三種誤診率超高的不明疼痛，找到原因就能「藥到痛除」嗎？

文：蔡怡琳

全身這裡痛，那裡也痛，如同俗語：「疼痛不是病，痛起來要人命」，呈現廣泛且持續性的疼痛，休息後仍不見改善，跑遍醫院，從神經科、骨科、復健科到精神科，卻都查不出病因，只好依賴止痛藥……

門診中，這類不明疼痛的患者其實還不少，共通點就是誤診率超高！馬偕醫院麻醉科資深主治醫師暨疼痛治療中心主任林嘉祥，研究「疼痛」超過25年，他收治的病人中，約有超過七成可以找到原因，不過有另外三成，則多半不會有固定痛源。

當他問病人「痛在哪裡？」得到的回答如「不一定，跑來跑去，全身都痛到受不了」，或是只在特定時段產生疼痛，有部分經過量表評估和主訴，才診斷為「纖維肌痛症候群」。

神秘疼痛可能是隱形纖維肌痛症，中年女性患者居多

纖維肌痛症候群又稱難解的「神秘疼痛」，國內約有40多萬名患者，確切病因目前仍未知，若遵照「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的法則求醫，往往治標不治本。此症好發於40至60歲的中年婦女，推測為荷爾蒙變化，若出現某種壓力事件，改變神經穩定，全身可能有超過18處的「痛點」，且持續三個月以上，常伴隨記憶力減退、疲勞、睡眠障礙、憂鬱等症狀。

連診斷都如此不容易，又如何治療纖維肌痛症候群？

林嘉祥表示，患者外觀雖與常人無異，卻遭遇難以忍受的疼痛感侵襲，因此，首先要積極找出壓力源，依照症狀強度，以藥物或物理治療，也可接受心理輔導和自主運動，通常可獲得大幅度的改善。

肩膀痛，可能是心臟出問題？注意「非典型」症狀

若以疼痛機制來看，由病變刺激到疼痛受體，可分為肌肉韌帶、骨骼、內臟、神經等途徑。林嘉祥提醒，即使一開始疼痛感不明顯，也要注意可能是還在「萌發期」，曾有病人反映「腰有點痛、臀部也有點痛，小腿肚也會脹麻」，這類跳躍式的疼痛，就可以連結到附近的組織結構，最後確診為坐骨神經痛。

另外，疼痛也需考量「非典型」的發生部位，如心臟問題或膽囊發炎，多數會引發上腹痛，但也有人一痛就痛到肩膀，就是來自神經傳導或胚胎期發育等先天結構的差異。

帶狀皰疹纏身，急性演變慢性疼痛

疼痛令人感覺不悅，卻有保護生物免於受到更大傷害的正面功能，依照疼痛的時間，可區分為「急性」疼痛——病灶較明確，多半能獲得積極治療；反之，「慢性」疼痛則容易被低估嚴重性，可能在組織修復後，痛感仍然持續存在，涵蓋身心環境等面向。如受傷、感冒後，誘發帶狀皰疹發作，即使結痂癒合後，仍有病毒殘留侵襲神經，長達三個月以上持續在痛，就是由急性演變成慢性疼痛。

林嘉祥分析，疼痛在一到三個月為「亞急性」，依照身體的自我修復能力，一般筋骨扭傷或拉傷，如果有適度休息，約四到六週就會康復，表皮傷口在七到十天可拆線，骨折約一至兩個月可下床走路。

常有中年患者來求診，疑惑「又沒做劇烈運動，卻忽然閃到腰」，就有可能是頸椎、腰椎或椎間盤方面開始出現病變，或神經壓迫症狀，早期可能只是偶爾出現深部刺激，造成肌肉痙攣，嚴重時就會干擾到作息，如半夜痛醒。要注意的是，「脊椎」手術後，若出現慢性疼痛也令人難以忍受，如腰椎術後症候群，坐骨神經、椎間盤突出或脊椎滑脫，開過刀之後還持續疼痛，或過2、3個月又痛起來，因牽動的韌帶、肌肉、神經複雜，「痛覺殘留」的例子總一再出現。

