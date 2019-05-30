《除了死，都只是擦傷》：別當一隻被豢養的豬，要成為一頭饑餓的野狼

文：箕輪厚介

你覺得自己值多少錢？

跳槽到幻冬舍，我對編輯這份工作的熱愛有增無減，每天的生活也變得極為忙碌。編輯的工作是沒有盡頭的，而且我對於工作和玩樂沒有區別，喝酒看電影也算是在工作，你也可以說我二十四小時都在玩。日復一日，我用玩樂的態度工作，用工作的態度玩樂。

不過，直到一年前我還住在外縣市的郊區。說來這也很正常，我是個才跳槽第三年的三十多歲普通上班族，跟妻兒一起生活需要兩房一廳的房子。現在我升遷速度很快沒錯，但三十多歲上班族的薪水，只住得起郊區。這對現代年輕人來說，是司空見慣的社會現實。

我曾在自己編輯的書裡，大肆批評通勤時間是在浪費生命。然後，每晚我都到繁華的鬧區飲酒狂歡，裝作一副很前衛的樣子。實際上，則必須天天擠電車，從郊區的住處前往市區的公司上班。回家時都是搭最後一班電車，一手拿著罐裝調酒，一手拿著手機，在推特上找吃飽太閒的人筆戰來抒發壓力。偶爾在電車上睡過站，還得排隊等計程車才能回家，這種悽慘的現狀讓我差點流下男兒淚。

做編輯這份差事，時常要應付作者隨傳隨到的要求。有時候要處理麻煩，有時候純粹是他們想找人喝酒。遇到麻煩我比任何人都積極處理，遇到有才幹的作家找我喝酒，我也願意陪他們喝到天亮。問題是，我從郊區趕到市區最快也要兩個鐘頭，時間這樣耗下去工作都沒法做了。在理想和現實中掙扎也差不多到了極限，我決定放手賭一把，直接搬到市區的公寓。

我花了三分之二以上的薪水，在市區租了一間房子。我幾乎是沒有存款的，估計半年後就會破產。

不過，我相信自己是有本事在逆境中成功的人。如果要保持自己的風格，繼續做好編輯這份工作，那我每個月至少還得再多賺六萬元。我也懶得確認公司有沒有副業的禁令，反正我根本沒有選擇的餘地。

在破釜沉舟的那一刻，情況就改變了。過去不管有沒有拿出成果，每個月只要一到二十五號，薪水就會自動入袋。而現在我必須靠自己的本事賺錢，否則就等著破產賣屁股。

我開始思考，到底要做什麼才會賺錢？把自己擺上待價而沽的市場，才終於意識到價值的高低。首先，我向網路媒體毛遂自薦，替他們當寫手。一篇報導約一萬元，開編輯培育講座的話，兩小時有將近一萬五千元。這樣我每個月寫五篇報導，隨便喇賽兩小時就沒問題了。況且我的本業做得好，就會有更多人來找我合作。認真做好自己的本業，再利用閒暇時間努力做副業賺錢。漸漸地，我打響自己的知名度，開了一間月費約一千五百元的網路沙龍，若是能招到十個成員，那麼就多一萬五千元可用了。於是，我真的開了網路沙龍，沒想到成員瞬間突破低標，一下子就增加到數百人，自己也難以置信。我推出許多暢銷書，寫過各式各樣的報導，也開過不少座談會，久而久之就有一票支持我的粉絲。不久前我還得錙銖必較，現在一口氣收入就多了十幾萬元。

後來我發現，我的特質也許比較接近製作人。因此，我在推特上宣傳一樁生意，內容是幫別人設計商品，每個月只要約一萬五千元。本來心想，有一件委託就該偷笑了，不料一次來了幾十件案子。這麼多我沒辦法全部接下來，所以乾脆提高服務單價，現在我的服務費用是一小時約十五萬元。跟以前住郊區的時候相比，我的收入高出將近二十倍。

不過，我的實力並沒有高出二十倍。我純粹是傻傻地跑到市場上，逼迫自己必須憑一己之力賺錢而已。從那一刻起，我擺脫了在籠子裡安穩度日的想法，學會主動尋找獵物，磨練打獵的方法。請各位試著憑自己的手腳、頭腦、名聲賺錢吧，哪怕再小的點子都沒關係。沒有注意到自己的價值，你永遠都是一隻被豢養的豬，要成為一頭饑餓的野狼才行。

不懼別人笑你志向遠大

我寫這篇文章的時候人在菲律賓。走在菲律賓熙來攘往的街道上，你可以看到當地人努力拉客，有的販售水果，有的販賣一夜春宵。我很喜歡亞洲這種雜亂的感覺，也喜歡混在當中染一身塵俗。

