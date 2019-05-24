《聆聽時代的變奏》：研究反攻大陸這樣的白日夢，我們哪裡會有優勢？

文：大谷渡

日本統治前後的台灣人

前半生在日本統治下長大的人，往往後半生也與日本有很深而難以切斷的羈絆與後續生活。面對他們時，我們應盡量避免以「日本戰敗」來切開他們的人生，而要能夠多面向且謹慎地注視留在他們心中的點滴印痕，以及後來的世事變化加諸他們人生的影響，如此或許才能深入理解每個人的不同人生。

在「國語家庭」成長

二○一三年三月，我來到台北，到許久不見的楊劉秀華家中拜訪。進到接待室時，見到一位說著一口流利日語的男性。我本以為是日本人，結果竟是台灣人，他是戰前在東京出生的台灣人鄭瑞康。

終戰時，鄭瑞康正就讀台北第二中學校。鄭瑞康是在所謂的「國語家庭」中，由雙親撫養長大。戰後台灣改由中華民國統治後，「國語」當然是指北京話，但是在戰前，國語即是日語；常用日語的家庭，則被稱為「國語家庭」或「國語之家」。

鄭瑞康的父親鄭石銀從台南商業學校畢業後，為了取得會計師資格，曾就讀神戶的商科大學，但因會計師資格太難考而沒有錄取，之後，他便在三井商社擔任職員，一家人住在東京淀橋區的柏木（今東京新宿區），一九三二年十一月十一日，母親許抱治在柏木生下鄭瑞康。許抱治的娘家在台南赤崁樓附近，母方祖父嫻熟漢文，父方祖父則不識字。許抱治唸彰化高等女學校，結婚前擔任公學校的代理教師。

鄭瑞康在東京柏木住到四、五歲時，但僅殘存些許成子坂、淀橋、上過學的幼稚園，及住家附近警察派出所的記憶。他大概在蘆溝橋事變發生前後，回到台灣。後來他聽家人說，父親鄭石銀曾投書《台灣日日新報》，批評來台灣赴任的日本人加俸六成，是對台灣人的差別待遇，因而被上司叫來說：「明天起你不用來上班了。」

遭到開除後，鄭石銀透過介紹在日清製粉的台北分店就職，並一直住在公司宿舍。終戰後，他從中華民國政府手中，以便宜的價格買到所謂「日產」公司的宿舍與土地。鄭瑞康後來將原本木造的宿舍，改建為五十八坪的四層樓鋼筋水泥建築，現與妻子住在四樓。

回台灣不久後，鄭瑞康進入台北的日新公學校（今台北市大同區日新國小）。在「國語常用家庭」長大的他，原本可以讀日本人的小學校，但父親鄭石銀說：「和日本小朋友一起上課，一定會被欺負。」因此讓他去上公學校。

一九四四年十月，美軍開始對台灣展開猛烈的正式空襲，台北因此常有空襲，台北的公學校、小學校中需要「緣故疏開」的兒童也增加。鄭瑞康與母親、二位姊姊、一位弟弟，一起回到父親的故鄉楊梅，父親因為工作而留在台北。楊梅是客家人聚集較多的區域，鄭瑞康的家族也是客家人。父親的閩南話（台灣話）講得不好，母親則不會講客家話，所以家人間都以日語溝通。

楊梅公學校六年級時，鄭瑞康以優秀的成績考取台北州立台北第二中學校。鄉下的公學校校長喜形於色地說：「本校還沒有人考取過公立的中學校，你是第一位！」一九四五年二月，鄭瑞康從公學校畢業，四月進入台北二中──戰後改名為成功中學，初中三年、高中三年後，他在一九五一年進入台灣大學工學部電機科，並於一九五五年畢業。

畢業後，鄭瑞康到軍中服役，擔任一年少尉，退伍後在電力公司上班，但不久即被徵召至軍中處理軍務。服役時擔任步兵軍官的他，因為覺得步兵無聊，就去考了政治作戰學校的軍官。考試的項目以語言為主，分為英語和日語兩種考試。鄭瑞康對英語很拿手，日語則和日後學習的北京話不同，是他成長過程中使用的日常用語。

政治作戰部隊位於台北北投。戰後曾短暫與保安警察隊位於同一場所。鄭瑞康在政治作戰部隊的時間，約為一九六○年代初期。當時的任務，不外是防諜政策、諜報活動的訓練，以及研究反共政策或反攻大陸作戰等等。鄭瑞康回憶著當時的情景，說道：

