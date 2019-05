《食物是最好的醫藥》：肥胖者可分為兩大類，而減輕體重只有兩種方法

文:亨利.畢勒醫師(Henry G. Bieler, M.D.)

想瘦的胖子和想胖的瘦子

很多人都不滿意自己的體重,自古以來肥胖是大多數人奮戰的對象——但是僅有極少數的人能達成目的。可以肯定的一點是:控制飲食是唯一維持適當體重的方法。肥胖者可分為三大類型:嘴饞的肥胖者、內分泌肥胖者和中毒性肥胖病患,對治之前應先確認分類。

社會上有兩種人很可憐:想瘦的胖子和想胖的瘦子。很多書籍是針對肥胖治療的,但只有少數能成功地擺脫這種病症。每位醫師都會告訴你與碩大體型作戰的悲哀,但毫無問題地,我們可以說,那古老而可惡的食慾,其法力仍然高於醫師的警告及藥物實驗室配製的無痛苦減肥藥品。

在全美各地最流行的話題是節食,雖然少數人能長期地減輕體重,民眾被再三警告,肥胖是國民最嚴重的健康問題,但醫師仍然覺得這病比其他的病都難以治療。我們的社會風氣加深了這個困難:包括各種社交場合提供高卡路里的花生、洋芋片、乾酪及酒類飲料;還有咖啡時間的甜甜圈及糖果,和整天人手一杯的多糖飲料。

有時病患常會有一陣子體重減輕,但不久又重蹈覆轍,使身體回復原形。飲食過度後重了十磅便開始節食,到重量減輕時又開戒了。如此循環不息地繞圈子,其危險性比保持過重還大。如今已證明這種拉鋸式的情況可能是引起高血壓和損害血管的原因之一。

如果需要規範飲食,那應該是終生式的。如果你計劃減肥,便應肯定自己確能奉行不渝。

考慮到數量龐大的各種書本、雜誌及報紙文章都不能使眾多的肥胖者有欣慰的效果,我對這問題的研究也有點躊躇。但我對肥胖的發現與被普遍接受和方便醫師的方法不同,他們的方法是將印有低熱量食物的本子交給那些有意節食的病患;對體重過輕者,我的治療方法也不是荒謬地叫他們多吃豐富的甜點或澱粉食物。

只有兩種減肥法

肥胖者可分為兩大類,第一類是法爾斯塔夫型(Falstaffian,莎翁筆下最著名的喜劇人物)、歡樂而矮胖的腎上腺類型者,他們都是快樂、喜愛食物且不會因體形圓碩而感到不便的人。第二類是擔心肥胖危害健康以及外表的人,他們非常焦急地找尋最輕易的滅肥方法,輕視那些急遽減少熱量的困難方法,永遠是在找尋一些萬靈藥如食物、藥丸、油、威化餅乾、醋等替他做減肥的工作。

我認為減輕體重只有兩種方法:

全面禁食,完全沒有食物入口,只可隨意喝水。 基於病患所需的特別膳食。

報紙及雜誌已在強調全面禁食對減肥的功效,好像這是一項新發現的治療方法,但這並不是什麼新發現。在《新約》和《舊約》中提過74次,希波克拉底也用過。這些年來,它曾廣泛應用,然後再被遺忘。馬克・吐溫(Mark Twain)在一篇文章中承認,他只因為告訴生病的友人做「禁食48小時」的方法,便得到了醫師的美譽。如今,部份醫界人士再度推薦那些對常法無效的人,可在醫院控制下禁食,結果是體重戲劇性而有效地消失了。但是全面禁食常常是危險的減肥方法,除非病患是在醫院中,在全然明白禁食技巧的醫師指導下才可施行。如果乏人指導,絕不能嘗試超過兩天的自行禁食。

