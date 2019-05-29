《纏中說禪》：沒有任何失敗與股票有關，只與你的貪嗔癡疑慢相關

文：培峰

市場不相信眼淚

股票從來就不是股票，而是你的貪嗔癡疑慢。沒任何失敗與股票相關，而只與你的貪嗔癡疑慢相關，股票不過是一個幌子，一個道具。

在西方，真正在資本市場上有成就的人，基本上都成了哲學家。沒有對市場的洞察，整天靠消息、題材，永遠只能在散戶的區間震盪。有眼界不一定能達此高度，畢竟眼高手低也是通病。但無眼界，就一定不可能達此高度。

我有時候喜歡用一些刺激性的詞語，為什麼？這就如同棒喝，就是要刺痛你，激發你的貪嗔癡疑慢，這樣才能讓你有醒來的一天。不要希望在市場尋找到溫情、同情和眼淚，這些玩意兒，市場裡什麼時候曾有過？

要想在市場裡成功，除了比市場更強悍，別無他法。市場出現賣點，你還幻想著火星，那就到火星去吧，地球需要的是手起刀落的強悍。

這次股市提供了絕佳範例，不妨看看所有不夠強悍的人究竟都犯了什麼毛病？注意，這不是批鬥會，而是嚴肅的解剖。無論你現實中如何操作，都有解剖的必要。

股市沒有邏輯，纏論給了股市場邏輯。

一、所有頂點都必然是頂分型

Photo Credit: 今周刊

這是纏論的一個最簡單的結論。從這裡可以嚴格推導出什麼？就是一旦出現頂分型，離開是唯一的選擇。至於頂分型後是否形成筆，那是離開後再判斷的事情。頂分型後，無非兩種選擇：

①形成筆，也就是構成一個底分型與頂分型間有不共用的K線。

②不形成筆，也就是構成的底分型與這個頂分型之間沒有共用的K線。

無論哪種選擇，都有足夠的空間讓你去反應。如果是第一種，那麼調整是比較大的。第二種，調整是比較小的。本周有絕大的可能出現周線上3600點以來第一次的頂分型。依照市場邏輯，出現頂分型的時候，應該是形成頂分型那周衝高賣，而不是收盤等頂分型都很明確了再走。日線上，大盤在2007年9月7日的頂分型已經明確無誤。

二、中樞震盪的賣點都是出現在向上離開中樞時

這也是纏論中最簡單的結論了。在最近形成的5分鐘中樞中，任何向上離開5333點的震盪，最後都將形成賣點。當然，該賣點後的回抽如果回不到5333點，可能形成第三類買點，但這是賣點後的事情，沒有任何可能比當下的賣點更重要。股票的交易規則沒有規定賣了就不能再買。

現在，我們可以很客觀地面對這樣一個問題，就是一個離開5333點的中樞震盪，把指數帶到了5395 點，該震盪對應的線段出現明顯的類背離，然後出現明顯的破壞，這時候我們可以很理智地判斷當下的形勢。

①周K線頂分型可能不成立，也就是可以突破5412點，和5395點相差的距離只有17點。

②周K線頂分型一旦成立，那麼即使不形成周線圖上的筆，也將調整到出現一個底分型，並至少去碰一次5周均線。一旦出現筆，那麼調整的幅度就至少是對3600點以來的總調整，最強勢的四分之一跌幅，也要有450點，更不用說三分之一、二分之一的調整幅度了。

③短線中樞震盪已經出現賣點，如果在這個位置賣，就算後面一周的頂分型不成立，也有震盪的低點以及第三類買點可以重新買進。

歸納上面三個最嚴格的判斷，該做什麼還不是一目了然的事情？

昨天我特別強調，這時候寧願賣錯，也絕對不能買錯。為什麼？我知道，很多人被自己的貪嗔癡疑慢所迷惑，寧願用十幾點去對賭幾百點，用1％的可能去對賭99％的可能。如果1％可以換來100倍的收益，那當然沒問題，但事實上根本不是這樣，那為什麼還要堅持？

