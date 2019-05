《城市的勝利》書評：城市如何維持繁榮，在競爭中邁向勝利？

文:邱秉瑜(《我們值得更好的城市》作者)

為何大部分的台灣人口都聚集在城市裡?根據內政部營建署的統計資料,2017年底,全國有約1878萬人住在都市計畫區中,佔當時全國總人口2357萬人的80%。其實,從台灣歷史乃至於世界歷史來看,這一點也不令人意外。

人口由鄉村往都市集中的過程稱為「都市化」(urbanization)。由於都市提供較多的工作機會,日治時期的台灣已有1/4左右的人口居住於都市,戰後人口亦持續往城市集中。都市化的過程,與經濟發展、國民所得提升的過程,對於台灣來說是完全重疊的,對於世界上的許多國家而言,例如印度,也是如此。

都市之所以能提供許多工作機會,讓人們脫貧入富,乃因都市讓人聚集,而人與人面對面互動學習,能擦出知識火花,帶動創新,進而推動經濟成長。這是愛德華・格雷瑟(Edward Glaeser)的觀點。

格雷瑟任教於美國哈佛大學經濟系,這位都市經濟學家的暢銷著作《城市的勝利:都市如何創造人類文明,讓生活更富足、健康、環保?》(Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier),從家鄉紐約市的繁榮昌盛開始談起,探討了為何地球的空間如此廣大,人們卻選擇聚集在擁擠的大都會區。

應讓城市自尋競爭優勢

都市讓人脫貧入富,是國家經濟發展的原動力。窮鄉僻壤的民眾,最快的脫貧方式,並非留下來等待家鄉邁向富裕,而是直接往城市移居。

格雷瑟在書中問道:政府推出政策努力讓人留在不斷沒落的地區,而讓持續成長的地區少了源源不絕的人口,這是正確的做法嗎?他主張,幫助窮人是政府應盡的責任,但幫助貧窮的地方則不是。對於較落後地區的孩子,國家政策應著重於改善公辦教育,使他們能獲得技術,進而有能力在任何地方工作生活,而非留在特定地區。

至於相對弱勢的地區,應讓他們找出自己的競爭優勢。格雷瑟說,城市不需要施捨,國家的區域發展政策應該更中立,讓各地區能像企業一樣自由地公平競爭。

如果格雷瑟來到台灣,不知他會對哪些縣市的競爭策略讚譽有加?對於《花東地區發展條例》、《離島建設條例》編列的新台幣數百億預算,他又是否會大肆批評?

讓道路交通更順暢:提高城市密度、拉升燃料成本、改善公共運輸

一座城市應如何追求長遠的發展與持久的競爭力?可以發展觀光特色,吸引旅客前來遊玩消費;亦可以引進技術,使產業升級。但這兩者孰為優先?

格雷瑟認為,城市美學的展現,其重要性絕對無法取代最核心的市政服務。並非每個市民都習慣到廣場休憩、上劇場看戲、進藝廊看展,但每個市民都面臨的基本需求,例如治安、醫療、教育與交通,比起使人愉悅的公共空間、豐富多樣的藝文消費來說,遠遠重要的多。因此,能夠提供優良公共服務的城市,才能確保吸引源源不絕的新居民,特別是技術居民,以貢獻於這座城市的產業與消費。

交通順暢度,被許多市民與官員視為市政服務優劣的重要指標。但讓交通更加順暢的方法是開闢更多的道路嗎?格雷瑟指出,如果某項事物是免費的,那麼要滿足人們對這項事物的需求就是不可能的。眾多駕駛人塞在路上,白白浪費的珍貴時間,若換算成工作產值,可說是城市經濟的巨大損失。

在道路不收費的前提下,每開通或拓寬一條道路,就會吸引更多車輛前來。鋪設更多道路也無法解決交通壅塞的問題,但徵收壅塞費(congestion charge)卻可以,新加坡與倫敦,都採用電子系統來對進城車輛課徵壅塞費,並且在尖峰時刻提高收費,塞車現象因此獲得大幅改善。

不過,壅塞費畢竟在政治上不會是一個受歡迎的政策,因此在世界各國之間才會如此罕見。因此,格雷瑟也為我們揭示了改善交通的其他途徑:提高城市密度與燃料費用,以降低人們開車的需求與意願,讓道路交通更順暢。人口密度與車輛使用呈現高度反向關係,而燃料稅的上漲會導致城市密度提高以及相應的汽車數量減少。

更密集的市中心高層住宅,以及更高的油價,會讓更少人開車,這對城市生活將大有助益。不過,對於很多通勤者來說,自己開車或騎機車,確實可以節省很多時間,因此,公共運輸欲與私人運具競爭,仍有許多問題尚待改善,例如站點分佈、候車時間、擁擠程度等。

讓房價更平易近人:透過新建案與都市更新來增加住宅供給

如何讓市中心出現更多高層住宅?這其實不但可能有望緩解台北素來為人詬病的高房價問題,也值得桃園、新竹、台中這些人口持續成長的台灣城市等思考。

房價便宜可以是城市吸引新居民的優勢。城市的房價若平易近人,對中等所得的人們將具有吸引力,因為購屋夢想得以實現。而民眾的購屋行為,亦能為整座城市帶來許多好處:較高的生育率、較低的犯罪率等。

格雷瑟主張,大量住房供給,可以壓低房價並避免價格波動。從經濟學的觀點來看,房價高,是源於供需失衡,購屋需求高,但房屋供給少。如果一個地區本身具有吸引力,但缺少新建案,或是不具保存價值的低矮樓房遲未透過都市更新來重建為較高層的大樓,那麼該地區的房價自然只會更加昂貴,使外地人更買不起房子、新公司更不願在此設立。因此,政府應該致力於對建築活動鬆綁,讓開發商得以自由行動,替城市大規模增加平價住房。

應鼓勵城市生活:將稅收集中用於建設城市而非鄉村

縱觀人類的現代史,其實就是一部人口從鄉村往城市集中的都市化過程,而這過程仍在持續,本世紀內,全球人口就會有一半以上聚居在城市。

高密度的土地使用,能導致較低的人均耗能與排碳。以汽車為主的生活,使整個地球付出高昂的環境成本。真正對環境友善的生活地點,是大都會的鬧區,而非開闊的郊外,因此我們不妨停止用浪漫眼光看鄉間生活。在美國所有大都會中,紐約的人均用油量最少,原因是紐約人對大眾運輸的高度使用。

都市化是現代史的常規。城市,是人類共同居住、工作與思索的同義詞,而城市為人類創造了文化、繁榮與自由,是我們文明的贈禮。成長於紐約的格雷瑟,因而在此書中大聲呼籲,政府的稅收,應用來努力建設城市,而非投注於鄉村的發展。畢竟,在面對氣候變遷的趨勢時,鼓勵城市生活,就是鼓勵全世界的永續發展。

延伸閱讀

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航