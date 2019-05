《哈佛商學院最受歡迎的7堂總體經濟課》：貨幣的三種「價格」、名目GDP vs. 實質GDP

文:大衛・莫斯(David A. Moss)

貨幣

雖然在總體經濟學的研究上,產出比財富來得重要,但是有一種特別形態的財富──貨幣(money)──在這個領域中占有非常特殊的地位。在市場經濟裏,貨幣有許多功能,其中最重要的是它能讓交易順利進行。如果沒有貨幣,貨品及勞務的交易會變得非常沒有效率。如同十八世紀中期英國的哲學家大衛.休謨(David Hume)所說,貨幣不是「交易的輪子:它是讓輪子轉動更順暢及容易的潤滑油。」

讓我們想像一下,在沒有貨幣的情形下,交易會變得多麼複雜。如果你是種植小麥的農夫,想要帶家人出去吃頓晚餐,你必須找到一家願意接受用小麥交換餐點的餐廳。否則你必須知道餐廳老闆需要什麼──假設他想要新的椅子──然後你還得找到一個願意用椅子交換小麥的傢俱商。想想看,如果這個傢俱商對小麥沒有興趣,他想要的是新的槌子,那你要怎麼辦?

很明顯地,如果有一個很便利的商品,是大家都願意(或必須)接受做為支付之用,那就可以大大簡化上面所述的交易過程。而這正是全世界各個市場都使用貨幣做為交易媒介的原因。在一個貨幣化的經濟社會裏(亦即人們用貨幣進行交易的社會),想要買你的小麥的人,用貨幣來支付就可以了,而你也可以在餐廳裏買到一頓晚餐,或是任何你想要的東西,只要你有足夠的貨幣可以涵蓋所需的成本。

至少從民族國家的啟蒙開始,每個國家的政府就負責定義他們經濟體內的貨幣(請見第四章);最後,幾乎每個國家的政府也負責創造屬於自己國家的貨幣,用鑄造的方式或是用印製的。稍後我們將看到,政府創造貨幣的做法,如何影響該經濟體的運作,以及他們的國民在市場上將面對何種類型的風險。

貨幣及其對利率、匯率及通貨膨脹的影響

雖然貨幣在使交易能順利進行方面,扮演不可或缺的角色,但是它也會影響到一些變數,而總體經濟學家對這些變數可是非常關注的:利率、匯率及總合物價水準。重點是,這三項變數構成了貨幣的「價格」。

我們可以把「利率」想成是持有貨幣的代價,或換個方式來說,是投資資金的成本。一般而言,以現在拿到100美元,和一年後拿到同樣100美元相比,大部分的人比較喜歡現在就拿到。經濟學家將這樣的取捨關係稱為「貨幣的時間價值」(time value of money)。一個消費者為了有錢能夠立刻花用,可能會去借款(並同意未來要支付利息)。也許這名消費者喜歡立刻就有新電視可以看,而不是存到足夠的錢一年後才能買新電視。

同樣的,當企業主預期新的投資案報酬會高於借款利率時,他可能會去向銀行借款或是發行債券,以進行這項投資。利率上升時,對消費者和廠商而言,明顯地貨幣變貴了,因此今天(相對於明天或明年)買東西的成本就上升了。一部分是因為這些原因,利率上升可能會減緩經濟體產出的成長(因為減緩了目前的消費與投資),而利率下降則可能會加快產出的成長(因為可以刺激目前的消費與投資)。

而「匯率」就是一種通貨以其他通貨來計算的價格。如果1美元要花100日圓來購買,那麼日圓對美元(yen-to-dollar)的匯率就是100。反過來說,美元對日圓(dollar-to-yen)的匯率就是0.01。如果日圓對美元匯率大幅下滑到90,這就表示美元「貶值」(depreciated)了,而日圓升值(appreciated)了,因為現在要花更多美元才能買到1日圓(也就是用更少日圓就可買到1美元)。當一國的匯率貶值,外國人會發現那個國家的通貨變便宜了,因此他們會多買那個國家的貨品。正是因為這個原因,匯率貶值常常被認為有利於該國的出口。然而,天下沒白吃的午餐,匯率貶值也表示外國通貨(因此也代表外國貨品)對這個國家的人民而言變貴了,因此這個國家人民的整體購買力就降低了。

「總合物價水準」(有時也稱為物價平減指數〔price deflator〕)稍微複雜一點,因為它並不是任何一種特定商品的價格。廣義來說,總合物價水準反映的是所有貨品及勞務的平均價格──或至少是一組涵蓋很廣的貨品及勞務,以貨幣來計算的平均價格。在一個健全的經濟體中,個別貨品及勞務的貨幣價格,隨時都在變動。在任何一刻,有些是上升的,而有些是下降的。例如,近來牛奶的價格是上升的,而電腦的價格是下降的。

