朱家安：媒體如何利用你的「道德情感」來浪費你的時間？
我們想讓你知道的是
人類的義憤之情珍貴且有價值，它只出現在有足夠複雜認知能力的動物身上，並且協助我們的祖先勉為和平共處（能做到這程度已經相當厲害）。然而，在過去協助你我和其他人共同生活的義憤之情，現在則在監控資本主義底下，被媒體利用來增加新聞點閱和互動率。
文：朱家安
你跟平常一樣用手指滑著社群平台，一則新聞標題步入眼簾，像是：
- 貓咪咖啡廳出餐等超過兩小時！ 她當場留一星評論遭老闆趕人
- 遇水則發？他入住5600元飯店「連2房都漏水」：越想越火大
- 當眾在餐廳脫褲⋯⋯她拿兒童馬桶讓女兒如廁 網怒：當別人不用吃飯？
新聞寫的那些事情本來跟你毫無關係，這輩子說不定都不會遇到，但既然都看到了那就是另一回事，你不由得點進新聞網頁，或者點開已經有幾百則留言的討論串。就算我不說，相信你對這類事情也已經夠熟悉了：媒體需要點閱和互動，所以媒體慫恿你和其他不認識的人一起辱罵你們都不認識的人。
路見不平，一肚子火。這種「義憤」的反應很自然，不光是你有，其他參與留言的幾百人和閱讀新聞的幾萬人也有。身為社會性動物，人內建道德情感模組，會對不符合社會常規的事情起情緒反應，而這些反應會協助維持規矩，在幾百人組成的小村莊裡，若有餐廳讓客人等上兩小時，還因為客人埋怨兩句就把人趕走，流言斐語很快就會傳遍滿城，逼迫店家改進。這些參與傳聞和批評的人確實有理由參與，因為他們討論是他們城裡的餐廳，藉由參與和評論，他們維護了他們切身的規矩。
關於人的道德情感模組，道德心理學家Jonathan Haidt在《好人總是自以為是》裡提供了相當完整的說明。
不過現代人的處境並不相同。我們已經進展到連「地球村」這詞都暴露年齡的時代，在社群平台上，你動不動就受邀去批評遠在天邊的某個東西，即使那東西跟你毫無交集，而且這些批評也無助於維護你切身相關的社會常規。
以上面的貓咪餐廳為例：
- 你根本不會去那個餐廳
- 當然，你還是會去其他餐廳，但「餐廳不該讓客人等兩小時」的社會常規據我所知目前並沒有受到威脅的跡象
- 就算有，Google地圖附帶的評論功能也能協助你避開雷區
- 而且這則新聞的來源是當事人在網路上的抱怨，這類新聞事後翻案的例子比比皆是。
我並不是在說⋯⋯不過⋯⋯
我並不是在主張說，因為現代社會太大，所以評論已經全然喪失意義。值得批評甚至需要評論的議題還是存在，而且常見，像是：
- 尚未被大眾注意到但值得注意的事件類型，例如數位性暴力。
- 關於社會成規是否該改變的公共討論，例如已婚伴侶過年該如何處理返鄉任務。
- 需要民意的法律討論，例如18歲公民權。
- 需要受到公共監督的個案，例如政治人物違法、不良道路設計、或者長得太醜的縣市吉祥物。
現代社會依然是民主社會，很多東西需要多數人民現在right now就花費一些注意力去關心，否則我們的稅金會白花、我們小孩的裸照會被拿去賣、我們會在遵守交通規則的情況下出車禍等等。不過，讓客人等兩小時的貓咪餐廳並不在此列（除非你想討論的是動物權議題），因為Google地圖目前在這個守備範圍已經幹得不錯。
另外，我也不是在指導你、說你不該花時間讀貓咪餐廳的新聞並且參與批評。你的時間該怎麼花是你的事情，而且當你的時間浪費在閱讀貓咪餐廳新聞的時候，我的時間則浪費在遊玩去年最偉大的遊戲《艾爾登法環》，並沒高明到哪去。
我們有機會擺脫操弄嗎？
人類的義憤之情珍貴且有價值，它只出現在有足夠複雜認知能力的動物身上，並且協助我們的祖先勉為和平共處（能做到這程度已經相當厲害）。然而，在過去協助你我和其他人共同生活的義憤之情，現在則在監控資本主義底下，被媒體利用來增加新聞點閱和互動率。
關於監控資本主義，我推薦閱讀跨領域學者Shoshana Zuboff的《監控資本主義時代》
要把時間拿去做什麼，當然是你我的自由。但當媒體可以隨手挑個事件就引發你我的義憤，我們真的能自由的決定自己要做什麼嗎？
身為人類，我們不是一張張白紙，而是內建種種本能。當我們的進展趕不上環境的變化，這些本能就會走歪而產生預期之外的副作用。在過去我曾經討論過「我們如何基於復仇心去不恰當的支持死刑」，以及「噁心感如何出差錯而讓我們成為歧視者」。這篇文章討論人類的義憤之情被媒體用於營利，也只是眾多案例之一。
最後，「不然你期待新聞媒體怎樣做？」若你心裡出現了這個問題，可以參考我過去的文章：〈先別管報紙了，你了解網路閱讀的潛力嗎？〉。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。