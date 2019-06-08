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重訓愛好者必看：讓你肌肉量增加的六大指南
我們想讓你知道的是
健身的知識點很多，重點就是搞清楚方向和原則，老鳥和新手的差別就在此。再來就是動作練習的熟悉度，搞清楚你在做的動作和目的，而不是跟著別人蝦做。
進行重量訓練就像是參加賽車賽前對車輛進行改裝，運動員進行重量訓練和改裝賽車很類似，只是這改裝是用於人體性能的提升。本篇文章我們會針對以下三點進行解說：
- 怎麼樣可以增加肌肉量？
- 常見重量訓練觀念疑問有哪些？
- 如何編寫重量訓練菜單？必學七大技巧
怎麼樣可以增加肌肉量？
增加肌肉量另一種用語也稱為肌肥大（hypertrophy），指的是肌肉橫切面增加所致。肌肥大過程包括肌原纖維內肌動蛋白和肌凝蛋白合成數增加，及肌纖維內肌原纖維數目增加。而肌纖維增生（hyperplasia），主要是因為身體受到高強度重量訓練的刺激。
肌肥大會產生的好處有什麼呢？你可以把這想像成你準備要參加一場賽車比賽，相信你在賽前肯定會對自己的賽車進行改裝，使用輕量化套件或修改引擎，強化車子整體的性能，最好能在賽場上輾壓對手。
運動員進行重量訓練和上面我舉的例子很相似，只是這改裝是對於人體性能的提升，超過一個世紀以來，增加身體能力來提升肌力表現的概念，已經成為肌力訓練的基本原理，也就是教練常會講的週期化訓練。
而在一般大眾體適能，重量訓練會對於肌肉量、體態外觀、基礎代謝量，甚至銀髮族慢性疾病「骨質疏鬆」的骨質密度產生有幫助（延伸閱讀：骨質疏鬆症如何預防及復健？）。
如何編寫重量訓練菜單？必學七大技巧
一、設定目標
就像我們在進行訓練會考量動作難易程度和生理結構目前狀況，你可以依你的個人目標去進行設定，改善肌力、肌耐力、爆發力或肌耐力，你可能會同時想改善兩、三項，但別太貪心，一次專注先做好一件事就好。
二、了解自己目前的狀況
在設計訓練計劃時，你目前的體能狀況、身體是否有受傷，或已具備重量訓練動作技巧等都是重要的考量要點。以下我們用表格分級：
三、訓練動作選擇
重量訓練有數百種的動作可供選擇，教學時通常我們看的重點是與其做很多下，還不如完成一次正確的動作，這就是動作品質。但因為動作要看的點很細，我們會在其他頁面提供動作的教學。在重量訓練初階篇，我們提供NSCA美國肌力體能協會的動作區分。
1、爆發力訓練動作
在最短的時間發揮最大力量的動作，快速的移動槓鈴
- power clean（上膊）
- push press（胸前推舉）
- snatch（抓舉）
2、結構性訓練動作：直接對脊柱施加負荷的動作
- deadlift（硬舉）
- forward lunge（前跨步分腿蹲）
- front squat（前蹲舉）
- bent－over row（俯身划船）
3、核心訓練動作：動用一種或一種以上的大肌群（胸肌、背肌、臀大肌）
- barbell bench press（槓鈴胸推）
- dumbbell Bench press（啞鈴分手胸推）
- steated shoulder press（坐姿胸前推舉）
- lat pulldown（背闊肌下拉）
4、輔助的訓練動作：通常使用單一肌群（腓腸肌、二頭肌、三頭肌）
- biceps curl（肱二頭肌彎舉）
四、訓練頻率
指的是一定期間完成的訓練次數，這裡是用一周為單位。使用原則為兩次訓練課程之前，至少休息一天，但不要休息超過三天。
五、訓練動作順序
這裡指的是訓練中安排安排動作的順序，基本安排順序為：
爆發力訓練動作→結構性訓練動作→核心訓練動作→輔助的訓練動作
爆發力動作操作技巧較高，不熟悉可以先跳過。
以下為安排時的重要指標：
- 大肌群在小肌群動作之前進行。
- 多關節動作在單關節動作前進行。
- 爆發力動作在基礎肌力動作之前進行，例如power clean上膊會安排在squat深蹲之前。
- 高強度動作應在低強度之前進行訓練，訓練重量順序由重到輕。
訓練一開始時，因為比較不疲累，能進行較多的反覆次數和舉起較大的重量，這裡分享個實基礎實用的技巧──推－拉動作配合：
- 「槓鈴胸推」配「俯身划船」
- 「高位下拉」配「引體向上」
- 「髖外展」配「髖內收」
- 「飛鳥」配「反向飛鳥」
六、訓練負荷與反覆次數
強度指的是阻力訓練的負荷程度，我會用1RM來表示。
初次上健身房我會建議可用45％－60％1RM的強度來訓練即可，在初期動作的姿勢和動作的品質是很重要的，運動研究也指出60％1RM就能對未受過訓練者，增加最大肌力產生影響。