危險的所在是:當肥胖者開始禁食時,要知道他的過重是正常的脂肪還是有毒的脹大形態,這是非常重要的。

在第一類情形,以蒸餾水來禁食是可以忍受的,而且很有益處;當病患燃燒他那過量的肪脂做為營養時,體重便因而大減。剛開始大約每日會減少2.5磅,而後也許每日減輕1磅。在開始一兩天內多會感到有點饑餓,其後這慾望便消失了。我認識一些病患在完全禁食十天後減輕了25磅,這戲劇性的結果在無痛苦的方式下獲得了。對那些用限制熱量法而不收效的慢性過重者(頑固性肥胖),是很大的幫助。

第二類,是有毒的脹大情況,禁食會埋下一個急性的毒發危機,而對病患有無限的損害,甚至導致死亡。

禁食期間,肝臟只是擔任排除作用的器官,部份廢物排入消化道中,這些有毒的膽汁經再吸收後,便在禁食期間大肆搞破壞。尤其當病患的肥胖乃因有害的脹大而來,這個「排泄的危機」伴同腹瀉、嘔吐、疲倦及嚴重的脫水經常可見。

所有這些都表示禁食並不是可兒戲的醫學玩具,儘管它是那樣的使人著迷。禁食治療法需要小心的照顧,雖然對有其他併發症的肥胖者的功效很大,但是全面禁食不可任意用於對限制熱量有反應的自我放縱者身上。而對頑固肥胖症患者,我們要考慮他們是經年累月才有如今的不正常狀況,而不是一朝一夕得來的,因此,最安全的方法是以重複而為時短暫的禁食慢慢地排除而解毒。禁食也不會施加過度的壓力給破損、脆弱的器官,但禁食者多會感到虛弱,應臥床休息或減少運動。

57名受我控制的全面禁食病患中,有一位是過重的醫師,他說:「這是使我減重持久的好方法,而其他計劃對我都無效了。禁食之後,我再設計一份可以享用的長遠計劃,每天只吃所需要的食物。」

醋:減肥舞台上的假好人

醫治肥胖的方法就像女帽的式樣一般多變。1888年梳士巴利醫師所寫的《營養與疾病的關係》(The Relation of Alimentation and Disease)一書,的確吸引了不少人。他也是將肥胖與吃糖及澱粉食物一起考慮的早期研究者之一;他用改正膳食來治療病患,提供包括肉類、蔬菜和水果的一個很現代化的節食菜單。憑著它,他除了成功地治癒肥胖症外,還治癒了一大堆毛病,如關節炎及肺病等。他認為:澱粉發酵後成為醋(醋酸,acetic acid),他只要給予病患醋,便可以重複顯示那些因攝取大量澱粉後而有的各種惱人的病徵。

醋對人體的害處是有使磷從身體排出的趨勢,且刺激甲狀腺。在磷含量漸低時,腎上腺功能也同時減低,因為磷是腎上腺分泌物中的活躍成份之一。梳士巴利發覺在他用含醋膳食作實驗的第九天,有各種不同程度的厭煩而危險的病徵出現,迫使他終止這個實驗。這些病徵包括頭痛、喉嚨充血、黏液性痰、心臟疼痛、酸性汗水、間歇性發熱、發寒戰及脈搏速度加快等。病患的體重是減輕了,卻是甲狀腺機能亢進及腎上腺機能過低的結果。

溯自數十年前,年輕婦女已流行用醋保持苗條的身段,但由很多病例證明這連鎖反應是會引起結核病的。醋酸被血清中的磷化卵磷脂(phospho lecithins)所中和,生成有毒的醋(ester),形成肺的結節(tubercles)。細菌食用並分解這種結節,但細菌不會引起肺結核,它只是清道夫。醋是身體的廢物,有時可在尿液中測出;小量的時候它便有刺激性,在因攝取大量澱粉而成毒血症時,它更具有與檸檬汁一樣的中和效果,但它不可用以減肥。

繼梳士巴利醫師之後的是賀瑞斯・弗萊徹(Horace Fletcher),他認為如果你將每口食物都咀嚼到可以不自覺地滑下喉嚨時,不只會有所得益,更可以減輕體重——因你少吃了一點。大多數人進食都吃得太快,如果他們能吃得較為慢些,將會感到更為滿足。

