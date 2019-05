警戒線、第一犯罪現場、不在場證明⋯⋯這些「命案現場」相關英文怎麼說？

藍可兒的命案事件還真是令人毛骨悚然。生活中,我們經常可以在社會新聞或犯罪影集中看到命案事件,命案現場經常會用到的單字,像是犯罪現場、不在場證明、目擊者......的英文是什麼呢?今天就跟著希平方一起探索一下吧!

命案現場相關英文

謀殺 murder

至於「謀殺案」則可以說murder case。例如:

His son was involved in the murder case.(他兒子捲入這起謀殺案。)

謀殺犯 murderer / 受害者 victim

事件中殺人的是「謀殺犯」murderer或「殺人犯」killer;被殺的則是「受害人」victim 。例如:

The police detective suspected that the murder of the 12-year-old girl was committed by a serial killer.

(警探懷疑犯下這起 12 歲少女謀殺罪行的是名連續殺人犯。)

至於被懷疑的「嫌疑犯」是suspect;可能目睹案發經過的「目擊者」則是witness。例如:

The police are looking for witnesses to this cold-blooded murder.(警方正在尋找這起冷血謀殺的目擊者。)

犯罪現場 crime scene

Crime是「罪、犯罪活動」,scene是「事件現場、地點」,所以crime scene指的就是「犯罪現場、案發地點」囉!而案發現場還可以細分成:

第一犯罪現場 primary crime scene :案件發生的現場。

:案件發生的現場。 第二犯罪現場 secondary crime scene: 事發後的後續現場,如被害人死後被移往的棄屍地點。

The police detective suspected that it is the secondary crime scene; the victim was murdered elsewhere.(警探懷疑這是第二犯罪現場;被害人是在其他地點被謀殺的。)

警察警戒線 police tape

警方抵達命案現場後會設置警戒線,上頭常會寫上crime scene do not cross(犯罪現場請勿跨越)、police line do not cross(警方警戒線請勿跨越)...等字樣。例如:

The police set up police tape around the crime scene.(警方在犯罪現場外圍拉起了警戒線。)

至於「設置警戒線、封鎖現場」的動作則叫做tape off,例如:

Police officers taped off the street because a man was murdered in this area.(警方封鎖街道,因為有名男子在這個區域被謀殺。)

證據 evidence

命案發生後,警方會開始蒐集「證據」evidence,試圖釐清真相。常見的證據類型有像是「物證」physical evidence以及目擊者提供的「供述證據」testimonial evidence。

The prosecutors dropped the charge because of a lack of evidence.(檢察官因為證據不足撤銷訴訟。)

至於「蒐集證據」,英文常搭配的動詞有像是find(找)、look for(找尋)、collect(蒐集)、gather(蒐集)、obtain(取得)......等等。例如:

The police have found concrete evidence linking her to the crime.(警方已經找到具體證據能證明她與此案有關。)

而嫌犯為了證明清白時提供的「不在場證明」則是alibi。

Two suspects were not able to provide an alibi for the evening.(兩名嫌犯無法提供當天下午的不在場證明。)

學會這些字彙之後,下次在國際新聞、英美電影或影集中看到命案事件,相信就更能聽懂或看懂裡面的內容囉!

延伸閱讀:【英文學習APP】想用手機學好英文?這款APP做到了!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【「命案現場」相關英文——犯罪現場?不在場證明?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航