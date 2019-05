《食物是最好的醫藥》：古人尊崇肝臟是靈魂中心，在今日醫學界卻莫名受到忽視

文:亨利.畢勒醫師(Henry G. Bieler, M.D.)

肝臟:抗病第二道防線

如果你在古巴比倫時代患重病,兼有僧侶身份的醫師會叫你對著一隻羊的鼻子吐氣,然後他便宰殺那羊,「判讀」你的肝臟,再預測你的疾病的結果。這些文明的古人相信吐氣在羊的肝臟上不單會指示疾病的性質,還會顯示復原的遠景。他們相信肝臟是所有生命功能的中樞,因此神祇就選用它來顯示祂們的意旨。 ——威廉・史奈夫利(William D. Snively)

體內的化學大師

古人尊敬肝臟,並相信它不單是靈魂的中心(體內之海),也是人體最重要的器官。可是在較新的世紀裡,肝臟卻莫名其妙地受到醫學界的忽略。班哲明.密勒(Benjamin E. Miller)和羅斯・古德(Ruth Goode)在《人與他的身體》(Man and His Body)一書中說:「一世代以前的人體教科書的作者,對肝寫得很少,只說它提供膽汁以助消化。今天,我們再次認清肝是一個最奇特的器官。……它並不像心那麼富於傳奇性,或是如腦那麼奧妙和神祕;但它有它獨特的地方。它是身體的化學大師,也是燃料儲藏和供應處,管家,以及毒物的控制中心。它默默地在辛勞工作,如果有需要,我們可以寫出它超過500種不同的功能。」

造物者也很尊敬這個體內最大(重約3磅)和最充實的器官,故給予肝臟特殊的保護:以強壯的橫膈膜肌肉和下肋骨保護,使肝不受傷害。它是一個極端堅強的腺體,能夠再造失去的細胞並重生被破壞的細胞。它平常只用五分之一或更少的部份來工作;癌症病患即使被切除了90%的肝,只要他還能活下去,這個腺體依然可以於日後長回原狀。因此它的潛力可以算是不朽的。然而長期以營養不良、有害的藥物、毒物和感染等方式虐待它時,它終究也會精疲力竭的。

人的原始環境和食物來自森林,不管是遠在一萬年前的人或一百萬年前的祖先,他的腹腔都同樣擁有一個肝,而這個肝的基本化學功能和森林人的肝沒有兩樣。人的食物和飲食習慣隨著文明慢慢改變,起初的食物是煮熟的、鹽醃的,後來是精製的和經過化學處理的;但是人的肝並沒有改變,它保持著文明前的古老模樣。

肝是人體的化學實驗中心和最重要的解毒者。它是那麼的重要,如果有數小時沒有了它,那人便會死亡。因此,外科醫師只能小心地看著它,除了偶然要切除腫瘤、膿腫和囊腫外,不敢輕易地碰它。任何對肝臟有深刻研究的人都知道它的活動是如此的複雜與繁多,常使人迷失在它的迷宮內。因為肝臟對整個生物體很是重要,我便獻上大部份的時間循著原來的途徑研究它,發現它的功能有很多仍不為人所知。這個研究使我能為「肝臟衰竭」的病患開膳食配方,好幫助他們回復健康。

人體最大的鈉庫

鈉是人體所有鹼性元素中最為重要的,而我相信肝臟是鹼性元素——尤其是鈉——的倉庫。這是世界上最充裕的元素,也是維持體內酸鹼平衡不可缺少的元素。身體每一個細胞內都可以找到鈉,同時有大而密集的鈉貯藏中心以備急用。這些密集地區有很大的緩衝價值,而且可以暫時地中和及貯藏酸與腐蝕性毒物。重要的納貯藏庫有肌肉、腦神經、骨髓、皮膚、胃腸黏膜、腎臟與肝臟;其中以肝藏最為重要,它是所有器官中含納最豐富的,而鈉也是它主要的化學元素。因此,做為身體最大的鈉庫,肝臟很明顯就成為人體的第二道防線。

