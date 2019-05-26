《「臺灣人的學校」之夢》：如何理解「國家神道」與殖民地統治？

文：駒込武

從同化主義到極權主義

接下來，本節將探討極權主義的問題與種族主義、同化主義的問題群具有什麼關係？

首先應該確認，在本書脈絡中，同化主義指的是殖民地統治的方式之一。此即相對於採取階段性承認自治的方式，在難以公然實行殖民地統治的時代情境下，採行逐漸將殖民地定位為「國內」之一部分的方式。事實上同化主義一詞，雖然經常被引用為與內地延長主義——在制度上與內地統一——具有相同意涵，但僅就台灣的教育而言，做為內地延長主義的同化主義並未得到貫徹。

當時在教育制度方面，台灣與內地有以下重要差別：一、初等教育不適用義務制；二、公立中等學校的學生人數在比例上限定為內地的十分之一左右；三、不適用以救濟私立學校為目的之指定校制度的措施。在此前提下，相較於內地人，台灣人因為在提升社會地位的競爭當中被置於極其不利的地位，最終導致身為統治者集團的內地人與身為被統治者集團的台灣人兩者之間的隔絕得到維持，並且形成如下的體制結構：台灣人若想提升社會地位而從事白領工作，則必須委身於孤立化與政治性規訓——其實這就是同化主義的實質內容。換言之，某個集團不可能完整轉變為另一個集團，讓該集團成員各自孤立是其前提，同時也是最重要的作用。

極權主義之所以成立，即是基於採取暴力性威嚇這樣的恐怖行動，以強制上述意義下的孤立化與政治性規訓。舉例來說，在台灣，1920年代同化主義所採取的方式，是以「提升社會地位」這塊強力磁鐵來吸引少數鐵砂；但相對於此，1930 年代極權主義所採取的措施，則可比擬如下：將整堆土塊以濾網過篩，使其粉碎至相互無法連結的程度。「台灣人」的自治性空間遭到破壞，而相互陷入孤絕的人們先被迫分散後，再逐漸被納入戰時總動員的體制當中。

關於極權主義的另一新意，則是向內地的擴大。當時，因為在殖民地先行出現的同化主義此一封閉場域被擴大至內地，且隨之逐漸將內地也納入封閉場域的範圍中，於是使得內地同樣因恐怖行動而造成自由空間的縮小，對國家「有用」之人的死亡則被選出且被賦予神聖性，成為被「合祀」於靖國神社的「英靈」。

然而，這樣的論述並不代表殖民地的情況與內地的情況相同。誠如本書第十章所述，即使只拿同志社與長老教中學相較，也可看出兩者不同。由於前者的經營管理體制是由日本人掌握，加上在政界、財界、言論界等接近日本帝國中樞的領域也存在學校的支持者。因此雖然存在攻擊的作用力，但同時也存在另一股壓制攻擊的作用力。這與長老教中學般的殖民地基督教系學校僅單方面持續遭受攻擊壓力的情形截然不同。

此外，在殖民地中強制孤立化與政治性規訓的壓力同時也帶有種族主義的實踐性質。或者應該說，「殖民地」即是種族主義的實踐空間。此意義下的種族主義，具有兩種不同的模式。

一是在將台灣人視為集團（集合體）處理後予以差別待遇——此即以往的實踐方式。例如在攻擊運動的壓力中，長老教中學的理事長、校長或舍監均被認為「非內地人不可」。儘管內地人當中其實既有「耶穌」也有「左派」（共產主義者），但當時的氛圍使這點遭到漠視，而變成只要是內地人，任誰都好。這是基於種族不同這種假想式的差異來實踐排除異民族。

