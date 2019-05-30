《原來，我們都對自我誤解太深》：「主場思維」讓我們對結果懷抱著不切實際的美好期待

文：熊仁謙

向前付諸行動，不忘向後觀看自己

在印度哲學中有一個重要的基礎理論，稱為「人生輪」，亦即認為人生是受到三種重要元素的影響而轉動。

印度哲學的「人生輪」強調，這三種元素彼此互相牽連、如同齒輪，所以並沒有所謂的開端。不過，傳統中在解釋「人生輪」時，會先以「認知」做為第一個元素，第二個是「情緒」，再來是「行動」。這三者是不停轉動的，也就是認知會產生情緒，情緒會構成行動，行動會影響認知，然後認知再產生情緒，形成輪轉不停的人生理論。

為什麼人生輪的概念如此重要？因為這個過程其實闡述了兩個重點：第一，你必須付諸行動；而相對於往前回溯，你必須往後看，才有辦法解決現在的問題。為什麼要往後看呢？正是因為唯有透過你即將採取的行動，才有辦法扭轉自己的認知。

舉個例子。我們常常會遇到價值觀產生衝突的時候。做為一名教育工作者，我重不重視學生的需求？當然重視；我重不重視制度？當然也重視。對我來說，兩者都很重要。但是，在我的腦海裡，同時會有很多我覺得重要的價值觀並存。那麼，我什麼時候才會知道，哪一個價值觀對我來說比較重要呢？就是這些價值觀在實務層面產生矛盾的時候。

不久之前發生一件事，讓我印象很深刻。某個週末我開設了一堂課，報名截止日期是前一個星期一，整個工作團隊也都確認過了。結果星期二下午，一個長年都有來上課的學生寫了一封信過來，說他知道截止日期已過，但忘了報名，不知可不可以讓他補報？

這時候，我究竟該不該讓他補報名呢？這就來到了價值觀抉擇的時刻。一方面，我覺得制度很重要，但另一方面，我也覺得學生的需求很重要，可是當我面臨實務狀況時，就必須從中擇一，選出一個我認為更重要的價值觀。

如果我讓他上課，不就違背了自己設下的報名規則？那我的工作團隊會怎麼想？他們會不會覺得，這是一個沒有制度的團隊？下次會不會有同樣的事情發生？但是，如果我不讓他上課，我是不是就不夠重視學生的個人經驗和需求？

由此可見，行動之所以重要，是因為你唯有在行動時，才會發現到，「啊，原來我是這樣的人、我最重視的價值觀是這些」。而這種對自我的認知，是只有透過行動才有辦法校正的，也才有機會更認識自己。

這就是為什麼人們常認為純粹的理想主義者不太可取，因為他們鮮少有實際行動。

理想主義者往往有一百個理想，但卻沒有為那些理想設定價值順序，所以就不會知道到底哪個可以妥協，哪個不可以。人類只有來到實務的行動時，才有辦法知道哪一種價值是比較重要的。

印度哲學認為，行動會讓我們的認知產生變化，所以如果想要改變自己的認知，就非付諸行動不可。因為，在行動的過程中，我們可以發現自己原有的認知是什麼樣貌。再者，只有在行動中我們才會發現，自己是否能夠養成一種新的認知，來取代舊有的認知。

所以，想要追溯過去、尋找自己的成長過程是不是出了什麼問題，這種方法其實是無效的。我們應該做的是開啟新的行動，並且透過這個行動，去產生新的認知循環、構成新的人生輪。如此一來，才能打破習慣聚焦於負面的慣性。

結果是中性的，不能期待只有好，沒有壞

那麼，我們舊有的思維與行動模式是什麼樣子呢？

許多人往往認為「只要我……就會……」，而這種舊有的思考模式，我稱之為「主場思維」。在生活中的每一天，經常可以聽到或產生這種思維。

以剛才那名出國念書的朋友為例，他可能認為「只要」拿到國外學位，回來後「就會」找到更好的工作。

各位是不是很熟悉這種句型呢？「只要我找到工作，女友就會跟我結婚」「只要我出一本新書，我的臉書追蹤人數就會破十萬」「只要我參加社交講座，我的人緣就會變好」「只要我減肥，就交得到男朋友」……

