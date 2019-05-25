《跟著網紅老師玩科學》：特斯拉和愛迪生誰更厲害？交流電與直流電之爭

文：李永樂

特斯拉和愛迪生誰更厲害？——交流電與直流電之爭

最初法拉第發明的發電機是產生直流電的直流發電機，但我們現在很常使用的都是交流電。交流電焊直流電相比有什麼優勢呢？我們夠過講述歷史上一段耐人尋味的「電流大戰」來了解一下吧！

一、發明大王愛迪生和直流發電機

在法拉第發現電磁感應定律——磁場可以產生電流之後，各種用電器就如雨後春筍般出現，這裡面最重要的一項發明就是電燈泡。有一個人靠改進電燈泡積累了巨額財富，他就是美國發明大王湯瑪斯．愛迪生。

1878年到1880年，愛迪生與助手一起研製電燈泡，最終找到了可以點亮一千多小時的燈絲材料。1881年，愛迪生在巴黎世博會上展出一台重二十七噸、可供一千二百台電燈照明的發電設備，從此名揚世界。1882年，愛迪生在紐約金融街創辦了自己的直流電力公司，負責向用戶提供燈泡等用電設備和電力供應，迅速積累巨額財富。

但是直流電有一個巨大的缺陷：直流電不能變壓。

當發電廠產生電能之後，需要透過導線傳輸給使用者。使用者用電時，導線上也會損耗一部分能量。用戶的功率P 用 等於發電廠發出來的功率減去導線上損耗的功率P 損 。

發電廠發出來的電功率P等於電壓U與電流I的乘積：P=UI，電壓愈大，電流愈大，傳輸的功率也愈大。導線上損耗的功率等於電流平方與電阻R的乘積P=I2R，電流愈大，導線電阻愈大，損耗的功率就愈大。用戶獲得的功率是二者之差P=UI－I2R。

Photo Credit: 時報出版

如何才能降低導線上的功率損耗呢？首先人們想到了減小電阻R。一般而言，銅的電阻較小，所以導線通常使用銅製作，同時，減小導線長度、增加導線截面積也可以降低導線電阻。但是即便是這樣，當用戶多、電流大的時候，導線上的損耗依然很大。這麼大的熱功率不僅浪費電能，更重要的是會使導線變熱，引起火災。

要進一步降低導線上的能量損耗，就需要減小電流I。但在功率P一定的情況下，減小電流就必須提高電壓U。例如輸電功率同樣是100W，如果電壓是100V，電路中的電流就是1A；如果電路中電壓是1000V，電流就是0.1A。電流減小了十倍，損耗功率就會變為原來的百分之一。

不過發電廠發出的電壓也不能特別高，因為這樣的話，用戶一端的燈泡全都會因為承受不了高壓而爆掉。

那怎麼辦？愛迪生的回答是：「那好吧！我們就每隔一英里建一個發電廠，這樣導線的電阻就小了。」

二、變壓器和高壓輸電

這種方式顯然會使得用電的成本大大提高，有沒有辦法在輸電時使用高壓，到達用戶階段，再使用低壓呢？例如現代的電網基本原理就是下面這樣：

Photo Credit: 時報出版

首先，發電廠發出的電壓透過升壓變壓器變為高壓，透過高壓電線輸電， 到達用戶一端時，透過降壓變壓器降壓，再輸送給用戶。

為了理解這個過程，我們需要對變壓器有所了解。

Photo Credit: 時報出版

變壓器也是靠電磁感應而工作。有一個「回」字形的鐵心，左端纏繞著一個導線線圈，稱為「原線圈」，右端也纏繞著一個線圈，稱為「副線圈」。當一個變化電流（交流電）通過原線圈時，由於原線圈電流發生變化，造成原線圈的磁場也發生變化，這個磁場會通過副線圈，造成副線圈的磁場也發生變化，就好像法拉第實驗中的磁鐵插入或拔出線圈一樣，副線圈中就會產生電流。而且根據法拉第電磁感應定律，如果原線圈有N 1 匝，副線圈有N 2 匝，原線圈電壓U 1 ，副線圈電壓U 2 ，那麼兩個電壓之間的關係為：

U 1 ：U 2 =N 1 ：N 2

透過調整兩個線圈的匝數關係，就可以實現升壓和降壓。

但是變壓器要工作，必須使用交流電。因為恆定電流通過原線圈時，由於電流不變，磁場也不變，副線圈中就不會產生電磁感應現象。於是一些科學家就想到：是否應該使用交流電來代替直流電。

三、交流電之父：尼古拉．特斯拉

說到交流電就不得不提到尼古拉．特斯拉。

特斯拉是塞爾維亞的科學家，年輕時就一直思考著交流電和交流發電機的構想，但是一直沒有實現。他覺得世界上有一個人可以幫助他實現夢想，這個人就是愛迪生，於是他在1884年來到紐約，並加入了愛迪生的公司。

特斯拉向愛迪生闡述了自己的想法，但是並沒有獲得愛迪生的支持，不過愛迪生還是僱用了特斯拉，並請他改進公司的直流發電機。愛迪生許諾： 直流發電機改好後，特斯拉將獲得五萬美元的獎金。當時的五萬美元不是個小數字，可以在紐約買一所房子。

年輕的特斯拉夜以繼日地工作，每天從早上十點工作到隔天淩晨五點。但是當他工作完成後向愛迪生要報酬的時，愛迪生只是大笑，並對他說：「特斯拉先生，看來你是不懂美式幽默。」