另一種模式，則是首先認知到對象是具備專有名詞的個人，在此前提下，只要稍微發覺有偏離「日本人」之政治性規訓傾向，即以如「清國奴就是這樣才不行」般的話語加以辱罵。回顧前述，攻擊長老教中學運動的開端，乃是起自上村一仁教務主任對林茂生「說出不該說出口的話」。此一證言便顯示在當地居民中相對獲得較高社會地位的少數人士，正是被種族主義視為絕佳攻擊目標。

隨時間發展，種族主義的上述兩種模式各自在其內部矛盾漸次加深的情況下受到了強化。關於這點，筆者將藉Takashi Fujitani的研究進行梳理。

Fujitani以亞洲太平洋戰爭期間，在美之日裔美國人的軍事動員與殖民地朝鮮的朝鮮人軍事動員為例說明：不論美國政府或是日本政府，都是為了證明「自己的敵人」才是真正的種族主義者，因此積極認可日裔美國人或朝鮮人加入軍隊，以藉此強調自身並未施行種族主義歧視的政策。那麼，美國人或日本人均非種族主義者嗎？ Fujitani以Étienne Balibar的定義為據，將種族主義分為「粗暴的種族主義」（vulgar racism）與「殷勤的種族主義」（polite racism）兩種概念。

前者特徵為：強調排除、從自然理解差異，及否定同化的可能性，對周遭人群的健康或福祉漠不關心；後者特徵則在於強調統合、從文化主義理解差異，及肯定同化的可能性，對周遭人群的健康或福祉保有最低限度的關心。關於後者「殷勤的人種主義」之實踐，傅柯所謂「生命－政治」占有重要的地位。其中一例就是在戰爭時期的集中營中，所舉行、要求日系人「同意」宣誓對美忠誠並拿起武器的「儀式」。事實上，所謂「殷勤的人種主義」下之從屬化，即是如上述般「自我統治之統治」（governing of self-governing）的實踐；換句話說，就是一種引導「自由且有責任的主體」按照自身欲望和意志，做出「正確」選擇的權力作用方式。

上述Fujitani 所提出的內容，與本書前此論述相符。他著眼於種族主義之不同契機的論述也深具說服力。不過，對於他以許多朝鮮人實際上志願加入日軍這點為據，主張儘管與現實產生乖離，有關平等言論的宣傳還是產生一定「效果」的論點，有若干保留的必要。因為比起宣傳的「效果」，殖民地居民之所以志願加入的原因，根本上更應視為恐怖行動的「效果」。

另一方面，有關總動員體制的問題，由於本書所關注的是1940年代進行軍事動員的前一階段，而非軍事動員本身，因此以下論述僅止於假設性的預測。總動員的體制之所以能夠形成，難道不正是因為「台灣人」這個集合性主體已被國家暴力的恐怖行動扼殺所致嗎？再者，身處真實的獨居房，或每個人都像被關在獨居房的社會中，除了志願加入日軍這樣的行為之外，難道還有其他朝向「更美好之生命」的選擇嗎？簡吉的例子就是最好的明證。簡吉因身為台灣共產黨員而自1931年起即被囚禁獄中，於1941年出獄後所就任的職務，具有令人感到意外的社會地位，那就是皇民奉公會此一戰時民眾動員組織的高雄州分會書記。當時儘管遭遇特高警察難纏的監視，他仍舊成功扮演擁有該社會地位的角色。這種結果，與其說是宣傳「效果」，更是因為他已被關在獨居房長達十年，在這種恐怖行動後，與其繼續待在獨居房中，不如……。

就這樣，以被捨棄狀態下的苦悶為媒介，「殷勤的種族主義」逐漸獲取被統治者基於「主體性」之「主動的」「自我決定」。在日本帝國，參拜神社的儀式就是被納入成為演出上述「自我決定」之舞台的重要道具。

「國家神道」與殖民地統治

最後，筆者將在此重新思考參拜神社究竟是什麼？在以天皇崇拜為中心的體系性實踐中，參拜神社具有什麼定位？又應如何理解「國家神道」此一概念？之所以提出這些問題，理由在於它們都與日本帝國因戰敗而被解體時，原本應被反省或批判之對象和方法等問題息息相關。