然而,我們還是可以偵測到整體(或至少大部分)物價的趨勢。在通貨膨脹(inflation)期間,總合物價水準是上升的,大部分物價傾向於上漲,雖然無可避免地,有些東西上漲得比較多。相對地,在通貨緊縮(deflation)期間,總合物價水準是下降的,大部分東西的價格傾向於下跌,雖然還是會有些東西跌得比較多。我們不難看出,貨幣的價值(或價格)若是以貨品及勞務來計算的話,它的升降走勢與總合物價水準的走勢,方向正好相反。當物價水準上升時(通貨膨脹期間),貨幣的價值是下跌的;而當物價水準下跌時(通貨緊縮期間),貨幣的價值則是上升的。(請見圖2-1)

Photo Credit: 經濟新潮社出版

因此,貨幣數量的變化可能影響到這三項變數──也就是,貨幣的三種「價格」。一個國家的中央銀行靠著印製更多的貨幣注入經濟體內,就可以增加貨幣的供給。當貨幣供給增加,經濟學家通常都預期利率會下降。雖然對於到底是什麼力量在推動利率變動,並沒有明確的共識,但有一種想法是:一種貨品的數量增加了,就有價格下跌的傾向。就像如果中東國家抽取更多的石油供應到市場上,國際油價會傾向於下跌,同理如果中央銀行注入更多的貨幣到國內經濟中,取得貨幣的價格(利率)會傾向於下跌。

相類似地,當一個國家的貨幣供給增加,經濟學家通常預期這一國的匯率會貶值。匯率的決定,就像利率的決定一樣是很困難、且充滿爭議的主題,所以不可能在此處探討各種不同的理論。然而,我們可以便宜行事地將它單純以供給和需求來思考。會影響一種通貨的供給與需求的任何因素,都會影響到它的匯率。例如,如果美國製造業開始更重視品質,使得美國的貨品在全球都更具吸引力,則美元的需求很可能會增加(因為人們需要美元去買美國貨)。又例如從供給面來看,如果流通中的美元數量,相對於其他國家的通貨是增加的,那麼以其他通貨計算的美元價格將會下跌(貶值)。(更多關於匯率的討論,請見第七章)

現在我們來看第三項變數──總合物價水準──及其與貨幣的關係。經濟學家通常將貨幣供給的增加──尤其是貨幣供給的大幅增加──視為通貨膨脹。換句話說,貨幣成長有推升物價水準的傾向。如果消費者的口袋和銀行帳戶裏有更多的現金,常常會找到買東西的新藉口。但是除非貨品及勞務的供給也同時增加,否則消費者對產品的需求突然增加,只會將物價推高,因此引發通貨膨脹。經濟學家有時候會說,當「太多的貨幣追逐太少的貨品」(too much money is chasing too few goods)的時候,通貨膨脹就上升了。

這些因果關係個別看來,都相當清楚明白。每一項也都是對稱的:當貨幣供給增加,會傾向於壓低利率、匯率貶值及推升物價水準;貨幣供給減少時,傾向於推升利率、匯率升值及壓低物價水準。(請見圖2-2)

Photo Credit: 經濟新潮社出版

名目 vs. 實質

貨幣及其他總體經濟變數之間的這些關係,在變數彼此發生互動時,會變得更複雜。有個很好的例子是,當利率與通貨膨脹之間發生互動的情況。雖然我們預期貨幣供給增加會將利率拉低,但是我們也預期它會推升通貨膨脹,而通貨膨脹會促使長期利率(而短期利率最終也會受到影響) 升高,而不是降低。要了解其原因,首先必須了解總體經濟學裏一組對立的概念:名目(nominal)與實質(real)。

名目GDP vs. 實質GDP

我們從名目GDP與實質GDP開始探討。在通貨膨脹期間,所有的價格都是上升的趨勢,GDP也會上升,即使貨品及勞務的生產並沒有增加。這是因為GDP是以目前的(市場)價格表示的。我們先回顧一下GDP的計算:在計算GDP的時候,統計官員們將一年內經濟體所生產的最終貨品及勞務的價值,全部加總起來,而這些貨品及勞務的價值是以它們的售價計算的。

在此舉個例子說明。假設一個小島經濟體只生產兩種最終貨品,椰奶和稻米。再假設,2005年該小島共生產了100萬加侖的椰奶,每加侖以10小島元售出,以及200萬磅的稻米,每磅以4小島元售出。計算後顯示該島2005年的GDP為1,800萬小島元(請見表2-1)。現在假設因為某種原因,這個小島在2006年還是生產了100萬加侖的椰奶及200萬磅的稻米,但是這些產品的價格卻漲了一倍,分別為每加侖20小島元,及每磅8小島元。

很自然地,這個經濟體在2006年的GDP增加為3,600萬小島元,雖然其真實產出(亦即所生產的椰奶加侖數及稻米磅數)一點也沒有增加(請見表2-2)。在這個例子當中,我們可以說該島國的通貨膨脹率為100% (因為物價上漲了一倍),其名目GDP也增加了100%(從1,800萬小島元增加為3,600萬小島元),但是該島的實質GDP(亦即經過通貨膨脹調整後)並沒有任何改變。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

