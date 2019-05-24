【圖解】真正接地氣的節能指標：認識 CSPF 值與 R32 環保冷媒

根據台電資料顯示，一般家電用品中以冷氣機對電費的「貢獻」最大，而台灣的冷氣使用習慣，通常以夏季的需求為最高。令台灣民眾兩難的是，夏天吹冷氣固然舒爽，但是昂貴的電費帳單就得成必然嗎？其實，只要挑選「省電效率」佳的冷氣，就能享受涼爽宜人、又不傷荷包的夏天。

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台灣夏季用電量增 40%，吹冷氣就要吹最省電的

走進電器賣場，消費者購買冷氣時，總會考慮到許多細節。比方說：冷氣適合多大的坪數？加裝在客廳或廚房的冷氣有何不同？變頻與定頻的差異？是否具備除濕或暖氣功能？除了考慮功能性以外，冷氣的另一個主戰場，非「省電與環保」莫屬了。

台電指出，夏季的用電量約比非夏季多 40%，由於氣候因素，台灣時常在端午節到來之前，就已暑氣逼人。而電風扇和冷氣等消暑設備齊開的結果，就是用電量突然暴增，反映在帳單上，當民眾看到驚人的電費數字，也往往不禁倒抽一口氣。

想吹冷氣，又想省電費，最好的辦法是挑選一台「節約能源」的冷氣。為了協助民眾辨識省電效率高的商品，經濟部能源局推出「能源效率標示」，級數愈小愈省電。然而，這樣的標示只能粗略的概分；事實上，同是「一級能效」的冷氣，其能源效率還是有差別。此時，須再比較「CSPF 節能指標」，才能購買到真正最省電的冷氣。

Photo Credit：TNL Brand Studio *依 Panasonic 變頻一對一空調 PX 系列（CU-PX22FDCA2/CU-PX22FDHA2）與政府 CSPF 一級節能標準比較：2019年3月14日止。

CSPF 值愈高愈省電，六大關鍵技術打造省電冷氣

根據能源局三十六計第一計，可知CSPF值愈高愈省電。所謂「CSPF」（Cooling Seasonal Performance Factor，冷氣季節性能因數），顧名思義，即是考慮到冷氣使用季節的外氣溫度條件，更準確地計算一台冷氣的能源效率。一般而言，CSPF 值每提高 0.1，就可節約 2～3% 冷氣機用電。消費者若要真正達到省電目的，除了選擇一級能效的空調，也應該選擇 CSPF 值最高的機種。

台灣自 2017 年起，全面以 CSPF 取代過去使用的 EER（Energy Efficiency Ratio，能源效率比值）。比起 EER 僅在單一標準條件下計算冷氣能力，CSPF 的測算納入了季節因素，較符合台灣的冷氣使用習慣，也更精準的彰顯冷氣的節電效益。

令人好奇的是，究竟冷氣該如何做到節能？以 Panasonic 為例，其省電效率大幅超過國家標準 70%，且全系列的變頻空調 CSPF 值都是業界最高，而這都要歸功於它的六大關鍵技術，能讓冷氣以最少電力，達到最高效能。

基於節能的設計思考，這六大關鍵技術，不只從「加大風扇直徑、蒸發器面積、散熱器面積」等面向著手，讓風量循環效率更高、蒸發效能更快、散熱效率更好，也透過原廠高效率的壓縮機，以及 DC 直流變頻馬達，發揮最高品質的冷、暖房效果。值得一提的是，Panasonic 冷氣還搭載原廠 AI 控頻晶片，能智慧調整溫度，發揮空調最佳狀態，更減少了不必要的電力浪費。

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友善地球的「R32 環保冷媒」，吹冷氣不會助長全球暖化

節能省電，不只是為了減少帳單數字，也是為了珍惜電力資源、愛護地球能源。談到環保愛地球，除了從產品的設計面達到節能效益，消費者也可以選擇使用更環保的冷媒，保護臭氧層、減少全球暖化。隨著技術的進步，冷媒也漸漸改良，以減少臭氧層破壞潛勢。

目前市面上較常見的冷媒，有 R410A、R32。事實上，這兩種冷媒的臭氧層破壞潛勢都是零，也就是說，不會加速臭氧層破洞擴大。然而，比起 R410A 冷媒，R32 環保冷媒節能減碳的效果更好，其「地球暖化係數」約是 R410A 冷媒的 1/4，這意味著 R32 更不會造成全球暖化。此外，R32 冷媒的填充量只要 R410A 的 70～90%，就能達到一樣的冷房效果，並再提高 10% 的能源效率。

即使酷暑難熬，也不用抱著罪惡感吹冷氣。想要省電費兼環保，消費者不妨選擇 CSPF 值最高，同時使用 R32 冷媒的冷氣，不僅能減緩城市在高用電期間的電力短缺、或大量二氧化碳排放的問題，也讓尖峰時段的耗電量更低、荷包更省。安心地擁抱熱情盛夏，就從一台最省電的冷氣開始吧。

冷氣業界的省電霸主 Panasonic