如眾所知，1945年12月，聯合國軍最高司令官總司令部（GHQ／ SCAP）發布〈廢止政府對國家神道、神社神道之保證、支援、保全、監督及推廣之件〉，亦即所謂「神道指令」。當中所稱「國家神道」，含混地同時存在狹義和廣義兩種概念。前者意指狹義的神社神道，亦即「做為非宗教性之國家祭祀，從神道中被分類出的其中一派」；後者的意涵中則包含公立學校教導神道教義等措施。

自1946年起任職民間情報教育局宗教課的William P. Woodard——─至1935年11月為止，他曾以美國公理會差會宣教師的身分住在朝鮮京城——提出如下論點：既然廣義的國家神道不必然是神道的一種形式，那麼就應該將之視為「國體之崇拜」（Kokutai Cult）。這裡的「崇拜」一詞，不免會讓我們聯想到August Reischauer所說「愛國心之崇拜」。而之所以採用該詞彙，想來是意味國家神道雖然含有宗教面向，但仍應與宗教本身做出區別。

對此，筆者的想法是應該像Woodard一樣，先就狹義的神道與「國體之崇拜」，然後在上述兩者重疊處找出「國家神道」的定位。

筆者為何提出如上見解呢？理由如下。首先，雖然像學校這樣的機構，透過教育勅語謄本或對「御真影」的禮拜，發揮讓帶有濃厚宗教色彩之民族主義得以普及的作用。但學校基本上仍是屬於世俗的空間。另一方面，就神社神道而言，儘管在行政上維持神社神道非宗教的官方見解，但就其以「靈魂」的存在為前提這點來說，神社神道無疑具有宗教性質。學校教育中的宗教性民族主義（國體之崇拜）與神社中的民族主義性宗教兩者結合的場面，即是兒童、學生的參拜神社。

而由此得以同時達成以下目標：一是將被視為「國民」的所有人都當作對象的含括性，另一則是連屬於心靈敏感脆弱部分的信仰，都得以公然侵入的侵襲性。正因為透過學校教育所實施的神社參拜具有這樣的含括性和侵襲性，所以一直都被套上一定的禁箍。國家神道的本質，就是解除該禁箍，並將針對拒絕參拜神社者的各種不利措施加以制度化——─包括教師對不參拜神社孩童所實施的退學處分或訓誡等日常措施在內。

以上述意涵定義之國家神道，早於日本內地，首先在殖民地台灣成立，然後才逐漸擴及至內地、朝鮮。其過程可梳理如下：

第一，在與第二次教育令（1922）同時制定的《公立學校規則》中，明文規定要求參拜或遙拜以能久親王為祭神之神社。顯然在此所規定的參拜，一方面會讓人想起日軍占領台灣的起源，另一方面則帶有將其正當化的意味，因此如果拒絕參拜，自然會被視為等同否定台灣統治本身。進一步來說，由於總督府向長老教中學提出如不參拜神社則不承認其指定校地位的條件，於是不參拜神社無疑將帶來永久性、嚴重的損害。如果著眼於此，可說早在1920年代，台灣就已先行形成國家神道式的體制。

第二，就九一八事變以後的情況而言，參拜神社開始與「戰歿者慰靈」及戰爭的正當化等課題產生密切連結，亦即形成拒絕參拜神社即被視為反戰言行的場域。不僅台灣，在內地或朝鮮也都能見到相同傾向。

第三，特別就天皇機關說以後的情況而言，參拜神社與將天皇視為「現人神」所進行的神格化工作也產生密切連結。事實上，美國人宣教師Lammot被警察調查的理由、矢內原忠雄被逐出東京帝大的理由，以至於朝鮮人被投獄的理由之一，都起於他們曾說過天皇不是神而是人的緣故。可見拒絕參拜神社，即被視為否定天皇的神聖性。

