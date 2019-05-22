「華為禁令」狂燒，手機晶片大廠ARM下令：暫停一切合作

（2019年5月22日22:00 楊之瑜更新，核稿編輯：楊士範）

《BBC》於台北時間晚間6點刊出報導指出，總部位於英國的半導體大廠ARM已經透過內部文件指示員工，配合近期美國貿易戰行動，停止一切正在進行的合約、支援與往來，這份文件並透露ARM的半導體設計含有美國原始技術，因此相信會受到川普禁令的影響。

《BBC》訪問的分析師指出，若這項命令一旦長期執行下去，將對華為造成極大的打擊，會影響華為自行發展晶片的能力。ARM發出聲明表示，他們遵守美國政府近期發佈的最新法規。

華為則表示，珍惜與夥伴的緊密關係，但也瞭解其中一些公司因為政治動機決策所面對的壓力。「我們有自信這樣令人惋惜的情況將獲得解決，我們最高指導原則依舊是提供世界級技術與產品給我們全球的客戶。」

華為自行研發的麒麟晶片建基於授權自ARM的晶片設計架構，ARM是全球相當重要的半導體晶片設計廠，全球有高達9成的行動裝置是採用ARM晶片設計架構。

（2019年5月20日19:00 李修慧更新）

原標題：美國「華為禁令」讓德國晶片商暫停供貨，台積電則還在評估中

美國政府16日禁止中國科技公司華為向美國企業採購零組件和技術，20日，包括軟體供應商Google晶片製造商英特爾、高通等都傳出，將停止與華為合作。《日經亞洲評論》報導，現在連美國以外的企業，也都在考慮是否停止供貨給華為，德國晶片製造商「英飛凌」（Infineon）就傳出將暫停向華為發貨。而華為的年採購額中， 約6成是總部位於亞洲的企業，如台灣的台積電就佔華為年採購額第3高，而台積電目前仍在評估是否要繼續與華為合作。

《日經亞洲評論》報導，據兩位知情人士透露，華為的硬體供應商之一、德國晶片製造商英飛凌科技暫停向華為技術公司發貨，「英飛凌決定採取更加謹慎的措施並停止發貨，但本週將召開會議討論並進行評估。」其中一位知情人士說，目前尚不清楚英飛凌在本週澄清法律問題後，是否會恢復與華為的業務往來。

律師表示，外國公司如果使用一定數量的美國技術，銷售給華為，也將受到同樣的限制，如果他們不遵守規定，就有可能在美國受法律影響。 英飛凌尚未對此進行評論。

英飛凌提供華為 包括微控制器和電源管理集成電路（ PMIC）， 雖然英飛凌對華為的銷售額僅佔年收入的一小部分，但 英飛凌是第一家傳出受到美國禁令影響的外國公司， 可能會影響華為的其他歐洲或亞洲供應商。

另一家主要的歐洲晶片製造商意法半導體（ST Microelectronics）目前仍持續向華為供貨，但本週將召開會議，討論是否會繼續向華為發貨。

《科技新報》報導， 華為主要70家供應商中，約6成是總部位於亞洲的企業。 華為年採購額（包含組裝訂單及半導體、光學零件等採購額）達670億美元，而 華為的採購額中，鴻海旗下的富士康工業互聯網（FII，Foxconn Industrial Internet）佔比重最高，達約10%，FII主要幫華為組裝通訊機器等產品，華為佔營收比重約1成；台灣台積電排第3，佔華為採購額比重約4%；幫華為組裝智慧手機的鴻海集團公司富智康（FIHMobile）排第5，佔比重約3%。

《日經亞洲評論》報導， 華為的主要亞洲晶片供應商台積電目前持續向華為提供服務，但正在進行調查以評估其潛在影響。

其他亞洲供應商，如全球第二大NAND快閃記憶體供應商日本「東芝記憶體」（Toshiba Memory）和螢幕供應商「日本顯示器公司」（Japan Display）告訴《日經》，他們正在調查其對美國黑名單華為業務的影響。