要說我從事什麼工作，例如：我們高揭反共，反攻大陸、共軍降伏後該怎麼做，研究反攻大陸成功後的相關政策。但這是不會實現的事情，所以我們大家都冷笑，像笨蛋一樣地胡說八道。研究像這樣的白日夢，我們哪裡會有優勢？越是研究，反而是大陸的共軍過來佔領我們比較有可能。年輕的同僚這麼說著。公然講這些話，是要槍斃的，所以我們都私下說。所謂的反攻大陸作戰，是真的有討論登陸後要怎麼進攻。但是好像會被美國制止。 我公司裡有一位部下，是從中國游泳過來的。當時他從中共那邊逃到金門。他現在是工業學校的老師。比我年輕的他，從中國什麼都沒帶就游泳過來了。現在在台灣已買了房子，生活很安定。他出生於廈門，家中曾是資產家。

關於「白團」

鄭瑞康在政治作戰學校擔任軍官時，曾聽過被國府軍招攬的舊日本軍官團──所謂「白團」的事。「白團」在當時已是過去的事，但他曾聽過，關於這群中日戰爭時在「華中」、戰後被招來台灣支援訓練國府軍、以對抗共軍的富田少將等舊日本軍官團的傳言：

「白團」的事，只有極少數人知道。除了政治作戰科的軍人以外，對外都沒有人知曉。 國軍與共軍在金門對峙、面對台海危機時，「白團」軍官們十分活躍。蔣介石對「白團」的軍官表示十足的敬意。我在政治作戰科時，雖然已經是過去式了，但仍有聽聞。國軍與「白團」軍官一同作戰長達四、五年吧。真正的情形我不清楚。 在國軍的將官中，也有不想提到金門作戰曾借用日本力量的人。關於招聘舊日本軍官的事，「ㄏㄠˇ老大」曾經反對：「把敗戰的軍人叫來做什麼？我們有很多人曾擊退共軍。」他這般說道。蔣介石則怒道：「你也給我低頭反省！」

上述的「ㄏㄠˇ老大」，應該是指當時軍階為國軍上校或少將的郝柏村。郝柏村在一九五○年經香港渡台，一九五八年被任命為第九師少將師長兼戰地指揮官，並以指揮官的身分守備金門。渡台後，和「白團」的軍事教育及相關的三軍聯合大學有所牽連。

解除軍務之後，鄭瑞康回到台灣電力公司上班，隨後赴美國留學。受到設立於美國的台灣組織「國際協會」派遣，他花了一年半的時間，到格陵蘭島研究電力工程。從美國回台灣後，在台北市政府工務局工作。市政府當時準備推進衛生署或醫院等公共建設，鄭瑞康因為擁有電氣相關執照，而成為重要幹部。

鄭瑞康二十多年前就從市政府屆退。當他還在市政府工作時，就已在明志科技大學擔任兼任講師，講授電力工程、電力輸送，這項工作在將近十年前結束。鄭瑞康的妻子，是台灣醫師與日本女性所生的女兒，能說日語，但沒有鄭瑞康流利。他們夫妻倆育有一男一女，女兒在行政院農委會擔任課長，從事動物防疫工作，兒子專攻應用科學，在新竹的工業技術院擔任高級研究員。

無法再會

Photo Credit: 遠足文化出版 台中的餐廳，左三為張蕊，身後為廖繼水，2013年3月（作者攝）

在台中的餐廳，我與大雅公學校的校友廖繼水、張蕊聊天時，突然一陣激烈的地震襲來。我腦中浮現十多年前，襲擊台灣中部的九二一大地震，瞬間就想飛奔出去，「不要緊的」，這樣被對方阻止了。那天是二○一三年三月二十七日。

廖繼水在一九二二年九月二○日出生於台中州豐原郡大雅庄。身為農家子弟的他，上有哥哥四人、姊姊一人，廖繼水是老么。廖繼水從大雅公學校畢業後，進入台中農業學校農業科，學習小麥、蕃薯種植，畢業時是太平洋戰爭開打隔年的一九四二年十二月。翌年年初，一九四三年一月十五日，他被糧食局台中事務所清水出張所錄用。當時的職員錄裡，他的名字被記載在「雇」的職位下。在清水出張所，廖繼水主要的工作是檢查玄米：在精米之後，要決定其為一等、二等、三等。糧食局職員在精米工廠的工作還包括包裝產品。從一九四三到四五年，廖繼水在這裡工作了三年。

終戰後的一九四五年至翌年，日本人陸續被遣返，由台灣人取代日本人的工作。廖繼水對當時的情況敘述如下：

台灣人大部分是公學校高等科畢業，也有像我一樣，畢業於中學校者。因此，並不缺乏擁有科長職務能力的人。台灣人一般業務全都會做。日本人回去後，工作就由台灣人擔任。

戰爭結束後，來台灣的中國人，「品質不好，中國政府無論公務員或軍隊都不好，大概過了十年才有改善，一開始真的很糟糕。」他說，「大陸來的人不是不好嗎？課長由中學校出身的台灣人當，不是比較好嗎？大陸來的人們程度低，台灣人做公務員的能力較好。」他如此說道。