說白了，只有五個字：貪嗔癡疑慢。

對於散戶來說，本質上沒有賣錯，只有買錯。為什麼？賣錯又不會虧錢，買錯就不同了。賣錯了，有錢，這麼多股票可以買，為什麼要一棵樹吊死？

實際上，只要你不被自己的貪嗔癡疑慢左右，根本也不存在賣錯的問題。很多人在日線頂分型的雛形都沒有的情況下就賣，為什麼？不過是貪嗔癡疑慢所致，覺得股價高，恐慌了，驚嚇了。

到真正的頂分型出來，反而要假設這個頂分型是假的，調整一下就可以突破，這時就不覺得股價高，不覺得恐慌了、不覺得驚嚇了，人的顛倒，往往如此。

來我這裡，如果真是想洗心革面，就要首先掌握纏論，然後用該纏論去操作，在操作中把自己培養成鋼鐵戰士。

鋼鐵戰士的最基本標準是什麼？有以下幾點。

買點總是在恐慌的下跌中形成。但只要買點出現，就要義無反顧地買進。 上漲總是在不同情緒的交織中進行。抵抗住各種情緒的干擾，用鋼鐵般的意志把股票抱住，絕不中途給拋下車。 賣點總在瘋狂的上漲中形成。只要賣點出現，手起刀落，讓股票見鬼去。 任何的操作失誤，只是一次跌倒。跌倒就爬不起來的，絕對不可能是鋼鐵戰士。失誤就要總結，絕對不在同一錯誤犯兩次。 買錯比賣錯嚴重。一旦確認買錯了，一定要手起刀落，讓股票見鬼去。如果市場給你一次改正錯誤的機會你沒掌握住，也就是第二類買賣點，那麼就買豆腐回家；如果市場給你第二次改正錯誤的機會你也沒掌握住，也就是第三類買賣點，那就直接回家磨牆。 市場只有你自己才能幫助你。被市場毀掉的是你，戰勝市場的也是你，你比市場強悍，市場就是你的。否則，你就是市場的點心。 踩穩市場的節奏，就可以在刀山火海中逍遙遊。

我這裡人越少越好，草深三丈也無妨。如果不想成為鋼鐵戰士，那就不用來看任何有關股票的東西。有其他東西可以看，有別的地方可以去，何必來這裡生氣？

如果哪一天，你成為鋼鐵戰士了，你也不用覺得我教了你什麼。我這裡無授無得，我無一法給人，你只是你，你「鋼鐵」了，自然就「戰士」了，和我無關。

但你沒有成為鋼鐵戰士之前，最好還是要有自知之明。我重複強調，如果你技術不行，沒有手起刀落的修為，就先把部位減下來。那些很多沒減倉的，又沒有手起刀落修為的人，是不是又貪嗔癡疑慢了？

沒有那水準，沒到能在刀鋒上舞蹈的水準，就別玩不可靠的，做自己能力範圍內的事情。市場中最大的毛病之一，就是殺牛用雞刀，屠龍用鴨刀。

不是每一筆錢都適合所有人去賺的。面對機會，少點貪嗔癡疑慢，認清自己的能力，這比什麼都重要。

市場是連續的，高位走了不是天堂，高位沒走不是地獄。大跌，不過是下一買點後大反彈的醞釀過程。這一切都逃不過纏論，而是否參與，則與你的操作級別相關，也和你的操作能力相關。

沒有人天生就是勝利者，也沒有人天生就與失敗為伍。人人是佛，無一人可度，無一人需救。人人有明珠一顆，照破山河大地，又何必委屈自己？

分型、走勢類型的哲學本質

為什麼要研究分型、走勢類型⋯⋯哲學基礎是什麼？這就是人的貪嗔癡疑慢。因為人的貪嗔癡疑慢都是一樣的，只是跟隨時間、環境程度不同，所以就顯示出自相似性。而走勢是所有人貪嗔癡疑慢的合力結果，反映在走勢中，就使得走勢顯示出自相似性。

