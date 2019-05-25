避免嬰兒猝死悲劇，父母應注意「寶寶安全睡眠環境」五大守則

文：林芊聿（健康傳媒）

一名出生不到一個半月的小男嬰，在母親節當天被爸爸發現沒了呼吸心跳，且鼻孔出血，雖當下緊急送醫卻仍回天乏術。初為人母的年輕媽媽跪哭在地，唸著「媽媽好愛你」，場景相當感傷。

澄清醫院中港院區醫師指出，小男嬰到院時已無生命跡象，口鼻略有出血，臉色發黑。經初步了解，男嬰與父母睡同張床，所以不排除可能是媽媽熟睡時不慎壓到寶寶，而導致憾事發生。醫師提醒，照顧一歲以下的幼兒，千萬不要貪圖照顧方便而睡在同一張床，也不要在沙發上抱小孩睡覺，很容易因為蓋住嬰幼兒口鼻，造成難以彌補的悲劇。

台灣兒科醫學會提醒家長，在睡眠上給寶寶的幫助越少越好，讓孩子學習自行入睡，並能大幅降低嬰兒猝死症候群的風險。如何讓寶寶遠離猝死危機？國民健康署提出「寶寶安全睡眠環境五大守則」：

寶寶與他人同床睡是「嬰兒猝死症」的危險因素之一，就算是與父母或多胞胎兄弟姊妹，均建議「同室不同床」。 使用毛巾被或毛毯保暖時，應裹至寶寶胸部，並將手臂露出以減少蓋住臉部的機會，或穿著一件式或睡袋型嬰兒睡衣。 嬰兒床表面必須堅實平整，不可有鬆軟物件，如枕頭、填充玩具等；且勿讓嬰兒睡在沙發、椅子、墊子或趴睡在父母或照顧者身上。 避免環境過熱，勿穿著太多衣物與過度包裹嬰兒，無空調設備時，宜注意通風。 無菸環境，勿讓任何人在嬰兒附近吸菸。

台灣兒科醫學會強調，寶寶不可和大人同床而睡之外，也不建議和其他孩子一起睡，由於睡覺後姿勢改變或床上被褥壓迫，與他人同睡將大幅增加嬰兒猝死的危險性。建議大人與嬰兒「同房不同床」，不但可隨時察覺寶寶的狀況，更提供寶寶安全的睡眠環境。六個月大後，儘量讓寶寶學會自行入睡，除非孩子大哭，否則應避免一些不必要的安撫動作，如餵奶、拍背等。

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