廖繼水戰後一直擔任公務員，從終戰翌年開始，就在台中縣政府工作。他擔任管理農政的農業課長，負責稻米種植與農業獎勵等。四十年後的一九八五年，他被台中縣政府派往日本，到茨城縣等東京近郊地區進行農業考察。從九月到十一月的三個月考察期間，他參觀了明治製藥等農藥製造工廠、考察製造過程，到日本農家採訪農藥的使用方法，以及從毒性到防護方法的實地調查等。這趟日本考察之行，在回到台灣後，對他指導台灣農家的工作，助益很大。長期擔任縣政府職員的廖繼水，一九八七年以六十五歲之齡屆齡退休。

日本統治下，接受公學校、中學校與日語教育的廖繼水，在戰後台灣改由中華民國統治時，完全不會講北京話。為此，政府召集公務員進行北京話講習。講習會在台北開訓，台中縣政府經考試選出三百人參加。廖繼水雖然不會說北京話，因為受過日本教育，還稍能了解漢字知識，因而僅參加發音的訓練，並進行了數個月的學習。

廖繼水父母不會說日語，平時在家都使用台灣話（閩南語），但兄弟之間則說日語。大哥從公學校畢業後，進入三年制的實業學校。二哥公學校高等科畢業後在大雅庄役所工作，戰後當警官。姊姊廖阿美沒有讀公學校，因為廖繼水的父母認為，女孩子沒有上學的必要。當時即使總督府有就學獎勵，仍有很多父母沒讓女兒上學。

從大雅公學校畢業後、進入女子師範就讀的張蕊說，「男尊女卑的觀念很重，『女生如果受教育，眼光就會長在頭頂上』，多數人都是這種思維。」因為沒有上學，就不會說日語，十分不利於在日本統治下的社會生存。因此，各村莊為了沒唸公學校的人設立了日語講習所。張蕊進入師範學校前，就曾在西寶村講習所學日語。

廖繼水的姊姊廖阿美在講習所學習日語後，戰前與台灣人李春亭結婚，並到神戶生活。終戰後廖繼水曾與姊姊短暫失聯。後來因為去神戶的友人和姊姊見到面，才透過通信連絡上。戰後又過了很久，姊姊才回到台中。姊姊與姊夫在神戶一起經營旅館，廖繼水曾與兄弟到神戶拜訪姊姊的婆家。姊姊也曾回來台灣好幾次，最後一次是母親過世時。三年前姊姊廖阿美以九十歲的高齡過世。

在台中訪問大雅公學校的校友之後，我回到日本翌月，就收到廖繼水的信，並附有他自己寫的漢詩。這封由衷表達深切關心的信裡，他寫著期待再相會的話。但八月我再訪台中時，他已在病榻上，最終無法再相會。

書籍介紹

本文摘錄自《聆聽時代的變奏：跨越兩個時代的臺灣人》，遠足文化出版

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作者：大谷渡

譯者：陳凱雯

他們曾經作為日本人度過青春期，戰後又生活了七十年。

因為戰爭，他們失去了親人與朋友，人生也被一分為二。

本書描繪戰前到戰後數十年間，生活在激烈變化時代的台灣人，

希望以他們的人生故事，重新編織成一部有血有肉的現代史。

「生活在這個歷史斷層中的台灣人，會是怎樣的心情呢？我想將這些都記錄下來。」

本書作者大谷渡多年來走訪日本和台灣的圖書館、資料室，爬梳日本時代的報紙、信件、日記、筆記、檔案，追索蹤跡，口述訪問曾經生活在那個時代的人，親自踏上他們曾走過的上學路，呼吸當時的空氣，尋訪那個時代人們的情感與記憶的點點滴滴。從2002年開始，他以活躍於1920年代世界舞台的日本自由記者北村兼子為起點，開啟對台灣的相關研究，2008年開始將研究成果與訪談內容，以深入淺出的文字，陸續出版成書。

接續前書《太陽旗下的青春物語：活在日本時代的台灣人》，大谷渡對十多個台灣人進行多次口訪、調查收集而來的口述資料，並參照許多日本、台灣相關研究的史實，結集成書。本書描繪戰前到戰後數十年間，生活在激烈變化時代的台灣人，希望以他們的人生故事，重新編織成一部有血有肉的現代史。

本書特色

本書以口述訪問和歷史學者的史實考證作為書寫的基礎。作者多年來走訪日本、台灣等地圖書館、資料室，仔細查閱相關檔案與書籍，藉此對照口述內容，補正受訪者記憶模糊或有疑慮的地方。這些史實考證在本書中以引文穿插，讓讀者更能理解在當時的時空背景下所發生的歷史事件。作者也親身走訪這些人在日本時代走過的上學路、就讀學校、躲避空襲的場所，溫暖的文字自然散發出對受訪者的感同身受。書中收錄數十張珍貴的老照片，更增添時代氛圍。

Photo Credit: 遠足文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九