分型、走勢類型的本質就是自相似性。同樣，走勢必完美的本質也是自相似性。分型，在1分鐘級別是這樣的結構，在年線上也是這樣的結構。在不同的級別上，雖然級別不同，但結構是一樣的，這就是自相似性。同樣，走勢類型也一樣。

正因為走勢具有自相似性，所以走勢才是可理解、可掌握的。如果沒有自相似性，那麼走勢必然不可理解，無法掌握。要掌握走勢，本質上就是掌握其自相似性。

自相似性還有一個最重要的特點，就是自相似性可以自組出級別來。上面的話中，先提到級別，在嚴格意義上是不對的。級別是自相似性自組出來的，或者說是生長出來的。自相似性就如同基因，依照這個基因，這個圖譜，走勢就如同有生命般自動生長出不同的級別來。不論參與走勢的人如何改變，只要其貪嗔癡疑慢不改變，只要都是人，那麼自相似性就存在，級別的自組性就必然存在。

纏論的哲學本質，就在於人的貪嗔癡疑慢所引發的自相似性，以及由此引發走勢級別的自組性這種生命現象。走勢是有生命的，我說：「看行情的走勢，就如同聽一朵花的開放，見一朵花的美麗，嗅一朵花的芬芳，一切都在當下中燦爛」，這絕對不是矯情比喻，而是科學般的嚴謹說明。因為走勢確實有如花一般的生命特徵，走勢確實在自相似性、自組性中發芽、生長、綻放、凋敗。

因此纏論是一種可發展的纏論，可以提供給無數人去不斷研究。研究的方向是什麼？就是走勢的自相似性、自組性。這裡可以結合現代科學的各門學科，有著廣闊的前景以及可開發性。

所以纏論不是死的教條，而是一門生命學科。只是目前我只和各位講述最簡單的自相似性：分型、走勢類型。

纏論有一條最重要的定理：有多少不同構的自相似性結構，就有多少種分析股市的正確道路。任何脫離自相似性的股市分析方法，本質上都是錯誤的。

顯然，分型、走勢類型是兩種不同構的自相似性結構，我們還可以找到很多類似的結構，但現在還是先把這兩個最基礎的結構給搞清楚。條條大路通羅馬，只要把這兩個結構搞清楚，就能到達羅馬。尋找、研究其他結構，本質上是一種纏論上的興趣。不同的自相似性結構對應操作的差異性問題，更是纏論上的重大問題。

纏論上還有一個暫時沒有解決的問題，就是走勢中究竟可以容納多少自相似性結構。還有一個更有趣的問題，就是起始交易條件對自相似性結構生成的影響。如果這個問題解決了，那麼對市場科學的調控才能真正解決。

纏論還可以不斷擴展，也可以精細化地進行。例如，對於不同交易條件的自相似性結構的選擇，就是一個精細化的纏論問題。

自相似性結構有什麼用處？用處大了。

一個最簡單的結論：所有的頂必須是頂分型的，反之，所有的底都是底分型的。如果沒有自相似性結構，這個結論當然不可能成立。正因為有自相似性結構，所以才有這樣一個對於任何股票、任何走勢都適用的結論。

反之，根據這個結論，馬上就可以推出一個百分百正確的結論：沒有頂分型，沒有頂；反之，沒有底分型，沒有底。那麼，在實際操作中，如果在你操作級別的K線圖上沒有頂分型，你就可以持有睡覺，等頂分型出來再說。

另外，有了自相似性結構，任何一個級別裡的走勢發展都是獨立的。例如，30分鐘級別的中樞震盪，在5分鐘級別上卻是上漲走勢，兩個級別之間並不會互相打架，而是構成一個類似聯立方程的東西。