（以下內容為2019年5月20日 12:54發布）

原標題：華為早就料到會被禁用Google App？2012年就開發了自己的作業系統

美國政府16日禁止中國科技公司華為向美國企業採購零組件和技術，17日，Google便停止跟華為的合作業務，新推出的華為智慧型手機將無法使用Google Play Store、Gmail、YouTube等應用程式，可能影響華為手機在歐洲市場的狀況。不過，華為從2012年就已經開發了自己的操作系統，17日晚間，更有微博網友表示，某教授領導華為操作系統團隊開發了外國媒體普遍稱之為「麒麟」的自主產權操作系統——鴻蒙。

（中央社）《路透社》報導，Google已停止跟中國華為技術公司的部分合作業務，其中涉及軟硬體產品和技術服務的轉移，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail等程式。

這項舉措代表華為不能再使用Google開放原始碼授權（open source licensing）以外的軟硬體產品轉移，華為將立刻失去Google Android作業系統的更新存取權限。

使用Android系統的新一代華為智慧手機也將無法使用Google Play Store、Gmail、YouTube等應用程式。

《路透社》報導引述的消息人士表示：「華為只能使用Android的公開版本，無法使用Google的專屬應用程式和服務。」

美國總統川普政府16日將華為和70家附屬事業列入貿易黑名單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。由於華為仰賴美國供應鏈，此舉將使華為難以出售部分產品。

外媒《The Verge》報導，Google發言人表示此舉是遵守命令，而這項指示所指的可能就是近日美國政府所簽訂的行政命令。

華為手機市佔率全球第2，歐洲市場可能受影響

《聯合報》報導，《路透》指出，Google停止跟華為合作，對中國市場影響不大，因為大部分Google行動App在中國本來就被禁止，當地華為Android手機用戶用的是騰訊和百度所提供的類似服務。

但除了中國市場，歐洲是華為第二大市場，對歐洲在內其他市場影響很大。CCS Insight研究部副總裁布拉伯（Geoff Blaber）說：「對智慧手機業者來說，擁有這些App，在歐洲等地區是很重要的，如此才能保持競爭力。」

《工商時報》報導，根據市場研究公司「國際數據資訊」（IDC）5月1日公布的2019年第一季全球智慧手機市場統計報告指出，華為在2019年第一季手機出貨量達到5910萬部，年增50.3%，市佔率達19%，超越了蘋果，次於三星公司。

《經濟日報》報導，市調機構Canalys統計，若只計算歐洲市場，2018年第四季華為手機市占率已達23.6%，僅次於三星及蘋果。

《彭博社》報導，晶片製造商包括英特爾、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）與博通（Broadcom）已經告知員工，未來將停止供應晶片，直到再度通知為止。該篇報導指出，若美國此次封鎖行動完全實施，會影響到美光的營運，以及上面所提及的公司的業務表現，並且也影響到全球半導體產業，同時會遞延全世界5G無線網路的推行時程。

華為早就料想到這天？2012就開發了自己的作業系統

《新浪》報導，今年3月份，華為消費者業務CEO余承東在接受德國媒體採訪時就曾表示，華為從2012年就已經開發了自己的操作系統，以防美國科技巨頭不再向其授權現有系統。余承東在接受採訪時表示，我們已經準備好了自己的操作系統，一旦發生了不能夠再使用Google和微軟的操作系統的情況，我們就會做好啟動B計劃的準備。5月18日，余承東在朋友圈表示：「（華為）還有操作系統的核心能力打造！」

17日晚間，有微博網友曝光了上海交通大學的一份PPT照片，圖中顯示，某教授領導華為操作系統團隊開發了自主產權操作系統——鴻蒙。根據PPT描述，該操作系統已對Linux大量優化（已開源），並已用於華為手機中（安全部分）。目前，原微博已被刪除。

隨後，ID為「朝聞君5776」的微博網友表示，其為原作者，圖本身只是其院系成果匯報，不涉及具體內容。此外，「朝聞君5776」也表示，操作系統名僅為候選名，請不要篤定，此外，其他信息為本院系公開的訊息，和華為無關。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