寵物馴化史：從「抓老鼠」到「沙發馬鈴薯」的人貓關係

文：寒波（科普作家，經營部落格與粉絲頁「盲眼的尼安德塔石器匠」）

豐衣足食的現代人飼養寵物，試著與動物建立親密的關係。目前，全世界最流行的寵物分別是貓與狗，牠們都是馴化動物，與人類共同生活的歷史超過1萬年。不過，隨著個人喜好不同，現今被當成寵物的動物種類可謂無所不包，哺乳類、魚類、兩生類、爬蟲類、鳥類和昆蟲等都有人飼養。而即使是資源遠不如現在充沛的古代，也有不少人飼養千奇百怪的寵物。只是，光憑考古記錄，其實不容易判斷人類的身旁，何時多了寵物。

寵物的起源──獨一無二的貓

要追尋寵物的歷史，就從備受現代人呵護、垂憐的貓開始吧！屬於貓科的動物很多，當今家貓的祖先是非洲野貓（Felis silvestris lybica，圖一），原本住在中東與北非一帶；而在其他地方還住著4個野貓亞種，但是都不像非洲野貓被馴化過。由此看來，馴化貓是單一起源。

Photo Credit：Shutterstock 圖一：非洲野貓。（Shutterstock）

目前已知最早的家貓，出土於地中海上的賽普勒斯島（Cyprus），距今約9500年。不過，貓顯然不可能原產於海島，因此許多學者認為，貓是在距今1萬年前左右的中東被馴化。當時中東剛轉型為依賴農業、長期定居的新石器時代，或許儲藏的糧食引來老鼠後，進而也吸引野貓前來，造就貓在肥沃月灣（Fertile Crescent）一帶與人類交起了朋友。

在貓被馴化以後，由於生存壓力降低、飲食習慣改變等因素，造成其骨骼型態的改變，例如下顎變得更秀氣。考古學家憑著遺骸型態的變化，能判斷貓有被馴化的跡象，問題是要如何知曉，貓生前是不是被人類當作「寵物」飼養？

古人和貓實際相處的情況，現今已不得而知，所以考古學家只能藉由間接證據，推論貓與人之間的特殊關係，例如人與貓去世後葬在一起（跟人有感情）；保持貓骨架完整，代表牠不是被當作食物吃掉；骨骼顯示的健康狀況良好，也代表其生前受到善待；或藉由分析骨頭內膠原蛋白的穩定同位素（stable isotope），判斷與人類有類似的飲食，不需在野外覓食。

然而，貓最初與人類的關係其實充滿疑點。作為少數被人類馴化的寵物，貓大概是最不典型的馴化物種，從古至今不但不需要依靠人類也能生活，且不能提供肉、乳、毛皮或代謝產品，對人類的實質貢獻，自古看來似乎就只有捕鼠勞動。但是實際上，貓的捕鼠成效卻十分可疑。何況考慮到貓最初被馴化的時空背景，那時是資源常常不穩定的新石器時代早期，即使貓可以驅逐老鼠、保護糧食，然而，所耗費的成本，整體而言，能讓養貓利大於弊嗎？

古代人為什麼要養貓？想了解更具體的演變，不妨求教古埃及人。古埃及是古代文明史中最輝煌的文明之一，而其從興起到衰弱都貫徹著貓的身影。早在金字塔尚未建立的5700年前，考古學家便發現一座古墓中有6隻貓與人一同下葬。另外，古埃及作為豐饒的農產中心，在往後數千年的藝術、文化都很發達，當中更留下不少貓的身影（圖二）。

Photo Credit：Shutterstock 圖二：不只是藝術品，甚至也有許多從埃及考古中出土的貓木乃伊。（Shutterstock）

從眾多描繪貓的古埃及藝術品中能夠看到，早期的創作可看見貓捉老鼠、參與狩獵活動，到最後卻出現在餐桌旁邊，幾千年來的人貓關係不妨簡化為：「從抓老鼠到沙發馬鈴薯。」此外，在埃及文明中，一開始以獅子形象問世的芭絲特（Bastet，圖三），後來卻成為一位正面形象的貓女神。這些跡象都顯示貓在埃及人心中地位的上升，更進一步具體地反映在其文化與信仰。

Photo Credit：Shutterstock 圖三：埃及古老壁畫上被視為貓女神的芭絲特。（Shutterstock）

狗的馴化

近代以前世界各地交流有限，不同地區的人擁有各自的馴化動物與寵物，如中南美洲有鸚鵡、東亞則有金魚。不過，卻有種動物幾乎遍及世界各地，扮演寵物在內的多變角色，那就是第一種被人類馴化的動物──狗。

然而，儘管身兼人的寵物與工作夥伴，狗仍無法免於被當成食物的角色。雖然從考古遺跡中不容易判斷古代的狗是不是寵物，不過分辨牠是否為食物倒是不難。在距今1萬年前的北美洲與人合葬，和距今2300～1萬年前、屬於日本繩文時代的眾多墓葬中，骨架完整、被刻意掩埋的狗顯然都不是食物。遺憾的是，日本繩文時代結束後的彌生時代，狗被作為食物的比例大增。

大航海時代開始以前，亞洲、歐洲、非洲、北極區、美洲及有人居住的海上島嶼，絕大部分都有狗的蹤影，而牠們都能追溯至歐亞大陸某處，如今早已消失的灰狼（Canis lupus）族群。在較為肯定的考古記錄中，最早的馴化狗化石出現在距今15000年前，歐亞大陸的西方；而東方則是距今12500年前開始有狗的蹤跡，兩地都始於農業出現之前的舊石器時代，有別於所有馴化動物。

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航