如果說單一方程式的解很多，那麼聯立起來，解就大幅度減少了。也就是級別的存在，使得對走勢的判斷可以聯立了，也就是可以綜合起來系統地看了。這樣，走勢的可能邊界條件就變得異常簡單。

看走勢不能只看一個級別，必須立體地看，否則就是浪費了自相似性結構給你的有利條件。

相關書摘 ▶《纏中說禪》：只有明確的知道市場當下的行為，才可能逐步化解貪婪與恐懼

書籍介紹

本文摘錄自《纏中說禪（上下兩冊）：中國傳奇股神的交易關鍵與致勝之道》，今周刊出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：培峰

給在股市中無法獲得穩定收益，

被股價頻繁波動弄得身心疲憊的你，

纏論將是改變這些的終極武器。

詳讀此書，你會發現所有的股價走勢全部是纏論中樞的延伸，

並且驚奇地發現——原來買股致富是如此簡單。

何謂纏中說禪？

以股市分析論

纏者，價格重疊區間也，買賣雙方陣地戰之區域也。

禪者，破解之道也。

以陣地戰為中心，比較前後兩段之力度大小，大者，留之，小者，去之。

以投資心法論

纏者，人性之糾結，貪嗔癡慢疑也

禪者，覺悟、超脫者也。

以禪破纏，上善若水，猶如空筒，隨波而走，方入空門。

纏論是與道氏理論、波浪理論、江恩理論齊名的股票技術分析方法，是中國本土化的技術分析理論先驅。

不同於其他技術分析理論，將看似紛繁無序的走勢，用科學的、唯一的描述，對走勢做出最強而有力的分類，掌握纏論這項股市利器，將為你獲得可觀的收益。

纏論心法解密

所謂成功人士就能股海中無往不利？

纏師說：「股市從來都是明白人掙糊塗人的錢。在資本市場中，沒有慈善家，只有贏家和輸家。在市場中生存，第一條就是要杜絕一切喜好。市場永遠是透過你的喜好來傷害你。買進任何一檔股票的理由，並不是因為這檔股票如何好，或被哄抬得如何好，應該只藉由買進而贏錢。」

股市的大漲大跌讓你心慌意亂？

纏師說：「投資就是透過市場的波動賺取利潤，最重要的位置就是上漲前的臨界點，一個長期沒有突破臨界點的市場，是不值得關注的。」

要如何在市場中穩定獲利？

纏師說：「股票操作的第一原則──建立一套選股標準，只做符合選股標準的股票。任何單獨的選股程式都存在失效的問題。如何有效規避這個問題？首先是資金管理，要建立一套嚴格的分批介入和退出的程式。其次是建立一套嚴格的股票選擇程式的組合，提高獲勝機率。」

股票選擇系統，應該由三個獨立的選擇程式構成。這三個獨立的程式分別是基本面、技術面、籌碼面。投資者可以根據自己的實際情況，構建相應的股票選擇系統。

為什麼你該了解技術分析？

纏師說：「技術分析之所以重要，因為對於完全沒有消息的散戶來說，這是最公平、最容易得到的資訊，沒有任何的祕密、先後可言，而利用這些最直接、最公開的資料，就可以得到一種可靠的操作依據。」

為何說走勢終將完美？

纏師說：「所有走勢，都能分解成趨勢與盤整，而趨勢又可以分為上漲與下跌。走勢中最難以判斷的是當下走勢類型如何，是否結束，又如何轉化。判斷走勢何時完成，就成了最關鍵的問題。對於這個問題，首先要明確的，就是完成的走勢類型必然包含一個中樞，中樞，本質上就是多空雙方反覆較量的過程，該過程在盤面上表現為較為複雜的整理形態。」

有沒有忠告可以給賺了指數、虧了錢的散戶？

纏師說：「散戶就當好散戶，別整天想著低買、高賣。低買、高賣都讓你占了，不是散戶的人吃什麼呀？散戶一定要等趨勢明確才買進或賣出，這樣會少走很多彎路。」

Photo Credit: 今周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航