在上述脈絡中，如同Holtom所指出，所謂神社神道即為「政治性、軍事性統治的媒介」，而參拜神社的行為即意味以「體系性的從屬化」為目的之政治性規訓。

循此方向思考的話，有關台灣或朝鮮的參拜神社，如將其理解為問題是出在對「日本人之信仰」、「日本文化」的強制，則會忽略重要關鍵。如同鵜飼哲根據德希達（Jacques Derrida）的主張所論：存在於強制參拜神社之根柢的，不僅不是日本人的文化同一性，反而應該是其非同一性：

殖民者強制被殖民者同化的文化，果真就是殖民者的文化嗎？殖民者本身原本亦是被同化者，他們難道不是為了忘卻自身同化過程的苦痛，或是迴避想起那段同化的過程，所以才將該文化當作「自己的東西」而意圖強制加諸於他人身上嗎？在殖民地主義的暴力起源中，含有殖民者本身與其文化之間所具有的根源不同性。殖民者難道不是為了故意忽視該深淵，於是利用種種的言語行為，強行製造出讓該言語行為得以成立的各種條件，以使他人相信他們與該文化的一體性，進而透過這樣的他人信仰來說服自己也能相信嗎？

如本書第一部所論，在明治國家形成的過程中，最終成為所謂「日本人」者，被迫迅速適應文明的秩序。但我們如將目光擴及至明治維新以前的日本，則會發現在彼時的民俗信仰中，存有各式各樣的神明及以其為核心的生活秩序。然而在「文明開化」的過程中，由於神道做為神社神道被制度化，遂使其因此產生重大變質。甚至在台灣等殖民地，神社更因成為征服者的國家宗教，而被賦予實現政治性規訓的任務。如此說來，難道不正是因為明治維新前後存在這樣的斷絕，致使被稱為「日本人」者對拒絕參拜神社者特意擺出高姿態的脅迫嗎？

在此我們還須留意，可以被稱為國家神道的對象，未必一定就是「特殊的日本」事物。事實上，宣教師萬榮華等人接納參拜神社等同在西敏寺對戰歿者紀念碑獻上敬意的解釋；August Reischauer等人則將神社視為林肯紀念堂般之事物——其中所顯現的價值觀，就是不論是對國家宣誓忠誠的表現，或是對戰歿者的「慰靈」，都被視為理所當然。誠如子安宣邦所指出，所謂近代世俗國家，是一種納入新的宗教性和祭祀性的存在，而行使戰爭的主權國家同時也是祭祀「英靈」的國家，並藉此使國家暴力的行使逐漸正當化。然而話說回來，對於信教自由的重大性，英美與日本在感受深淺上看來的確存在一定差距。儘管在華盛頓或倫敦均留有大量與參拜神社問題相關的文件，但日本的官僚或軍人當時是否切實認知到這點，卻十分令人懷疑。換句話說，近代天皇制對宗教感受性的破壞，很有可能已在彼此之間築起巨大鴻溝。

戰後對日本的國家神道暴力性抱持正確認知的少數人物之一，依然是矢內原忠雄。矢內原在戰後解說神道指令的文章中告發：九一八事變以來，神社經歷「最壞形式的國教化」，並且論道：「比起日本國內，對參拜神社的強制，在朝鮮、台灣等外地更形激烈，因此引發更嚴重的後果……對於在民族上擁有不同歷史和生活的朝鮮人或台灣人而言，這樣的皇民化政策對信教自由造成多麼大的迫害，是多麼嚴厲的法西斯主義式壓制，顯然不言而喻。」據此可知，與戰爭時期的Holtom論點一樣，矢內原也認知到應該根據台灣人、朝鮮人的經驗來思考神道指令的意義。