特斯拉一怒之下離開了愛迪生的公司，透過體力活維持生計。一年多以後，在投資人的資助下，特斯拉終於創辦了自己的交流電力公司，並生產各種基於交流電的發電、變壓和用電設備。西屋電氣公司的老闆喬治．威斯汀豪斯在看過特斯拉的展示後，購買了特斯拉的所有專利，並以3.5美元每千瓦小時向特斯拉支付版權費。如果這個版權延續到今天，特斯拉積累的版權費會是一個天文數字， 因為現在全世界都在使用交流電。2017年，全球發電量二十四萬億千瓦小時，大部分都是交流電。

四、電流大戰

由於交流電對比直流電有著先天優勢，以直流電為主業的愛迪生對此十分惱火，並決定透過各種方式詆毀交流電。愛迪生向公眾強調：交流電是危險的，必須禁止。他使用交流電公開處決如大象等大型動物，並把處決過程拍攝成電影播放給公眾，甚至透過自己的關係遊說國會，將死刑犯的行刑方式從絞刑改為電椅。

1890年，世界上第一例電椅實驗在紐約的監獄展開，由於經驗不足，火苗從罪犯的脊柱躥出，但是罪犯卻還活著。

1893年芝加哥世博會是人類歷史上第一次使用電燈照明的世博會，而這場交流電和直流電的戰鬥也在此進入白熱化。當時愛迪生公司已經改名為通用電氣公司，首要任務就是要攬到這項工作。他們對政府開價大約一百萬美元，但是特斯拉的公司開價只有他們的一半，顯然，愛迪生沒有拿到這項工程，而特斯拉得到了一個創造歷史的機會。

1893年5月1日，十萬觀眾湧入世博園區，夜幕降臨，克里夫蘭總統按下按鈕，整個世博園區的數萬盞燈泡被特斯拉的交流電點亮，人類從未見過如此的情景，對那個時代的人來說，這就是未來。

在世博會上，特斯拉為了消除公眾對交流電的恐懼，向人們展示了奇妙的實驗：他身著禮服，腳穿木鞋，雙手接通電路，用身體做為導線通過交流電，全身閃著電火花。而且在那之後，他似乎就迷戀上了閃電，經常在放著閃電的實驗室看書，這種讓人看著都害怕的東西仿佛是特斯拉的寵物一樣溫順。

閃電是我的寵物，但大家還是要注意用電安全。

世博會讓人們留下深刻的印象，特斯拉也一度成為當時的風雲人物，他小時候有一個夢想——將尼加拉瀑布奔騰的水流變為電能，現在就是他實現夢想的時候了。

1896年，特斯拉主持建造了尼加拉水電廠，強大的水流推動巨大的發電機，提供了4000KW的電能，透過變壓器升壓到22000V，再透過高壓電線輸送到360英里之外的紐約，透過降壓變壓器降壓後，供電給交流電動機、電燈泡和電車等用電設備。在特斯拉的帶領下，電能真正走進了千家萬戶。

五、普羅米修士式的科學家

特斯拉發明了特斯拉線圈，促進交流電的應用，發明了交流電動機，還有其他數百項專利，有一種說法是：科學界有兩個被嚴重低估的天才，一個是李奧納多．達文西，另一個就是尼古拉．特斯拉。

他雖然是一個卓越的科學家和工程師，但卻不是一個成功的商人，他沒有從自己發明的交流電中獲得太多收益，而且由於太沉迷於無線輸電技術——一種不用導線就可以輸電的新技術研究，而被資本家們所拋棄。

世界沒有認識到這位天才的價值，晚年的特斯拉孤獨地住在紐約的小旅館裡， 被計程車撞了卻無錢醫治，還是以前的東家——西屋電氣公司幫他支付了醫藥費。

在第二次世界大戰時，特斯拉曾經向美國政府提出兩個建議：天氣風暴和死光武器。1943年1月8日，總統安排特斯拉在白宮會面，但是前一天夜裡，他在住的小旅館裡去世了，紐約市長在電台中發布訃告：

昨晚，一位八十七歲的老人去世了，他去世時一貧如洗，但是卻是對這個世界貢獻最多的人。如果把他的發明從生活中抽走，那麼工廠車間將停止運轉，電車將停止運動，我們的城市將陷入黑暗。特斯拉並沒有死，他的生命已經融入了我們的時代。

特斯拉兩次和諾貝爾獎失之交臂，第一次是無線電的發明。他最早進行了無線電通信的演示並獲得專利，但是美國專利局卻撤銷了他的專利，轉而授予馬可尼，並使馬可尼獲得了1909年的諾貝爾獎。1915年，紐約時報頭版刊文：瑞典政府已經決定將本年度的諾貝爾物理學獎頒發給湯瑪斯．愛迪生和尼古拉．特斯拉，特斯拉也登上了《時代週刊》的封面。但一周之後，諾貝爾獎卻授予給了牛津大學的布拉格。傳說這是因為特斯拉拒絕與愛迪生分享諾貝爾獎，而這個謎團至今也沒有得到解釋。

為了獎勵特斯拉的貢獻，美國電氣工程師協會（現合併為電氣電子工程師協會IEEE）決定授予協會的最高獎章——愛迪生獎章。

顯而易見，特斯拉沒有去領獎。

書籍介紹

本文摘錄自《跟著網紅老師玩科學：十分鐘搞懂數學、物理及生活科學》，時報出版

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作者：李永樂

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航