臨床統計，第一次脊椎手術的成功率高達八成以上，若是第二次開刀，成功率可能只有六成。「我有病人腰椎就開了四次，一開始植入骨釘只有打兩節，後來打到五節，甚至拔出來重打，還是在痛，愈打可能愈衰弱。」林嘉祥說。對於不明疼痛，林嘉祥認為儘早就醫還是有必要，「假使核磁共振、電腦斷層都做過，至少能排除腫瘤壓迫、出血等潛在重大因素，後續再評估如何止痛。」

止痛藥控制算不算治療？患者年齡是關鍵

對於日夜難解的疼痛警報，找到病因後，是否就能夠解除？

林嘉祥曾收治一名80多歲的病人，脊椎手術後還是有殘餘疼痛，推測為沾黏或組織附近的問題，他勸病人先吃止痛藥，「壓不住」再說，但病人的家屬卻難以接受，表示「只是把痛壓住，怎麼能算治療？」他解釋，疼痛問題可能隨著年紀愈大愈嚴重，但如果是侵入是的治療，對高齡者來說還是會有風險，此時，止痛藥就能達到緩解的功效，如高血壓等慢性治療，也需透過服藥來改善，「用藥控制疼痛為什麼就不算治療？」

由於一般人期待疼痛能「根除」，卻忽略身體的侷限，林嘉祥解釋，「一輛舊車再怎麼修，也沒辦法像新車這麼順，開過刀也是一樣」，不管選擇介入性的注射類固醇治療或藥物控制，能減緩症狀或能和平共處，或許才是面對疼痛的正確態度。

止痛藥有「天花板效應」，小心降低耐受度

「避免服用別人或朋友推薦的止痛藥。」台北市立聯合醫院和平婦幼院區藥師楊佳瑋如此觀察，一般人最常見頭痛、肌肉痠痛、胃痛，中年以後則有些膝蓋關節疼痛問題，往往一痛起來，就先順手拿止痛藥來吃。

楊佳瑋指出，服藥後疼痛還是有可能持續發生，原因就在於止痛藥有「天花板效應」，長期服用的話，疼痛的耐受度愈來愈低，劑量會愈用愈大，嚴重時恐怕「壓不下來」；另一方面，真正的病因容易被忽視，以為只是短暫疼痛未及時就醫，因而延誤病情。

所謂止痛藥「濫用」，並不是指一次吃多少顆，而是使用得太頻繁，或服用不適合的藥品，「當吃一顆時，藥效還沒發揮，但病人持續覺得疼痛，就覺得沒效又再多吃。」一旦超過安全用量，可能導致胃潰瘍或肝臟損傷，若有酗酒或有慢性肝炎問題，則後果可能更嚴重。

止痛藥成分有三大類，用錯疼痛更嚴重

市面上販售的止痛藥五花八門，楊佳瑋建議，可從成分來對照適應症和副作用，主要分成以下三類。

乙醯胺酚類止痛藥：常見的普拿疼成分，主要用來減輕疼痛和退燒，過量使用有肝損傷的風險 非類固醇消炎止痛藥：如阿斯匹靈、益普芬等，有消炎作用，主要用於減輕疼痛和消炎，要注意可能造成腸胃不適。楊家瑋就曾聽過不少民眾反映，因胃痛服用這類型的藥品，造成疼痛加劇的反效果。 鴉片類止痛藥：具有成癮性，需要醫師開立處方，因此較不會有濫用問題，如嗎啡、吩坦尼，被列為管制藥品。

楊佳瑋強調，即使止痛藥容易取得，也別貿然相信具有神奇療效的藥品，更別因價格便宜，就從網路、攤販等來路不明的通路買藥，最好先向醫師或藥師諮詢，瞭解過敏史，及是否有胃潰瘍、肝臟或酗酒問題，為自己和家人的用藥安全把關。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁仕航