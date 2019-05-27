吃白飯前來點「無糖優格」，可避免體內血糖飆升

避免飯後血糖太高或是維持高濃度的時間太久，都可能對整體的健康有正面的幫助，像是減少第二型糖尿病發展的風險、減少糖化作用產生，以及後續延伸出來的各種慢性疾病危害。

之前營養共筆寫過文章分享「改變進食順序」能影響到餐後血糖的變化，先吃菜和蛋白質食物再吃飯，就能讓餐後血糖緩慢上升與下降。

「菜肉飯」的順序進食，能延緩餐後血糖的上升

要特別強調的是，有人可能會直接把先吃菜或肉，理解成要把全部的菜或肉都吃完才能吃飯，但實際上沒有一定要這樣啦，就是先一大部分的菜與肉，再開始吃飯即可，所以不會有到最後只吃白飯的情況出現。

不過問題來了，如果你經常外食，又不是很愛排隊夾菜買自助餐的話，那個用餐的食物可能沒有那麼豐富，或者是蔬菜不會太多，這個時候又該怎麼辦呢？

隨餐吃優格延緩血糖上升

2018年在《Glycative stress research》有篇研究調查了吃白飯前與後是否吃優格，會給餐後血糖帶來什麼樣的影響。

研究找來20位平均35.8歲的男女參與者，讓他們吃4種試驗餐，分別是：

白飯組（控制組）：白飯150公克，總碳水化合物49.7公克 沙拉白飯組：先吃沙拉再吃飯，沙拉101公克、白飯138公克，總碳水化合物49.7公克 白飯優格組：先吃白飯再吃優格，優格200公克和白飯120公克飯，總碳水化合物50.4公克 優格白飯組：先吃優格再吃白飯，食物營養素組成和白飯優格組相同。

除白飯組之外，其他3組食物與食物之間的進食間隔是5分鐘，每一口食物要咬30下才能吞下肚。另外，個別食物要在10分鐘內吃完。並且會在開始吃之前與餐後120分鐘，總共採集7次的血樣，並取得參與者們的血糖濃度的數據。

下圖是4組的血糖濃度差變化，從圖中可以發現不管是吃白飯前或後吃優格，都有延緩血糖上升的作用，但飯前吃的效果會比較好一些。

圖片來源：作者提供 資料來源：Glycative Stress Res. 2018;5(1):68–74.

記得，要無糖優格喔

看完這個研究的結果，先不要急著殺去買優格呀，有3個重點要先讓你知道：

研究是用白米飯試驗，而我們一般飲食，就算很單調，卻還是混合類型的食物，因此優格發揮的作用可能沒有實驗那麼好 碳水化合物的量：研究餐的碳水化合物量約是50公克，但如果一餐吃超過這個量，就沒辦法確定同樣吃200公克優格是否依然這麼有用。 要搭無糖優格，買有糖的就白搭了。加糖優格的含糖量通常不會太少，而這可能會讓本來延緩的作用消失掉。

你可能會想問無糖優格搭果醬的組合，按照道理來說，果醬雖然也是頗甜，但因為它自身還含有果膠（纖維）和一些植物營養素在裡頭，影響可能沒有單純加糖那麼大。不過原則是，如果是為了控制血糖的目的而吃優格的話，就吃無糖優格，也不要加果醬。想當點心吃，沒有控制血糖需求的話，就別想那麼多啦，但適量吃就好。

參考文獻

Glycative Stress Res. 2018;5(1):68–74.

本文經營養共筆授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航