《外商公司都在用的49個邏輯思維》：善用PDCA試錯與MECE分析

文：速溶綜合研究所

善用PDCA，高效試錯

說到工作的管理方法中，PDCA經常被提及。PDCA分別有以下四個步驟：

一、Plan：主要任務就是考慮「我這個月有哪些工作」，並列出詳細的表格。

二、Do：思考怎麼做才能達到目標，並開始實行。例如說按時記錄這個月的工作情況。

三、Check：檢查工作的實際狀況和最終成效，確認自己是否達到工作目標。

四、Action：修正在執行過程中出現的問題，在月底審視實際工作的完成狀況，對照月初的計畫，看哪些環節需要進行修正，最後再回到Plan，做出更能成功實現目標的計畫。

不難看出PDCA循環的內容其實很簡單，就是以上的四點（Plan、Do、Check、Action），基本上就是凡事需要先規畫，然後執行，執行結束後需要再思考和改進。

Photo Credit: 今周刊出版

PDCA循環又叫循環式品質管理，是管理學中的模型，最早由休哈特（W.A. Shewhart）於一九三○年構想，後來被美國品質管制專家戴明博士在一九五○年再度挖掘出來，並加以廣泛宣傳。

PDCA是由「Plan、Do、Check、Action」首字母的縮寫組成，各自代表的意思如下：「計畫、實行、檢查、改善」。通常以P→D→C→A這樣的順序進行，A的下一步又回到P，所以也稱之為「PDCA循環」。

在企業整體計畫的PDCA，你負責的部分可能是小的PDCA，形成大環包小環的局面。

各部門的小環都圍繞著企業的目標，朝著同一個方向前進，透過循環把企業上下的各項工作聯繫起來，彼此合作，互相督促。

作為其中的一個環節，員工必須學會在快速的試錯中，不斷調整自己的工作計畫、自律完成工作、獨立建立假設並進行驗證、積極發現下一個問題。這樣的員工不管在哪，都會受到歡迎。

PDCA從哪一步開始並不重要，剛起步且沒有計畫的工作可以從Do開始，接手過來的工作可以從Check開始，如果著手時已經有改善的可以從Action開始。從任何環節都可以開始PDCA循環，不同的階段可以用不同的方法來配合，循環往復，直到目標圓滿達成。

Photo Credit: 今周刊出版

讓分析疏而不漏的MECE

我們在處理複雜問題的時候，往往會有重複和遺漏的狀況。如果出現了遺漏或重複，那麼就很有可能會連帶拖累邏輯思考的效率和成果。

剛進入工作的職場新人，總會有無法馬上適應的階段。從學校的單純學習狀態切換到工作每天做不完的狀態，也就只有短短的一段時間，如果在思考的過程中出現了太多重複和遺漏，很有可能會無法做好工作。

在這一點上，小廣有深刻體會：雖然作為新人，進入公司，並不會立刻處理很多重要或專業的工作，但只要被多指派一些雜事，就會讓小廣忙昏頭。上司要的會議記錄、前輩要的影印資料、同事要的資料、下次會議要準備的題綱……這些看似簡單但又不簡單的事情，讓小廣總是處在「工作總算完成了」「咦！ 什麼時候有這個工作」「這個不是已經做完了嗎」「好不容易做完結果做錯」「真的沒有注意到，原來還差了這個」的狀態中，想必職場新人也常遇到這些問題。

邏輯思考最忌諱重複或遺漏，如果只盯著目標或結果的話，很容易考慮得不夠周到，又可能會失去好不容易得來的機會，同時重複的想法也會造成邏輯思維的混亂。把所有的問題都重疊在一起，就看不清事情的本質，找不到解決問題的方法。所以在這裡我們向大家推薦MECE。

MECE（Mutually Exclusive Collectively Exhaustive）就是指沒有遺漏和重複的狀態。靈活運用MECE可以邏輯化地看待問題，並且清楚掌握整體和細部之間的關係。當你準備開始一項任務卻無法掌握全貌時，運用MECE可以使事情變得比較簡單。

簡單說來，使用MECE的時候有以下幾步：

①先確認想要解決的問題是什麼，以及想透過解決問題達到什麼目的。

②找到符合MECE的切入點。這裡的切入點，是指你準備按照什麼標準來分類，例如顏色、大小、男女等。

③考慮剛才的分類是否能用MECE繼續細分。例如按照男女來分類後，是否還可以依職業、收入、年齡等條件細分。

④分完類後再來檢查有沒有明顯的重複和遺漏。

MECE看起來簡單，但要讓分析夠全面，還是需要長期的練習才能運用自如。

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書籍介紹

本文摘錄自《外商公司都在用的49個邏輯思維：看清問題癥結，找出最快解決途徑》，今周刊出版

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作者：速溶綜合研究所

掌握49個技巧，跳脫盲點，讓工作暢行無阻。

4種思考工具，提升工作效率

PDCA：高效試錯改善，打造最速工作流程。

MECE：全面分析問題，有效抓出遺漏和重複。

5W2H：七個問題有效掌握事物全體面向。

時間管理矩陣：分出輕重緩急，安排工作順序。

速效邏輯訓練，創造新點子

關鍵字思考法：利用各種連接詞進行造句，強迫自己跳脫固有思維。

奧斯本檢核表：全方位檢視腦中想法，讓思考更精銳。

換位思考：跳脫個人角度，豐富思考面向。

深度思維勘誤，提升解決問題的技術

單向思考：分析問題和解法的因果，每個問題都要想出四個解決辦法。

混淆因果：利用三段論證有效檢視，避免主觀意識帶入。

兩難困境：檢視兩難是否完全矛盾，找出第三種解決模式。

本書特色

為什麼職場工作者都要具備邏輯思維能力？

整理想法、清晰表達，和同事溝通不再像隔山喊話

有效安排時間，高效完成工作，不再加班加到像條狗

找出錯誤問題癥結一次解決，避免時間和精力的雙重浪費

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九