞馬遜醫療保健前20大暢銷書、讀者好評4.5顆星。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航