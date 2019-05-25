《理財零基礎》：減少「免費加班」的時間，就等於是提高自己的時薪

文：田口智隆（Taguchi Tomotaka）

「無薪加班」辛苦一輩子也沒錢

「比上司早下班會被盯，還是晚點下班好了。」

「我每天都最後離開公司，真是鞠躬盡瘁。」

你認真想過「算上免費加班的時間，真正的時薪有多少」嗎？

你曾經以「時薪」來換算薪資嗎？

拜日本經濟持續低迷之賜，公司也變得比較清閒。最近需要「加班」的上班族似乎變少了。另一方面也有人抱怨：「因為裁員、部門統合的關係，所有工作都落在我身上，累死了！」

在如此不景氣的時候，會付加班費的公司猶如天然寶石般珍貴，相當罕見。尤其是中小企業，應該不會支付員工加班費。

而且，你是否也逆來順受，無條件接受所有不合理的待遇？

「算了，現在這麼不景氣，這也是無可奈何的事。能有工作做，就該謝天謝地了。」

你今天是否又找了看似正當的理由安慰自己，再度拚命地加班呢？

其實——

當你無薪加班愈多，「財神爺」就離你愈來愈遠。

俗話說：「時間就是金錢」。這句話真是金玉良言。

尤其是年輕的時候，更要讓自己的「時間」和「智慧」發揮最大槓桿效用，為未來儲存「本金」。

本金就是投資所需的現金。如果沒有存到一定數目的本金，你的財富永遠不會增加。

可是啊，可是……

無薪加班根本是在浪費寶貴光陰，實在可惜！

像這樣做白工，辛苦一輩子也存不了錢！

因為你是公司聘請的職員，當然不能違抗公司的指示。可是，你是否曾用「時薪」換算過自己的薪資呢？

從未如此想過的人，請將你的薪資除以實際的工作時數，計算一下自己工作一小時的薪水究竟是多少。

假設你的月薪是三十萬圓。

工作時間是上午九點至下午六點，一共八個小時（午休一小時）。

每月工作天數設定為二十二天。加上每天加班三個小時，換算後你的時薪約為一千二百四十圓。

這樣的時薪高或低，其實見仁見智。可是，若跟深夜在連鎖家庭餐廳打工的工讀生相比，其實時薪差不多。

然而，你除了本分的工作，還要看上司或客戶的臉色，又要扛所有責任，簡直是在做牛做馬，拿到的卻是工讀生等級的時薪！

存不了錢的人沒有所謂的「時薪概念」。他完全不曉得自己一小時的工作能夠領多少錢。所以才可以不在乎，即使每天無薪加班也沒有怨言。

千萬不能讓無薪加班習慣化。如此一來不僅會麻痺了你的時薪概念，也會搞亂生活作息。

老是無薪加班，除了存不了錢，還會讓內心壓力日益累積。於是為了抒解壓力跑去喝酒或衝動購物、賭博，最後養成浪費金錢的壞習慣。會出現哪些負面影響，我比任何人都清楚。

因此就算幸運拿到了加班費，也不代表就能因此存到錢。而無薪加班更等於是在「賤賣」自己。

你是否為了自我滿足而加班？

我擔任補習班講師時，月薪確實很高，但其實也經常超時工作。

身為講師，課前的準備時間遠比實際上課時間多。這些工時當然拿不到薪水，也就是所謂「無薪的前置作業」。

每天大概需要四個小時的準備時間。

為了讓學生有好成績，課前準備少不了。可是，每天花費四個小時準備，時間未免太長了。

有一天，我的內心出現了問號。當捨棄掉執著思考時，終於察覺到了真相：我這麼做其實只是想搏得眾人的認同，希望大家認為我是「認真的老師」。如果集中精神準備，搞不好只需一半的時間就能完成工作。

