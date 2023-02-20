2023/02/20,
人文

朱家安：媒體如何利用你的「道德情感」來浪費你的時間？

朱家安：媒體如何利用你的「道德情感」來浪費你的時間？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

人類的義憤之情珍貴且有價值，它只出現在有足夠複雜認知能力的動物身上，並且協助我們的祖先勉為和平共處（能做到這程度已經相當厲害）。然而，在過去協助你我和其他人共同生活的義憤之情，現在則在監控資本主義底下，被媒體利用來增加新聞點閱和互動率。

文：朱家安

你跟平常一樣用手指滑著社群平台，一則新聞標題步入眼簾，像是：

  • 貓咪咖啡廳出餐等超過兩小時！ 她當場留一星評論遭老闆趕人
  • 遇水則發？他入住5600元飯店「連2房都漏水」：越想越火大
  • 當眾在餐廳脫褲⋯⋯她拿兒童馬桶讓女兒如廁 網怒：當別人不用吃飯？

新聞寫的那些事情本來跟你毫無關係，這輩子說不定都不會遇到，但既然都看到了那就是另一回事，你不由得點進新聞網頁，或者點開已經有幾百則留言的討論串。就算我不說，相信你對這類事情也已經夠熟悉了：媒體需要點閱和互動，所以媒體慫恿你和其他不認識的人一起辱罵你們都不認識的人。

路見不平，一肚子火。這種「義憤」的反應很自然，不光是你有，其他參與留言的幾百人和閱讀新聞的幾萬人也有。身為社會性動物，人內建道德情感模組，會對不符合社會常規的事情起情緒反應，而這些反應會協助維持規矩，在幾百人組成的小村莊裡，若有餐廳讓客人等上兩小時，還因為客人埋怨兩句就把人趕走，流言斐語很快就會傳遍滿城，逼迫店家改進。這些參與傳聞和批評的人確實有理由參與，因為他們討論是他們城裡的餐廳，藉由參與和評論，他們維護了他們切身的規矩。

關於人的道德情感模組，道德心理學家Jonathan Haidt在《好人總是自以為是》裡提供了相當完整的說明。

不過現代人的處境並不相同。我們已經進展到連「地球村」這詞都暴露年齡的時代，在社群平台上，你動不動就受邀去批評遠在天邊的某個東西，即使那東西跟你毫無交集，而且這些批評也無助於維護你切身相關的社會常規。

以上面的貓咪餐廳為例：

  • 你根本不會去那個餐廳
  • 當然，你還是會去其他餐廳，但「餐廳不該讓客人等兩小時」的社會常規據我所知目前並沒有受到威脅的跡象
  • 就算有，Google地圖附帶的評論功能也能協助你避開雷區
  • 而且這則新聞的來源是當事人在網路上的抱怨，這類新聞事後翻案的例子比比皆是。

我並不是在說⋯⋯不過⋯⋯

我並不是在主張說，因為現代社會太大，所以評論已經全然喪失意義。值得批評甚至需要評論的議題還是存在，而且常見，像是：

  • 尚未被大眾注意到但值得注意的事件類型，例如數位性暴力。
  • 關於社會成規是否該改變的公共討論，例如已婚伴侶過年該如何處理返鄉任務。
  • 需要民意的法律討論，例如18歲公民權。
  • 需要受到公共監督的個案，例如政治人物違法、不良道路設計、或者長得太醜的縣市吉祥物。

現代社會依然是民主社會，很多東西需要多數人民現在right now就花費一些注意力去關心，否則我們的稅金會白花、我們小孩的裸照會被拿去賣、我們會在遵守交通規則的情況下出車禍等等。不過，讓客人等兩小時的貓咪餐廳並不在此列（除非你想討論的是動物權議題），因為Google地圖目前在這個守備範圍已經幹得不錯。

另外，我也不是在指導你、說你不該花時間讀貓咪餐廳的新聞並且參與批評。你的時間該怎麼花是你的事情，而且當你的時間浪費在閱讀貓咪餐廳新聞的時候，我的時間則浪費在遊玩去年最偉大的遊戲《艾爾登法環》，並沒高明到哪去。

我們有機會擺脫操弄嗎？

人類的義憤之情珍貴且有價值，它只出現在有足夠複雜認知能力的動物身上，並且協助我們的祖先勉為和平共處（能做到這程度已經相當厲害）。然而，在過去協助你我和其他人共同生活的義憤之情，現在則在監控資本主義底下，被媒體利用來增加新聞點閱和互動率。

關於監控資本主義，我推薦閱讀跨領域學者Shoshana Zuboff的《監控資本主義時代

要把時間拿去做什麼，當然是你我的自由。但當媒體可以隨手挑個事件就引發你我的義憤，我們真的能自由的決定自己要做什麼嗎？

身為人類，我們不是一張張白紙，而是內建種種本能。當我們的進展趕不上環境的變化，這些本能就會走歪而產生預期之外的副作用。在過去我曾經討論過「我們如何基於復仇心去不恰當的支持死刑」，以及「噁心感如何出差錯而讓我們成為歧視者」。這篇文章討論人類的義憤之情被媒體用於營利，也只是眾多案例之一。

最後，「不然你期待新聞媒體怎樣做？」若你心裡出現了這個問題，可以參考我過去的文章：〈先別管報紙了，你了解網路閱讀的潛力嗎？〉。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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