葬送青少棒投手的不是變化球，而是「投球數」

文：達斯

如果你和我一樣，童年充斥著《棒球大聯盟》的回憶，每次看到吾郎用直球對決總是熱血沸騰，那你一定對動漫裡的這段劇情一點都不陌生：在吾郎五歲的時候，三船少棒的安藤教練發現吾郎有優越的資質，便教了他曲球的投法，吾郎的爸爸對此非常生氣，擔心小孩將來的棒球生涯被斷送，因此極力反對兒子在三船海豚隊打球。

我目前在高中甲組棒球隊擔任物理治療師，每次看到隊上的選手變化球投得不錯，都會好奇想問一下他們是什麼時候開始練變化球的？大部分的人都會回答我說：國小吧！太小的時候教練不讓我們投啊！也就是這句話讓我重新想起了《棒球大聯盟》的這段劇情，讓我不禁想問，太小開始投變化球容易受傷的機制到底是什麼？

不查不知道，一查嚇一跳。

要討論這個議題之前，要先了解以前的觀念為什麼覺得「小朋友不能投變化球」？

你可能有聽過鼎鼎大名的Tommy John手術，Tommy John就是尺側副韌帶的置換手術，尺側副韌帶簡稱UCL，它位於我們手肘內側的位置。UCL能夠抵抗投擲時所產生的肘關節外翻壓力，而每次的投球其實都會對韌帶產生輕微的累積性損傷，投變化球也是一樣，尤其是曲球、滑球這些需要前臂做快速旋後動作的球種，對還沒發育完全的青少棒選手來說，那個扭力造成手肘的負擔可想之大，不讓小孩子投變化球也逐漸成為了家長與教練間的信仰。

不過，隨著力學研究在投球領域的快速發展，越來越多研究顯示曲球對手肘所造成的外翻壓力甚至比直球還小。你沒聽錯，不是差不多，是比直球還小！

美國運動醫學研究中心主任Glenn Fleisig也對此表示：「科學正在衝擊我們的普遍認知，這些年來我們告訴大家投曲球不好，然後我們著手去證明這件事。最後我們無法證明投曲球是安全的，但也不能證明投曲球很危險。」

那這些年我們到底在怕什麼？是不是代表小朋友投變化球根本沒差？

沒關係，先讓我們保留這個問題。

經過一系列的研究，專家發現「投球的數量」與手肘傷害的相關性才是最高的。Olsen等人在2006年發表的一篇研究中提到：如果每場比賽投超過85球，受傷的機率會提高為四倍；如果一年投球超過八個月的話，受傷機率則會增加為五倍；最誇張的是，如果投手經常在感覺疲倦的情況下上場投球，會受傷的機率飆升至36倍之多！

美國棒協也在2006年頒布了相關的投球限制規定（如下圖），驚喜的是，這個成效非常卓越。在實施投球限制的第一年裡，就有46％的受訪者表示手臂痠痛的問題減少了！

過度投球的問題不只是出現在少棒聯盟，現在越來越多小朋友會去參加一些獨立聯盟或是巡迴球隊，這些比賽大多是沒有投球限制規範的，如此一來小選手們的負擔除了本身的比賽以外，還要加上這些額外出賽的投球局數，嗯，聽起來真是不太妙⋯⋯

老實說，運動傷害都是這麼一回事，通常不會是某一顆球所造成的傷害，也許有的時候會聽到韌帶或肌腱「啪」的一聲斷裂，但那也只是長期壓力累積下的最終結果而已。還記得底特律老虎隊的火球男Joel Zumaya嗎？他在2010年對雙城投出一顆99mph的快速球後瞬間倒地，因為他的手肘骨折了。你會說那是因為他那一球投得特別用力所以才造成這樣的結果嗎？我想應該也不是，Zumaya的傷勢其實早就有跡可循，這個我們留到之後的主題再講。

回來談剛剛的投球局數，青少棒的疲勞控制之所以這麼困難，正是因為小選手需要足夠的練習和比賽去建立技巧、力量和經驗，再加上優秀的小選手總是在球隊裡角色過分吃重，常常必須接下先發投手兼中心棒次的重擔，也才會有人戲稱：那些小時候表現不是很出色的板凳球員，反而因為沒有被操壞，所以才有機會在棒球界發光發熱。

但不管醫學多麼進步，預防傷害的方法其實大家心中都很清楚：「注意投球數，疲勞就休息。」但就是英雄主義作祟，簡單的事情，總是被我們越搞越複雜。

2006年有田中和斎藤連兩日共投了超過500球的經典對決，事隔超過十年的100屆夏季甲子園，又出了一個累計燃燒1517球的吉田輝星。這樣的案例不斷不斷的上演，就好像我們從來沒有學會教訓一樣。

Photo Credit: Reuters/達志影像 曾是大聯盟最快球速保持人的Joel Zumaya，在受傷後休養多年卻未痊癒，於30歲時退休。

回到一開始的問題：所以小選手投變化球根本沒關係嗎？

答案是肯定，也是否定的。

那些研究的結論當然是真的，對那些以適當機制投球的小朋友來說，投曲球承受的負擔並沒有比投快速球來得大，但是這在現實裡根本辦不到。許多小孩並沒有適當的投球機制或是肌肉控制，只要當他們一處在疲勞狀況下丟曲球，就可能出問題。

意思就是，你可能丟五球沒事，丟十球沒事，丟五十球就很難講了。

總結來說，一根源還是出在過度使用以及疲勞累積上，如果在良好的球數限制與投球機制訓練下，變化球其實不是這麼恐怖的一件事。

也許「曲球安全嗎？」這本身就是個錯誤的問題，將問題修正為「你是不是投得太多了？」可能更恰當一些。畢竟不管從科學根據或是歷史經驗來看，過度投球毫無疑問會造成受傷，而且都是嚴重的大傷。

下次如果看到小孩子在投變化球，也許你該做的不是馬上制止他，而是注意他是否投得太多了。

「過猶不及」這個千古流傳的道理其實我們都懂，只是很難做到而已。

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本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航