當肝臟為了中和它的酸而將鈉用竭時,功能可能受到嚴重的抑制而造成疾病。你知不知道:如果肝臟能濾去有害的毒物而保持血液清潔,那麼除非有意外,否則人可以長生不老?只有在肝臟的過濾功能受阻時,毒物才超越肝臟而進入血液循環中,才有疾病的症狀發生。這就是為什麼你一定要非常小心保護肝臟。

既然鈉對健康如此重要,我們怎樣才能得到它,又怎樣才可以保存它呢?鈉是人體必需的元素,我們從膳食中的鈉化合物中得到它。它的最豐富來源是植物界,其次是動物的部份組織(例如肌肉和肝臟等)。你或許會說:「我不喜愛蔬菜,不過會吃馬鈴薯;我喜歡肉類,所以我沒有什麼好害怕了。」不幸的,事實並非如此。

要從你喜愛的肉類中得到鈉的價值,你一定要吃生的或盡量接近生的肉。很多人認為生的或煮得很淺的肉難以下嚥。根據實驗室中的簡單尿液試驗不難證實,肉類烹煮愈久,便有愈多的腐敗酸出現在過份蛋白質化的病患尿液中。也就是說少吃蔬菜與沙拉而多吃烹煮過度的肉類的人,常會有一個缺鈉的肝臟。

膽汁:排毒大將

食物消化後所有自腸而出的血液,便沿著直接進入肝臟的門靜脈(portal vein)循環至肝。消化了的食物中有用的元素便被肝臟取走以合成新的身體組織,預備氧化的燃料和能量,並貯藏多餘的養份以備未來之需。

毒素和其他有害的物質被肝臟中和,且被肝臟的排泄性分泌物排除,這分泌物便是膽汁。有時因為鹼性不夠,肝臟中和毒性物質的能力減退,於是有毒的膽汁便被釋放至小腸。當這些有毒的膽汁在小腸前進時,如果沒有引起足夠的噁心而以嘔吐的方式迅速排除,那麼大部份的有害物質便被再吸收。同時它也可能引致各種程度的腸炎。

有毒膽汁在腸內也能干擾有用的食物的消化,而造成有毒的消化不良的產品,產生氣體造成腹痛。在某種觀點下,膽汁與尿液可以相提並論。正常時,它是鮮黃色,呈鹼性反應並對包容著它的組織無刺激性。生病時,它的顏色變深,而呈深綠或黑色時便最毒;此時,它對鄰近的組織有強烈的酸性和腐蝕作用。這深綠色的膽汁除了有害以外,並沒有其他用途。正常鹼性的膽汁是無腐蝕性的,幾乎可以與任何食物共存,但當肝臟為了中和毒素而排鈉出來,以致漸將鈉用竭時,膽酸內正常鈉鹽的形成便比較困難了。

當膽汁對覆蓋十二指腸的內容物實在是太富刺激性時,它便暫時被藏於膽囊中,慢慢地被中和。但是這有毒、帶酸並具腐蝕性的膽汁與很多食物都不能共存,反而使得肝臟、膽管、膽囊及腸發炎。同時它會回流至胃,如果它夠毒,便會造成嘔吐。

在十二指腸內不正常膽汁的刺激引起「膽汁燒灼」,結果導致難受而可怕的痙攣。這位受害者便急忙去找醫師,醫師替他照了X光片,照片顯示十二指腸變形,這通常被診斷為潰瘍。我自己的調查發現幾乎99%的X光診斷為潰瘍的,事實上都是膽汁燒灼痙攣。就像我們稱棒球是美國的主要娛樂一樣,我們也可以稱這種痙攣為美國人主要的疾病。為了減輕這些不適的症狀,很多人便配製普遍的抗酸藥丸、錠劑及藥粉。當然,膽汁燒灼而腐蝕成潰瘍是有可能的,但幸好這很少發生。真正的胃或十二指腸潰瘍很少,如果有,也很容易診斷出來;它常有出血情況發生,或經由嘔吐,或是從糞便排出血液。