然而，我卻刻意提早到補習班，一邊跟同事哈啦，一邊擺出準備授課的「姿態」。

準備的時候還邊吃洋芋片之類的零食。

沒錯！我純粹是為了自我滿足！

希望你也靜下心來，仔細回想自己的工作情況。

昨天的加班，真的是必須的嗎？

是否只是因為「不想比上司早下班」、「想讓大家知道自己工作非常賣力」之類的理由，刻意加班處理明明可以隔天再做的工作？

對於賣命工作的自己，你是不是有點自戀？

唉，你根本是在浪費光陰！

不過，我並不是全盤否定加班。

我們有時難免無法拒絕別人的請託，還有準備推出重大企劃案時，為了做好萬全準備，加班也是必要的。

可是，人生短暫。為了可以盡早存到必需本金，一定要以「當下該做的事」為優先。根本不需因為在意別人而浪費時間無薪加班。

首先，請確實建立時薪概念。

知道自己工作的時薪有多少，就能清楚分辨「什麼時候該加班」、「什麼時候不該加班」。減少無薪加班的時間，也等於是在提高自己的「時薪」。

我希望你能從公司要回屬於你的時間，用在自己的「未來」。

利用這些時間去學習投資理財或上課進修，也可以參加跨業交流會……，能做的事多的是。

擁有時薪概念後，你所勾勒的未來就能一點一滴地實現。

減少免費加班的時間，就等於是在提高自己的「時薪」。

認為「晚了二、三分鐘不算遲到」是大忌

「沒關係。又不是遲到了十分鐘或二十分鐘。」

「只是遲到二、三分鐘，算是誤差範圍啦。」

既然「沒多少時間」，為何就不能準時呢？

說穿了，你心裡根本就不在乎準時這件事吧。

沒有時間觀念的人不會有理財概念

時間是下午兩點，地點是澀谷八公像前。

今天是大學朋友的聚會。

有兩位朋友已經抵達八公像前。

下午兩點三分，「你」用跑的過來。

「對不起，我遲到了。你們等很久了嗎？」

「沒有。這樣根本不算遲到。」

「太好了！」

三個人就像沒事發生般，有說有笑地往前走去。

真是慶幸，實在太慶幸了……

不過，這樣真的「值得慶幸」嗎？

你平常是否經常會遲到個二、三分鐘？而且，不認為這樣算遲到呢？

「沒關係。又不是遲到了十分鐘或二十分鐘。」

「只是遲到二、三分鐘，算是誤差範圍啦。」

如果你是這麼想的，請馬上修正想法。

請容我再說一次。

時間就是金錢。

時間就是錢。在你浪費二、三分鐘的時候，已經在不知不覺間浪費了金錢。

遲到二、三分鐘，也許真的不算什麼，「沒多少時間」。既然這樣，我想請問大家一個問題。既然是「沒多少時間」，為何你就是不能準時呢？

只要提早二、三分鐘出門，趕上前一班捷運的話，絕對可以準時抵達。就算時間很緊湊，只要到站後用跑的過去，或許可以在約定時間內抵達目的地。

可是，你卻沒有這麼做。

沒錯！其實你根本不想準時！

時間就是「存款」！

在我二十幾歲時，也是老愛遲到個二、三分鐘的慣犯。完全沒有考慮到對方的情況，凡事只想到自己。

愛遲到的當時，根本也無法存到錢。

正如大家所知，當時我「零存款」，完全靠信用卡預借現金度日。

沒有時間觀念的人，也會是毫無理財概念的人。無法做好時間管理的人，也無法管理金錢。換言之，根本存不了錢。

如果你認為「遲到二、三分鐘不算什麼」而一再遲到的話，是否也代表你認為「一、二塊錢是小錢」，而不在乎地任意浪費呢？

「一點小錢無所謂啦！」

於是毫不思索地買了罐裝咖啡或不必要的零食，連只跳錶一次的短短路程也搭計程車……。這些行為完全是在浪費金錢。雖然微不足道，但別忘了聚沙也能成塔。

遲到三分鐘一百次的話，等於浪費了三百分鐘（等於五個小時）。五個小時應該可以看完三本理財書吧？

如果每天買一瓶一百二十日圓的罐裝咖啡，連續買三十天就花了三千六百圓。這些錢夠你參加研習會或讀書會。

如果你的用途正確，時間與金錢都能用於「你的未來」。

可是，你根本沒有這麼做！而且非常浪費！

因為這樣的想法，怪不得存不了錢。

相反的，會存錢的人通常很有時間觀念。他會將時間花費在該做的事情上面，對於無謂的事，絕對不會浪費一分一秒。

老是改不掉遲到惡習的人，建議將家中的時鐘轉快十分鐘。這樣你就可以準時抵達目的地。

唯有做好時間管理的人，才能管理自己的金錢。

書籍介紹

本文摘錄自《理財零基礎，靠39個金錢思維打造富腦袋，加速財務自由》，高寶出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：田口智隆（Taguchi Tomotaka）

譯者：黃瓊仙

薪水低、不景氣，照樣存到100萬！

看清金錢盲點，就是你扭轉財務狀況的關鍵！

想法導致行為→行為產生習慣 →習慣造就財富！

只要認清這39個金錢思維，小資族也能達成財務自由！

如果你沒有富爸爸，沒有靠山；不是巴菲特，沒有投資天分；也不是運氣好到可以中三億樂透的幸運兒，那麼你一定要讀這本書，幫助你建構正確的財商觀念！

本書從7個面向改變你的理財觀：存不了錢的想法、時間管理、口頭禪、生活型態、人際關係、整理能力、財務管理。

把自己養成績優股，讓錢不停流進來！

有錢人的想法真的不一樣，他們的守財邏輯到底是什麼？

注意！以下習慣，會讓你辛苦一輩子卻存不了錢！！

你是否——

常常免費加班→當你免費加班愈多，財神爺就離你愈遠。

經常熬夜→夜貓族的生活毫無產能可言。

回到家第一件事就是開電視→嘴裡罵「無聊」還一直盯著看，根本是浪費時間。

只有健康檢查時才會量體重→無法管好體重的人，就是沒有財務管理能力的人。

常吃速食或垃圾食物→不注重飲食品質的人，通常沒有金錢概念。

每次跟人見面就急著交換名片→交際場合只顧著發名片的人無法拓展商機。

點餐時總是配合別人的意見→只會跟風的人永遠抓不住機會。

公司薪水是唯一的收入來源→沒有其他收入管道，財富永遠無法自由。

認為房子是「最大資產」→在錯誤的時機買房，房子只是「負債」，不是「資產」。

把薪水全部存下來→聚沙成塔的存錢方式永遠無法有效增加財富。

做完檢測的你，如果感到相當震驚，那麼恭喜你。

請立即檢視自己的財商盲點，這就是讓錢流進來的關鍵！

書中網羅許多常見偏誤，保證你會有心有戚戚焉的感受。作者從負債累累到財務自由花了七年的時間，統整這39個金錢思維，讓你不再為錢所苦。

本書作者曾是月入50萬日圓，身上卻背負著數百萬圓債務的「月光族」，

儘管擁有較高收入，卻只能過著以卡養卡的窘迫生活。

28歲那年，一個想法的改變，讓他順利在2年內還清所有債務，

從此過著財富自由的生活，並定期舉辦研習會，目前為止共幫助7000人創造財富。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航