第一章曾提到,總體經濟學家非常注重一個經濟體生產的貨品及勞務的數量。這是因為一個國家生產愈多的貨品及勞務(當人口數量不變),在那個國家中生活及工作的人們,其生活水準就愈高。名目GDP的增加,可能是因為價格或是數量的改變造成的,而實質GDP的增加只可能來自數量的變化。換言之,實質GDP衡量的是,一個國家在一年內所生產的全部最終貨品及勞務的數量。另一種表達的方式是下列恆等式:

P表示總合物價水準(或物價平減指數),而Q表示最終產出的總數量(實質GDP)。

再重申一次,一個國家的富裕是靠實質GDP(Q),而不是名目GDP(P×Q)。就像我們在小島經濟的例子中所見到的,當名目GDP的增加純粹是因為價格改變所致,則居民的福利不會比以前增加,因為他們能使用的真正的貨品及勞務並沒有增加。只有當人們可取得的貨品及勞務有所增加──因為Q的增加──人們的福利才會增加。

每年GDP的計算還有一種方法,是使用固定的一套價格。在小島經濟的例子裏,可以將2005年的價格(椰奶每加侖10小島元,稻米每磅4小島元)套用在2005年及2006年生產的產出上。這樣做的結果是:2005年的實質GDP為1,800萬小島元,2006年的實質GDP也是1,800萬小島元,正確反映出產出數量沒有增加的事實。

很自然地,2005年及2006年的物價平減指數(P)可以立即計算出來,因為這兩年的名目及實質GDP我們都知道。任何一年的

這表示物價平減指數(P)從2005年的1.00(即1,800萬小島元/1,800萬小島元),增加到2006年的2.00(即3,600萬小島元/1,800萬小島元),正確反映出這島國在兩年之間物價上漲一倍的事實。(請見表2-3)

Photo Credit: 經濟新潮社出版

更常見的是,我們會看到名目及實質GDP都上升,但是名目GDP上升得比較快。這表示國家總產出是增加的,但是也出現了通貨膨脹。例如,1980年到2000年美國的名目GDP平均每年成長6.5%,而實質GDP平均每年成長3.3%。每年通貨膨脹率(大約等於名目GDP成長率和實質GDP成長率之間的差距)平均為3.1%,表示物價平均每年上升3.1%(請見表2-4)。

因此,要說明1980年代及1990年代美國經濟的特色,其中一個方式就是說,在這段期間名目GDP的成長,其中的一半再多一些,可歸因於數量(實質GDP)上的增加,其餘則是因為物價的上升(通貨膨脹)。如果通貨膨脹不存在,名目GDP的成長與實質GDP的成長,就會正好相等。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

書籍介紹

本文摘錄自《哈佛商學院最受歡迎的7堂總體經濟課》,經濟新潮社出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:大衛・莫斯(David A. Moss)

譯者:高翠霜

本書為《了解總體經濟的第一本書》改版

想要看懂全球經濟變化,最好的入門書

中華經濟研究院研究員 吳惠林 專文推薦

物價都在漲,只有薪水不漲!

這世界是怎麼了?

通貨膨脹是什麼?

「名目利率」和「實質利率」有何不同?

為什麼「產出」比「貨幣」重要?

政府的財經措施,目的其實是要影響人們的「預期心理」。預期心理會如何影響經濟情勢?

美國債台高築,在總體經濟上代表什麼含義?

這些問題,都和總體經濟有關,也和群眾的行為與心理、國內和跨國的經濟行為有關。我們在財經新聞中看到的,幾乎都跟總體經濟有關。從事理財投資、商業決策,也必須了解利率、匯率、物價、債務風險等等課題。

既然總體經濟會影響到我們每個人的生活,市面上的總體經濟書籍都是一大堆難懂的方程式跟圖表。這本書用更簡單的方式,來探討總體經濟,它有兩大特色:

強調核心觀念和直覺。 說明總體變數(如貨幣供給、利率、匯率、物價等)之間的關係,以及如何互相影響。這可以幫助你預期、預估未來情勢。

作者任教於哈佛商學院,本書最先就是在哈佛的課堂上使用,經過多次修正,最後成書,並廣受好評。作者把一般人很難搞懂的總體經濟學,鎖定三大重點:

產出(output):如何計算一國所生產的貨品及勞務的價值(GDP),以及為什麼決定我們生活水準的是生產量,而不是貨幣。 貨幣(money):貨幣供給是什麼?貨幣的各種「價格」──利率、匯率及物價水準(與通貨膨脹)──如何影響整體經濟? 預期心理(expectations):人們對於關鍵的總體變數(如通貨膨脹或利率、匯率變化)有時會產生一種預期,這種預期是有可能自我實現的。

書中還會談到政府的財政政策及貨幣政策、GDP(國內生產毛額)如何計算、國際收支(Balance of Payments),這些都直接關聯到一國的經濟體質好壞,以及成長的可能性。

懂一點總體經濟,可以幫助你看懂財經新聞,更能洞悉政府官員或「專家」的言論,建立你自己的看法。

這本書不會提供當下經濟問題的解方,但它提供了一系列的基礎知識,幫助你把零散的觀念串連起來。想要看懂全球經濟,這本書是一把鑰匙,讓你在消費、投資、決策時,做更聰明的決定。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:丁肇九