全肉類膳食的興起

其後有一群醫師,包括著名的布雷克・唐納生(Blake F. Donaldson)等,宣告全肉類膳食不會引起肥胖症及很多其他疾病。但唐納生醫師的高蛋白質膳食不能成功的原因(根據我的調查)是,他不知道有些人的肝臟可能會被過量蛋白質毒害而形成蛋白質傷害。我相信他同時也不知道脂肪傷害會形成有毒脂肪酸,而引起癬、疔及其他皮膚病。全蛋白質或高量蛋白質食物無疑可以快速減輕體重,但亦會留下別種毛病,所以我不贊成。

有的病患吃大量的肉,而來找我是為了要減重,或只是因為他喜歡吃肉;我不會立刻叫他們停止吃肉,因為他們會不適應而立刻崩潰。他們依賴這類膳食的高度酸性過活,那是他們的主要支柱。當我有病患是被這種食物飽和時,要把它從膳食中除去便需特別小心。對蛋白質過量的病患,在前半年內,通常我根本不理會他們膳食中的蛋白質,只試著增加蔬菜和菜湯,並觀察有什麼變化以後,才開始除去肉類。

雖然我不能同意唐納生醫師的全肉類膳食,我仍衷心同意他對麩胺酸鈉或麩胺酸鉀(monopotassium glutamate)的批評。它是一種調味品,有不同的商業名稱。在 《強健醫學》(Strong Medicine)——書中,唐納生醫師寫道:

最安全的方法是不買含有它的東西。所有烹飪書全都是在描寫麩酸胺鈉的調味能力,它並不是在調味,而是刺激胃壁,使之發生鮮紅的急性充血。這個充血產生饑餓感,使你想再吃第二次。二次大戰前日本人用整船的這種東西來換取我們的廢鐵,如今,美國的大工廠又向大眾推銷這東西,很多種罐頭湯內都含有這種可悲的材料。製造商在聽取他們的化學家報告時並不特別聰敏,但當大眾知道胃部急性充血是誘發胃癌的最理想方式時,罐頭湯的命運就將會改觀了。

我亦曾觀察到味精除了刺激味蕾而改變味覺外,也刺激甲狀腺並加速心跳。這樣的確有使病患體重減輕的趨向,就像對甲狀腺抽取物的效果一樣。

以減少食物做為減輕體重的方法是從來不受歡迎的。很多人養成終生習慣,對某種食物上了癮;除非吃飽了,否則就感到不適。於是只好讓他們吃足夠的量,而後於膳食中再加入某種東西以干擾養份的吸收,這樣也可以做為阻遏肥胖的方法。

油治療法

數十年前,倫敦蓋氏醫院(Guy’s Hospital)著名的外科專科醫師亞伯斯諾特・藍(W. Arbuthnot Lane)爵士對慢性胃腸中毒及便祕很感興趣,他嘗試找尋一種輕微的、無刺激性的輕瀉劑。經試用各種油類後,最後決定用液態石蠟脂(petrolatum,凡士林,一種礦物油)。我發覺病患用過後多會減輕體重。自從在膳食中加入各種油類後,很多肥胖者都得到治療,但因為其中很多種油對腸壁黏膜有化學刺激,因此只有中性、無刺激性的油類可資使用。

今日藍爵士的功勞已被遺忘,但有新的油治療法曾被廣泛地用以做為減重的方法。但飲用大量油類是會發生危險的。任何認為卡路里沒有作用的食譜設計都是非科學化的,因為卡路里確實是有作用的。風行一時的「好萊塢十八天食譜」或米食法、威化餅乾、藥丸、膠囊、減少食慾的藥丸和減肥的零嘴都是同樣危險的。那些合成或配對的膳食——帶骨肉塊和鳳梨、葡萄柚和黑咖啡、香蕉和脫脂奶——不僅不易平衡且又單調;最有害的是葡萄柚和黑咖啡,因為葡萄柚的高度酸性會使鈉由肝外逸,我曾見葡萄柚膳食損壞了所有的牙齒,被愚昧的女性長期採用後,它便會把所有的鈣排出體外。

