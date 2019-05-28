吳豪人《「野蠻」的復權》：如何證成中華民國法體制下的原住民族人權？

文：吳豪人

如何證成中華民國法體制下的原住民族人權

如何證成「中華民國法體制之下，原住民族權利的存在」──特別是癥結所在的、土地所有權的存在，是一個令筆者由衷生厭作嘔的議題。一言以蔽之，原住民族的諸權利至今未能回復，基本上源自於原住民族傳統規範與現代歐陸市民法體系的衝突對峙；二十一世紀以後的資本主義全球化現象，則又加深了彼此之間衝突的無可調和性。

讓我們再來簡單地複習一下，我個人研究史的三階段論。

一、「現代市民法物權體系無謬論」

以最核心的土地／財產權為例，過去三十年來，筆者曾分別就兩者對於財產權的基本假設，進行思想史的全面釐清，試圖調和兩者。

在上個世紀結束之前，市民法體系有現代型國民國家的加持背書，看起來如此根基深厚不可撼動，因此構想的解決之道，便偏重於策略與立法技術；換言之，即是尋找原住民族土地權的市民法物權基礎，從而在不破壞市民法物權的前提之下，說服國家創設新的物權規定。

但現在我們已經徹底醒悟了。這是一種以臣服市民法強權支配為先決條件的委屈求全，可惜國家、主流社會與法律人並不領情。何況這種委曲求全所預設的「現代市民法物權體系無謬論」，根本不是真的。所以這個卑微的幻想，可以捨棄了。

二、「現代市民法物權體系破綻論」

於是，下一步便是證明現代市民法體系自稱的權利保護能力，不但有其極限，甚至已經瀕臨破產；而解決之道，就是要尋求一個嶄新的權利保護的法律典範。配合第三世代人權的發展，與《聯合國原住民族權利宣言》的問世，將原住民族傳統規範中的財產／土地權觀念賦予現代解釋與意義（例如從環境權的角度，證明原住民族傳統規範正是保護環境最有潛力的新典範）。

甚至還透過與財產權表面無涉的其他規範的再詮釋，證成傳統規範的先進性──比方說從原住民族沒有死刑、原住民族的修復式正義，並以此反證漢人刑法體系對生命權的不尊重，以及刑事司法思想的狹隘與落後。最終更證明：原住民族的修復式正義思想，是台灣轉型正義的上位理論。然而實際上，原住民族卻是台灣各族群歷史中永遠的被害者。因此台灣主流社會談轉型正義，卻避開原住民族，不但絕對行不通，而且還會成為「消滅了羅馬，卻繼承了羅馬法的典範海盜」。

三、「現代市民法物權體系陰謀論」

以上這些長年來的思辨努力，雖然並未達成什麼顛撲不破的永恆真理，筆者自信至少比不斷偏離正義、卻宣稱其為唯一正義的市民法體系，更能保障所有人的權利。筆者強烈主張：市民法體系與原住民族傳統規範，合則兩利，前者強壓後者則害己誤人。可惜這個主張仍然聽者藐藐。即便在二○一六年，蔡英文總統代表中華民國以及（她無權代理的）所有歷史上的外來政權，向原住民族道歉的一年之後，在歸還傳統領域的處理上，仍然以張景森者流的全球化資本主義立場為國家立場，強分公有地與私有地。

這個政策決定證明了總統的道歉並沒有進化，仍然是過去二十年那一套惠而不費的補貼性施捨。事已如此，此時，「合則兩利」就不再是重點，重點必須移到原住民族的「自救」──漢人執意要搭沉船，原住民無力阻止，但至少可以拒絕上船。因此獨立、自治、一國兩法域等等，就成了最終的關鍵字。

筆者的「現代市民法物權體系陰謀論」，源自於對「將原住民族傳統習慣納入國家實證法」的「善霸主義」所產生的懷疑。

在原基法架構之下，討論在現行民法體系中另行創設新物權，或者試圖以總有論、入會權或祭祀公業等現代市民法，為原住民土地權進行補貼式的正義，不但落伍，甚至顯得可笑。可是現實上真正可笑的卻是原基法，因為這是一部連立法者以及行政權都無心遵守的空殼子法律．正因為如此，實務的法律人才不得不重新著眼那些落伍過時的市民法概念。但是其舊瓶子（民法物權理論）裝新酒（原住民傳統規範）的苦心孤詣，終究無法自圓其說，而且最終也無法哄騙目前僵化的司法權、怠惰的立法權，與純資本主義思考的行政權。因此，與其浪費時間嘗試調和市民法與原住民法，不如再度在知識上強力證明「那些市民法概念」的落伍、過時或比擬不倫。