話說回來，儘管目前已有研究指出，占領軍在起草「神道指令」時也參考Holtom所執筆有關神道的勸告書；然而，將國家神道視為國家暴力之行使的核心觀點，在神道指令中卻顯得曖昧不明。為何會變得如此？答案就是因為在戰後美軍占領下，以保留天皇制為大前提的方針造成很大制約。

如眾所知，有關天皇制的存廢問題，美國國務院從戰爭期間即已展開討論。前國務院遠東事務部部長亨貝克的主張接近廢止論，而前駐日大使格魯等人則倡議存續論。誠如Takashi Fujitani所闡明，青年時代的賴世和於1942年起草〈對日政策相關備忘錄〉時提出：於預料中之「戰後」，為了「在意識型態鬥爭中取勝」並「將合作的集團引入我方」，有必要將天皇當作美國的「魁儡」予以利用。這樣的想法與他父親August Reischauer的見解相似：應該承認並保留日本人的宗教性民族主義，並且將其利用於更高層次的目的。只不過對父親而言，此更高層次的目的為傳達「基督的福音」；相對地，對兒子賴世和而言，則是美國「在意識型態鬥爭中取勝」。

如本書第三部所論，在「國家神道」一詞中已被植入巨大暴力的記憶。然而，這不就是原本屬於戰後應該被追訴的「危害人類罪」（crime against humanity）嗎？之所以如此說，理由如下：如清水正義所論，所謂危害人類罪，是指「不論平時或戰時，以一定的政治意志和計畫性，大規模地、系統性地對一定的社會集團實施暴力性的迫害行為」。此概念的目的是為了對「該政治意志及計畫的始發負責人至末端的實行犯」進行處罰。事實上，針對長老教中學的攻擊運動，正是如上所述的「暴力性迫害行為」。更進一步，清水還提出另一個重要論點，即所謂殖民地統治，就是「長期性、緩和的大規模暴力之連續」。有關1930 年代的事件，就是自台灣被殖民地化以來，在私立學校不被承認的「長期性、緩和的大規模暴力之連續」的延伸線上，以所謂總結的形式出現的結果。

最終，在現實的歷史中，以參拜神社為重要要素的「暴力性迫害行為」本身並未受到制裁。美國的保留天皇制政策，致使原已被納入國家神道一詞中的台灣人或朝鮮人之恐懼和憤怒均被葬送於黑暗之中。並且，由於美國掌握戰後東亞世界的霸權，而將台灣和朝鮮定位於與共產主義陣營對抗的最前線，遂使身處上述地域的人們又將面臨新的極權主義體制。

書籍介紹

本文摘錄自《「臺灣人的學校」之夢：從世界史的視角看日本的臺灣殖民統治（上）（下）》，國立臺灣大學出版中心出版

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作者：駒込武

譯者：蘇碩斌、許佩賢、林詩庭

帝國、殖民、教會、反抗

台灣人主體，如何在學校之夢中展現？

台灣在清代納入中華帝國的邊疆，十九世紀開港後開始受到大英帝國的影響，隨後於十九世紀末成為日本帝國的殖民地。這些帝國勢力盤根錯節，英格蘭長老教會宣教師於1885年設立之「台南長老教中學校」即為這三大帝國相互交錯的特殊場域。在如此時空背景中，「台灣人的學校」之夢逐漸浮現。

本書時序自鴉片戰爭至太平洋戰爭大約橫跨一百年，全書共分三部，先以馬提昇、伊藤博文、李春生、馬偕家族、高長家族、林茂生等個人史為開端，在世界史的脈絡中描繪出英國人宣教師、日本人官僚及台灣人基督徒等各群體之輪廓；其次以台南長老教中學校的歷史為窗口，一窺英國與日本兩大帝國之間的競合而形成垂直關係的重層暴力，及與之對峙的「台灣人」主體面貌；最後在探討極權主義式的運動如何攻擊基督教系學校，並將攻擊運動延燒到日本帝國全體的經過。

Photo Credit: 國立台灣大學出版中心出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九