這種經由「主場思維」而產生的行動模式，有什麼致命缺陷？

按照印度人生輪理論，人之所以想要付諸行動，一定是因為我們有情緒。具體來說，正因為我們現在有了損失感、對現況感到不安，然後又想補足這種不安，就會去做代償的行為。

但是，如同先前提到的，只要代償，就一定會遞弱，尤其當我們又建立在這樣的舊思維之上，所採用的行動模式自然會是錯誤的。

以那名出國唸書的朋友為例，他產生了「只要拿到國外學位，就會找到更好的工作」這種舊思維，然後就付諸行動，努力念書、爭取工作。在這個過程中，他必然遭遇到許多困境與挫折，但我們往往認為，只要可以成功，一切壓力也就值得了。

然而，實際上會發生什麼狀況呢？那就是「就會……」的結果，往往跟我們想像中的不太一樣。

朋友努力的結果，可能有兩種：第一種典型狀況十分常見，那就是他會為後面的「就會……」賦予很高的期待；但是，當不符合他期待的結果出現時，往往會面臨極大的失落與壓力。

就像朋友在學成歸來時，經歷了差不多三個多月的待業期——這在一般人聽來，好像還滿正常的，但對朋友來說，這三個月的等待根本如同地獄。

這種期待落空的巨大失落，不但會加強匱乏感，更糟的是，往往還會因此開啟另一種新的主場思維。比如說，原先的主場思維是「只要有學位就有好工作」，當結果不符時，他可能又會開始想，「我只要投一百份履歷，就可以找到工作」，假設結果又不符合期待，他又會再開啟第三個主場思維……

這也是為什麼某些宗教團體永遠很賺錢。當人們遇到問題時，許多宗教人士會告訴你：「因為你不夠虔誠，所以才會這樣，你只要……就可以……」然後，就會讓你在這種迴圈裡一直滾、一直打轉。

所以，主場思維讓我們對自己行動的結果，懷抱著不切實際的美好期待；更具體地說，就是期待結果只有優點、沒有缺點；這樣的期待，會使我們忘記無論結果如何，它都是中性的，必然同時具有優點跟缺點兩種面向。而當此結果出爐，我們發現它與期待的美好不相符時，反而強化了自己的不安與匱乏感，而沒辦法真正解決問題。

第二種結果，就是當你的主場思維被證明有效，也就是結果與你的期望相符時。

比如說，你努力投了一百份履歷後，終於找到工作，這件事反而會強化你對主場思維的依賴，認為這是合理的、是好的。可是這種想法最大的問題在於：當得到的結果與預期符合時，勢必會創造另一種新的匱乏感。

沿用前例說明，當我們的行動，滿足了「取得更高的學歷、換到更好的工作」這個主場思維，雖然目前看來，暫時是補足了本來的匱乏感，但內心深處知道，在我們的生命中——特別在這個時代——每天都產生各種各樣的不安感來偷襲我們，不斷暗示自己有多匱乏、多不安：「他現在過得多好，我卻不如他」「他已經有多少支持者了，我卻沒有」「他做了好多事，我卻什麼也沒做」……

就算換到更好的工作、收入變得更高，也如願進入規模更大的本土傳統產業，但又有可能產生新的不安：這家公司的職場氛圍，好像比之前的更官僚、死板？本土企業是否比較不思轉型、未來會不會跟不上時代？

這時，人往往會認為，好不容易找到新工作，實際狀況卻沒有想像中這麼好，於是又產生了新的匱乏感，進而又有了新的主場思維，結果仍舊在這個過程中不停轉來轉去。

主場思維的關鍵問題在於，我們對於結果有過度的期待，又被現有的匱乏感逼得以為那就是唯一答案，但事實上，我們只不過是以新的匱乏感來替代舊的。這就好像一列火車一邊往前開、我們一邊不停在火車前頭鋪設新鐵軌一樣，永遠都不會有鋪完的一天。

印度哲學認為，當一個人有欲望時，若是一味地滿足，只會創造更多欲望。就好像口渴的人去喝海水只會更渴，所以這種說法又稱為「飲海效應」。

幾年前，麥特．戴蒙主演一部電影《長城》，片中出現的怪物「饕餮」就是很好的象徵物。母饕餮只要吃了東西，就會不斷生出小饕餮，而欲望也是如此。一旦滿足了欲望，只會創造出更多欲望——也就是匱乏感。在我們的生命中，匱乏感就是透過這種錯誤的方式來滿足你，進而不斷繁殖。

在這裡，錯誤的方式指的就是主場思維它只會一再養大匱乏感的胃口，而匱乏感正是我們痛苦的來源。這種現代人常用的「只要……就會……」行動模式，為人們創造了無盡的痛苦。

不過，我先前也一直強調，匱乏感的存在並不是我們的錯，而是跟整體大環境有關。在本章開頭，我們提到現代社會因為人口膨脹與人際接觸的頻率變高，導致我們只看到別人的優點、自己的缺點。