當肝臟內可用的鈉排出太快時,肝細胞會死亡,形成疤痕組織,它的末期是各種不同形態的肝硬化(或結疤)。但是在它產生明顯的症狀前,硬化的肝臟已嚴重受損了。

文明帶來的濃縮與合成食物應負起產製大量抗酸藥的責任,它們是以藥丸、糖果和口香糖的形態販售,這些藥物只能暫時減輕痛苦而不能剷除病因。

起死回生的肝臟

在我的檔案中有個有趣的病例,他是一位61歲的男士,療程開始時,他的腎與肝的功能都不好,由於腳與腹部浮腫,他已有兩年不能下床了。他的腹部很大,腎上腺既強壯又活躍;有時他會變得不可理喻。他的尿液有濃黑色的糖蜜,而且滿是膿、蛋白素與圓柱體(casts)。他常常小便但是尿量很小,血壓是210/110。由於腹部的液體(腹水)壓迫著橫膈膜,他呼吸非常困難。

但是他很堅強,並決定要恢復健康。幸而他有位非常可愛而且一絲不苟的女兒,一天24小時地照顧他。他的飲食歷史顯露出是個吃很多澱粉與甜點的人,除了早餐,每餐都有麵團、蛋糕、餅乾和糖果。在極不情願的情況下,女兒開始控制他,有數週只給他稀釋的果汁。我插了他一針以排出腹水,排出的液體注滿一個5加侖的浴盆。腹水全部抽出後,腹壁變得非常鬆軟,腸、肝、脾臟也摸得出來了。摸得到的肝臟有一顆大橘子大小,硬而呈結節狀,有相當程度的硬化現象。

我行醫那麼久,還從未見過情況如此嚴重的病患也會復原。三星期後,他腳部的水腫消失了,但腹水卻慢慢再次積聚。他的尿液變為淺色,尿中蛋白素減到很少,圓柱體也消失了。我給他吃易消化的蛋白質、熟的和生的蔬菜以及水果,但禁食澱粉與甜點。他曾經反對,但數週後同意依照這規則進食。六個月後,他的尿液已沒有蛋白素,而且可以與孫兒爭辯了。

在頭一年,我還需每個月為他的腹部放水一次,每次都排出約5加侖的液體。在那時,他開始可以在屋內或花園中做些輕鬆的工作。第二年每兩個月才抽一次,第三年每三個月一次,抽出來的水平均只有2-3加侖。而到第四年,就不必抽水了。

由於大量的腹水使腹部膨脹,他的腹部肌肉因此很衰弱。我警告他可能有臍疝氣(umbilical hernia)。此時他的一般肌肉組織都很好,而且我從未見過如此柔軟、有彈性、滋潤與白皙的皮膚。有一天,即使戴了腹部支撐物,他卻執意要搬動一塊過重的石頭。兩天後他叫我去,我發現到一個絞結的臍疝氣,動手術後,他很快便完全復原了。雖然他的小腸約有24吋已呈深藍色,但還不需要切除。現在距離開始替他醫治已有十二年了,他可以忙碌地工作:除了照顧自己的園子外,還照顧兩位鄰居的花園。他現在73歲了,從不發牢騷,而且從種種跡象看來,他的肝臟已回復正常的大小,也不再堅硬了。

我的檔案中還有一個較為簡單的病例:一位35歲的男士,埋怨身體十分虛弱、頭暈、噁心、嘔吐而且沒有胃口。實驗室檢查的結果發現他有肝臟毒血症。他頹喪,不能入睡,看來實在可憐。我要他臥床五天,並以稀釋的蔬菜汁齋戒。那段時間過後,他肝臟的功能已經回復,因此又可以吸收正常的食物了。在限制飲食時我告訴他:食物與營養是兩樣不同的東西,人所得到的滋養,不是看他吃的食物多少,而是與他所能消化及吸收的東西成正比。

肝臟是人體中主要的解毒器官,又是一位默默地施行化學法術的化學專家;它同時又是過濾器,所有的東西在進入循環之前,先傾入這過濾器裡,再找尋進入身體的途徑。只要肝臟的功能完好,血液就能保持純潔;當它受到損害時,毒素即進入循環系統而引起刺激與破壞,最後終致死亡。