我很清楚，生長在先進國家享受富裕生活並不代表幸福，但選擇多元又自由的好處是無庸置疑的。菲律賓商人想要嘗試新的生意並不容易，或者應該說，他們壓根沒有這種想法。這就好比以前人不曉得有其他國家，自然不會想出國一樣，這是資訊不足的關係。其實這個世界包羅萬象，有許多不一樣的工作機會。不過，你若沒有親自感受到這一點，是沒辦法採取行動的。

掌握知識和訊息，本身就是一件很了不起的事。

像我會閱讀網路上的商業文章，了解虛擬貨幣的動向，順便理解一下基本收入制度推行後，對世界會有什麼影響。關心世界未來的走向，是自由生活的必備條件。

有人會嘲笑那些喜歡吸收新知的人，說他們「空有一身遠大志向」。可是，我認為做人就該志向遠大，應該敏銳觀察世上最新的潮流和動靜，保持這種敏銳度，就可以事先防患未然，把危機化為轉機。

我剛踏入社會的時候，也是空有一身遠大志向的人。現在跟我合作的一流人才，我在當時就有涉獵他們的節目和書籍，例如見城徹、秋元康、堀江貴文等。編輯人佐渡島庸平和佐佐木紀彥，他們都比我資深，別看我現在跟他們混熟好像很了不起，其實他們以前舉辦演講我一定會參加，而且都是坐在前面幾排聽講。

吸收新知不會馬上有具體的成果，旁人可能只認為我眼高於頂，純粹是個搞不清楚自己有幾兩重的白目小孩。

不過到了某個階段，當我累積的知識和資訊全部融會貫通，便會昇華成嶄新的創意，一口氣爆發出來，就好像水壩潰堤一樣。而這些創意也促成我採取實際的行動。

光看我推出的書籍和商品企畫，大家可能以為我永遠有用不完的新點子，其實那都是過去吸收到的東西。

所以，當有人說看商業書沒意義、有時間聽演講不如好好工作時，我都會忍不住反嗆。採取行動確實很重要沒錯，但了解世界的走向也很重要。

現在了解世界走向的重要性則是越來越明顯。

「知」與「不知」之間，有著很大的鴻溝。

即使我編輯的書賣得再好，還是有人不知道前田裕二或佐藤航陽是誰。

有些人甚至以為，堀江貴文和落合陽一是電視上的通告咖。

智慧型手機問世，也阻絕了世代間的交流。

現代人已經不會闔家觀賞電視了，在公司或學校也不會討論昨天看的節目。大家都活在手機這個小宇宙裡，但手機只提供你想看的東西。喜歡遊戲的人就提供你遊戲，喜歡八卦的人提供你八卦，看多了，人只會越來越笨。

菲律賓的水果小販和我們之間的資訊落差，同理可證。

我們生長在富裕的國家，甚至有手機這種網羅全球資訊的方便工具，因此不該當一個拒絕吸收新知的笨蛋，嘲笑別人空有遠大的志向。

不要把寶貴人生浪費在手遊上。多多吸收新知，總有一天會成為你的優勢。在這個被隔絕的社會，才更應該吸收資訊和知識，做人好歹要有遠大的志向。

書籍介紹

本文摘錄自《除了死，都只是擦傷：一個狂熱編輯的革命工作哲學》，方智出版

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作者：箕輪厚介

譯者：葉廷昭

循規蹈矩，戰勝不了狂熱沉迷！

年輕就要勇敢闖盪，讓殺不死你的使你更強壯！

在別人避之唯恐不及的麻煩事中，看見機會！

日本企業家、名人最想合作的百萬暢銷書編輯，年度排行榜前10名有4本出自他手。

教你熱情做好本業，副業收入還能比本業多20倍！

亞馬遜暢銷總榜No. 1冠軍書！獲公益財團法人讀書推進協會選為「2019推薦給年輕人的書」。

人生就像一場酒會，沒喝醉的人永遠特別倒楣。

所以，既然參加了這場酒會，就盡情痛飲狂歡吧！

用最真實的面貌享受人生，才能創造出一些獨一無二的東西。

在日本，大家稱他「天才編輯」「出版界的金雞母」，

他不崇尚菁英主義，也沒有特別努力，甚至曾經是混吃等死的魯蛇上班族。

作為一個編輯和上班族，他的風格並不尋常，在旁人眼裡也許就像個瘋子，但他跳脫框架的工作哲學，卻同時為他贏得了金錢和名聲！

如果你是出版人，你一定要看這個一年賣了一百萬本、商業書年度排行榜前十名有四本是他編的編輯，是怎麼做書的。

如果你只是剛好愛看書，你更要看這個年輕人跳脫職業框架的工作哲學，把副業收入變成本業的20倍。

Photo Credit: 方智出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九