我也常遇到類似狀況。我在宗教圈服務時，從事的是相對比較有創意、具改革性的工作，周遭當然也有許多宗教圈傳統派的朋友。每到年底，各個宗教單位都會有年度回顧活動，我也會整理自己這一年做了多少事，像是寫了哪些書、辦了幾場活動、講了多少課等。我覺得自己已經做了很多，可是，只要看到傳統派朋友邀請哪些人來講課、做了什麼事，我就突然覺得自己做得好少！但是，當我和他們聊起來時，他們反而會覺得我做了很多事情，他們自己好像什麼也沒做。這是很奇怪的事情：他們做的事情明明很多，我做的事情也不少，可是我們都互相認為對方做的比較多。

當有一個比較的對象出現時，我們往往會傾向關注對方的優點比較多、付出的努力比較大、想法比較好……但是，如果這時我產生了「只要我跟他們做一樣的事，就會……」的想法，在今年開始照著傳統派的方式行事，那麼再隔一年，我會怎麼想呢？到時候我可能回過頭來發現，哇！那些新創派的朋友做好多事喔，我到底在幹嘛？

人就是這樣，一直在舊思維的循環中往復來去。正是因為我們讓新的匱乏感取代了舊的，而沒有根治，才會一再產生問題。習於用錯誤的方式解決，反而把匱乏感養肥了。

書籍介紹

本文摘錄自《原來，我們都對自我誤解太深：從印度哲學思維，找回真實的自己》，究竟出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：熊仁謙

人有聚焦負面的天性，看事情往往會「你們都有，我卻沒有」；

人有思考節能的天性，總是「一因論」，上演想法私奔效應；

人有腦補劇情的天性，經常憑空講出非真相的故事；

人有未來不可測的悲觀天性，帶有不可能改變的末日感……

面對人的諸般天性，作者透過印度哲學的洞見和覺察練習，

帶領我們一層層遠離斷見、跳脫認知陷阱，活出生命大智慧。

現代人對「情緒勒索」一詞大多不再陌生，但大多數人不知道的是，勒索你的往往不是他人，而是你自己。當對方的反應與我們的預期不符，放大的感受，錯誤的認知，在在扭曲強化了種種情緒。

印度哲學裡一直有理智的「認知－情緒－行動」人生輪觀點，因為理性的認知到事物與情緒的面貌，可以為我們的心帶來平靜與專注，幫助我們採取更貼近真實且有利於自己的行動。

複雜的人際問題，也能以印度哲學的思維來解決與回應，因為不論外在問題為何，我們都可以往內轉換想法，鬆綁被自己勒索的情緒、被自我綁架的認知，用更寬闊的觀點與心境，化解人生難題。

印度哲學的思維練習，不只是訓練我們保持理性，感到內在平靜，

也在於瓦解我們解決問題時會有的恐懼感受與諸多想像。

當我們能看出自己主觀認知上的錯誤，

對客觀現實有更貼近的認識，

就能戰勝人類天性之中思考節能又悲觀的本能，

從生存模式轉為真正自在的生活在這個世上。

本書揭示了從正常的感受，到扭曲的情緒之間，會經歷的三種歷程。

認知到這樣的過程，就像是為你和你的心提供了「你不需要這樣想」的靜心解方。

而印度哲學「如實」的思維練習，則從每一天遇到的問題開始，不再像過去一樣，以為自己一定得這樣想、那樣做，最終能讓你的思想更符合現實，遠離斷見與常見的認知陷阱。

本書特色

繼《別讓世界的單薄，奪去你生命的厚度》之後，90後、熟悉漢藏梵英四種語言的佛教學者，及「快樂大學」創辦人熊仁謙，再一創新力作：以印度哲學解析現代人被自我認知綁架，而無法活出快樂自由自主的生命。

獨特印度哲學觀：相較於西方科學與世界觀，看待情緒問題的分科治學態度，本書依循印度哲學的傳統，以跨學科、多元世界觀的概念，討論情緒如何構成、被扭曲、誤解，包括對事件的起因、本質、結果的探討與看法。

提出自我認知謬誤的新觀點：比如，對於「情緒勒索」新解──看出是情緒勒索，還不夠；真正勒索你情緒的，是你的預期與結果落差；情緒勒索你的人，不是別人，正是你自己。

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九