筆者的做法，是放棄實證主義法律史的取徑，改從法律思想史切入，以證成「現代市民法史上，凡肯認習慣入法的法律帝國，都有其殖民戰略的考量」。而既然出於殖民戰略，道德上當然缺乏正當性，法理上必然有致命破綻，因此理所當然應該被解殖、被揚棄。筆者藉由討論日本國家法的「習慣進出史」，以及其他汗牛充棟、在此不及備載的殖民地法律史的經驗，證明了：現代（市）民法體系，無論為何／如何「吸納」殖民地習慣入法，永遠充滿殖民權謀與算計；同時，在如此的現代法體系的狡智之下，現代的法律人一旦試圖主導非市民法的傳統規範的生殺予奪大權，則無論是確信犯還是過失犯，無論是主張保存、廢棄或「涵攝」，最終都只會導致帝國「普通法／普遍法」版圖的無限擴張。當然，這也意味著絕對弱勢的傳統規範，只能被動回應國家的善意或惡意，若非苟延殘喘，必然一蹶不振，根本不會有復權的可能。

既然已經證成「只要在中華民國法體制下，原住民族權利就一定不可能存在」，因此唯一的結論必然是，市民法體系與原住民法體系，最好各走各的路。同理，中華民國與原住民族，最好也各走各的路。這就是筆者三十年來的結論。

如果以這個結論為前提，探討我自己的專業領域──法律史，那麼「台灣原住民族法律史」與「台灣法律史」兩者的關係，無論在實然面或者應然面，究竟是（應該是）從屬、交疊，或對等甚至於平行？

在前文中，筆者曾就兩者關係，提出兩個面向的書寫策略。第一個面向是：「對於台灣原住民族遭遇（encounter）現代型國族國家／主權國家之後，其傳統規範（法律）在百年殖民統治上，如何歷經漠視、打壓、收編、復權；在學術上如何從客體、逐漸轉為附庸、客卿乃至為主體」，勾勒出一個簡史，並明示其極限所在。現在，這個「簡史」與其「極限」已經很清楚了：

（統治上）確曾歷經漠視、打壓、收編，但絕對未曾／也不可能復權；（學術上）從客體逐漸轉為附庸、客卿，但絕對未曾／也不可能成為主體。

第二個面向是：以「習慣入（國家）法」為具體例，證明「現代市民法史上，凡肯認習慣入法的法律帝國，都有其殖民戰略的考量。而既然出於殖民戰略，道德上當然缺乏正當性，法理上必然有致命破綻，因此理所當然應該被解殖、被揚棄」。

那麼，我們是否也可以如此套用，而得到以下結論：

現代法律史，凡肯認原住民族法入史的帝國法律史，都有其殖民戰略的考量。而既然出於殖民戰略，道德上當然缺乏正當性，法理上必然有致命破綻，因此理所當然應該被解殖、被揚棄。

至少我的答案，是百分之百肯定的。

同樣的道理，就台灣法律史而言也一樣，不應該介入原住民族法律史的定位或定義。非原住民的台灣法律史家，當然不是不能研究原住民族法律史，但必須自覺到，這種研究，其實只是您自家法律史的補充，只是加害者對自己加害歷史的證據保存。那怕您是充滿善意與義憤的、亞當．斯密所說的「公正的第三人」也一樣。

相關書摘 ►吳豪人《「野蠻」的復權》：台灣修復式正義與轉型正義實踐的困境與脫困之道

書籍介紹

本文摘錄自《「野蠻」的復權：臺灣原住民族的轉型正義與現代法秩序的自我救贖》，春山出版

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作者：吳豪人

自從殖民者踏上這塊土地，現代國家的法秩序如何綑綁臺灣原住民族的種種權利？怎麼做才能真正解套？

二○一七年原住民歌手巴奈等人在總統府周邊紮營抗爭數百天，抗議行政院原民會提出的傳統領域劃定辦法將「私有地」排除在原住民傳統領域之外的做法，大聲喊出「沒有人是局外人」。

這項爭議的核心究竟是什麼？臺灣原住民族歷經數任總統道歉、宣示尊重其人權與文化，二○○五年也通過《原住民族基本法》，但當政者即便想要解決，就真的能夠解決得了嗎？

原住民族的生存與文化發展，最大關鍵在於土地。原住民土地在過去被強奪騙取的事實雖然早已無可否認，但在現代國家的市民法架構之下，若要積極回復原住民族被剝奪許久的權利，將會碰上這種法秩序對於個人私有財產權的無上堅持，以及必須能夠進行市場交易的物權預設，從而與原住民傳統的（但更具永續性質的）集體所有權概念產生根本上的矛盾。

長期關注原住民議題的法律學者吳豪人，從哥倫布以來殖民者如何透過法律剝奪世界各地原住民的土地與權利開始，對照日本北海道阿依努族與台灣原住民族爭取權利的訴訟與立法鬥爭史，檢視、分析原住民族在殖民主義與現代資本主義國家法秩序的雙重桎梏之下，難以真正復權的根本癥結，並提出他的解決方案。

Photo Credit: 春山出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九