當你進入到進階訓練時想增加最大肌力，就需要高強度≧80％－85％1RM，初階和中階訓練負荷應為60％－70％1RM，從事8－12次反覆。進階訓練訓練負荷應應為80％－100％1RM，從事1－8次反覆。
強度可採用漸進式加重，當連續兩次訓練，都能比預期增加1－2次反覆時，就提升負荷2％－10％（小肌群用低比例，大肌群用高比例），例如深蹲、硬舉。下肢訓練動作每次可加5公斤，上肢一次增加2－3公斤。
七、休息時間
指的是兩組訓練動作之間，用於恢復的休息時間，而這休息時間的長短，與訓練強度和身體使用的能量系統有關。
這裡舉個例子：訓練5RM的組間休息時間，會比15RM的休息時間要來的長。訓練強度愈低，休息時間越短。
初階訓練課表實戰安排
一周訓練三次，兩張課表，使用上下半身訓練動作交替方法。
課表（一）訓練目標：下肢推加水平推
熱身動作：
- 三步熱身
- 手走路
- 滾筒伸展
肌力訓練動作：
- 扶地挺身：15*3
- 高腳杯式深蹲：12*3
- 前蹲舉：12*3
- 槓鈴胸推：10*3
- 分腿蹲：12*4
- 啞鈴胸推：10*3
核心訓練：
- 棒式肘撐：30sec*3
- 側棒式：30sec*4
課表（二）訓練目標：下肢拉加水平拉和垂直拉
熱身動作：
- 三步熱身
- 手走路
- 滾筒伸展
- 肩胛骨穩定度訓練
肌力訓練：
- 六角槓硬舉：12*3
- 單手啞鈴划船：10*4
- 繩索負重單腳直膝硬舉：12*4
- 滑輪下拉：12*3
- 相撲式硬舉：12*3
- 俯身槓鈴划船：12*3
核心訓練：
- 登山者式20*3
- 滑輪弓步跪姿抗旋轉推舉10*4
常見重量訓練觀念疑問有哪些？
- 迷思1：是不是要先減肥再重訓才不會變壯？
陳小姐：現在我的體重80KG、體脂28％、基礎代謝率1125，三餐習慣都是外食，已經開始嘗試跑步2個月，穿褲子感覺沒這麼緊了，網路有人分享說做重量訓練會瘦得比較快，我應該要現在加進來？還是應該瘦下來再開始重訓？
這是在諮詢中很常見的問題，這問題有3個方向可以去回答。
女生想開始健身或運動，就是要體態好看但看起來不能像金剛芭比，要的是「緊實」。
女生開始重訓確實會增加肌肉量，但不可能變得太壯，原因和女生體內的睪酮素是有關係的。肌肉和脂肪是完全不一樣的，兩者也不會互相轉換，肌肉的組成是肌肉纖維，脂肪的組成是三酸甘油脂，所以開始運動不會因為現在妳的脂肪較多，開始重訓完就會比較壯，可以不用擔心。此時加入重量訓練可增加肌肉量，對妳的減重成果會是加分的。
- 迷思2：增加的是肌肉還是肥肉？
蔡小姐：現在我開始想控制體態，運動後應該要吃東西嗎？
訓練後肌肉會發生分解，並加速蛋白質合成速度，訓練後的補充的確能夠減少肌肉組織的分解，同時也有助於肌肉生長。最有效的份量被認為是20克蛋白質，大概就是一匙高蛋白乳清的份量。像高蛋白乳清會是好攜帶的選擇，或是便利商店的「1顆茶葉蛋＋拳頭大的地瓜」也是我會推薦學生訓練完後應該要進食的東西。
但有些時候經歷過辛苦的訓練，大家會覺得應該要用吃來慰勞自己，去吃麻辣鍋或熱炒，一小時高強度的運動大概可消耗400－800大卡，當你單日攝取熱量超過消耗，身體就會把過多的熱量轉為脂肪儲存，就是就是在增肥了，很簡單的一線之隔。
結語
健身的知識點很多，重點就是搞清楚方向和原則，老鳥和新手的差別就在此。再來就是動作練習的熟悉度，搞清楚你在做的動作和目的，而不是跟著別人蝦做。
只用肯用心學，你也可以做自己的教練。
參考文獻
肌力與體能訓練NSCA－National Strength and Conditioning Association
活動資訊
Eagersport伊格運動是一間結合「物理治療」與「運動訓練」的健身房，於2017年4月創立。我們除了專注在體能訓練外，也在2018年4月開始提供銀髮族運動訓練，至今已協助超過50位年長者在生活自理能力上有所提升。老化雖然是人生中不可逆的的過程，但我們可以透過運動提高生活自主能力，而在一些特殊案例中教練不止單單上課，同時也會在心理給予支持與安慰，正所謂心理影響生理，保持快樂正向的心態，才能與疾病和平共處。
- 活動名稱：銀髮族運動訓練
- 活動內容：擔心爸媽不運動會有肌少症卻不知道該從何著手、或是身體曾經受過傷、自行運動會不舒服？如果你有以上情況，就填寫表單，快來認識我們吧！我們提供60－90歲長者每人1次免費諮詢服務。Eager Sport訓練團隊認為所有人都值得瞭解自己也同時瞭解我們的環境，但必須提前預約，才能為您做好最妥善的安排。我們會在填寫表單24小時內與您聯繫。
- 活動時間：2019年4月2號－2019年7月1號
- 地點：台北市復興北路60號4樓EagerSport伊格運動
- 更多詳細資訊請參考活動網頁：銀髮族運動預約網頁
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航