跳脫台北與北京的主觀想像，兩種值得深思的「兩岸關係」策略

文：譚偉恩（中興大學國政所副教授）

兩岸關係：在主觀與客觀之間

「兩岸關係」的現狀是一個國家處於分裂，兩個實質政府處於對立，這是客觀事實但卻未必總是能直說；相反地，許多關於「兩岸關係」的詮釋都是源自台北或北京當局的主觀想像，其目的是為了避免正視事實或害怕對兩岸現狀進行釐清或追求一個根本性的和平解決。

本文認為，「兩岸關係」如果要逸脫上述情況，邁向一個實質穩定的和平新時期，有兩種值得深思與辯明的策略：一是台灣取得「防禦性」核武，一是開放兩岸的「政治市場」競爭。無論何者，都明顯優於現在台北或北京當局的任何兩岸政策。諷刺的是，這兩種策略要獲得公開且坦率的論辯可能性極低，因為它直接對兩岸決策者的既得利益構成風險。正因為如此，「兩岸關係」始終走不出新局，而是反覆在背離客觀的政治僵局中停滯。

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一、前言

2019年的「兩岸關係」和1949年不同，也和1979年有別，當然也與2009年殊異。

回首這漫長的70年，毛澤東口中的「中華人民共和國中央人民政府」成立了，而且還實際有效支配地理概念上的整個中國大陸；美國總統Carter基於國家利益的務實考量不再承認台北的蔣經國政府為合法代表中國的政權，改與在北京的鄧小平政府建立了邦交；馬英九就職第12任中華民國總統的隔年，推動與北京當局洽簽《兩岸經濟合作架構協議》（Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA），翌年9月12日這個經貿協議在台灣正式生效。

「兩岸關係」在70年的時間軸上起伏擺盪，時好時壞，隨著不同年代、不同的國際局勢、不同的美中台三方領導人，而歷經許多微妙的戰略三角組合。在這些組合變化中，無論實際有效支配台灣的政府是決定要與北京當局以較和緩的關係走得近些，還是要以較緊張的互動保持相當之距離，「兩岸關係」從來沒有逸脫一個是非題的劇本，即「統一」或「獨立」。

有趣的是，在「統一」這點上，無論是自詡民主開放的台灣，或是政體上仍受共產體制統治的中國大陸，都在個自的根本大法中明示對於「統一」的冀望。舉例來說，台灣的《憲法增修條文》在序言中表明：「為因應國家統一前之需要」，而北京的《中華人民共和國憲法》在序言中指出：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」

顯然，自1949年10月1日以降，「兩岸關係」在許多變化中始終維持一個不變，而這個不變明示性地分別揭露在台北當局與北京當局所認可的法律中。

這個透過法律彰顯的不變是一個客觀事實，即台灣作為一個地理概念（包含周邊幾個特定的附屬島嶼），它並不是一個國家的名稱，而在台灣本島上的中華民國政府，曾經被多數國際社會成員承認（recognize）為合法代表中國。同樣地，中國大陸作為一個地理概念，它也非一個國家的名稱；而在北京的中國共產黨目前在政府承認（recognition of government）的合法性上，以中華人民共和國政府的名義統治著中國大陸，並合法代表中國這一個國家。

「兩岸關係」因此可以說是一場有關孰為中國合法政府的競爭，但這個競爭的前提是兩岸的決策者都至少認為彼此要代表的國家是中國，但現階段處於分裂狀態，也就是如同目前雙方明文有效的《憲法》（或《憲法增修條文》）所言。在這個情境下，「統一」應該是兩岸關係唯一要走的方向，差別僅在於過程是和平地一方接收另一方，還是暴力地由一方征服另一方。

然而，棘手的政治現實是，上述孰為合法政府的競爭前提被否定，也就是兩岸其中一方（或雙方）在主觀上背離現行自己《憲法》（或《憲法增修條文》中所確認之事實，試圖透過一些政治性的操作讓「兩岸關係」衍生出許多複雜的主觀想像，例如：一邊一國或一國兩制。

由上述說明可知，已經歷經70年的「兩岸關係」陷入一個客觀事實被刻意淡化或扭曲的情形。同時，就算我們假定（assume）「統一」是唯一可能的劇本，兩岸雙方仍有可能為了競爭誰才是「統一」後合法的唯一政府而交戰。也就是說，「統一」的劇本並非兩岸關係和平之保障。

至於訴求與中國大陸分離（或與台灣島分離）的「獨立」劇本，因為無論是台北或北京當局都還沒有任何一方有實際的動做，我們很難判定未來這個劇本會不會真的出現。不過，就算假定「獨立」的劇本出現，且是台灣這一方做出的決定，兩岸關係是否就一定陷入武裝衝突狀態依舊未可知。

所以，無論是「統一」或「獨立」，「兩岸關係」皆有可能發生武裝衝突；任何企求「兩岸關係」應走向一個和平穩定新時期的人，邏輯上必然要先跳脫目前種種舊思維，然後從和平必須是唯一結果或無論何種「兩岸關係」均必須保證和平狀態不會受到影響來擘劃台北當局與北京當局的互動，「兩岸關係」才有可能走出一個和平的新時期。

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二、兩岸各自對於「關係」的主觀詮釋與客觀迴避

北京當局對於「兩岸關係」的詮釋究竟在客觀上迴避了什麼？若要用一個簡短的答案來說明，或許以下這段話可算是公允的表述：

如果北京當局是目前唯一合法代表中國的政府，而台灣是中國的一部分。那麼相較於其它同為中國一部分的地區，例如香港、澳門、或其它在中國大陸本土上的自治區或省份，為什麼居住在台灣的人民可以直接以選舉的方式決定管理自己的最高行政首長，同時完全可以阻絕中國人民解放軍（People's Liberation Army of China）的進入？

上述事實的背後提醒吾人對「一國兩制」重新進行深刻的比較與觀察。詳言之，「兩制」有其上限，一個國家的中央政府賦予其所轄領土的自治範圍雖然會因不同國家而有所異，但有5個關鍵的要項從來不曾同時存在。一旦同時存在，「兩制」的上限就無異於被突破，客觀事實上（de facto）就是兩國兩制，而非「一國兩制」。

這5個關鍵要項分別是：首長普選制度、防護自身安全的軍力、自主的警察系統、個別的關稅暨課稅領域、有國際公認市場價值或一定比值的個別通貨發行。

台灣及其周邊島嶼目前在台北當局的實際支配下恰好完全滿足上述5個關鍵要項，這不僅僅是香港、澳門所未及的，更非新疆維吾爾自治區或是西藏自治區所能望其項背的，同時也不是聯邦體制的民主國家，例如美國或德國中的另何一個州或是邦可以比擬的。

毋寧，台灣這塊地理概念上的領域在事實上不受到北京當局的管轄和支配，與當今世上任何一個主權國家（sovereign state）並無二致。這種事實上的「國家狀態」是北京當局所不樂見的，因此以迴避客觀事實作為因應，同時積極防止台北當局追求法理上（de jure）的獨立，並尋求任何可能的方法來終結目前台灣事實獨立於北京當局管轄之現狀。

相較之下，台北當局對於「兩岸關係」的詮釋可能不只是對客觀事實的迴避，甚至還有一些自我矛盾的論述。在這樣的情況下，本文比較難用一段簡短的陳述交代台北當局所迴避的事實，而是改由列點及舉例的方法，就幾項國際上或台灣自身的法律文件來加以說明。

首先是聯合國大會於1971年通過的2758號決議；在這項決議文內容中處理了中國這個國家在聯合國的代表權歸屬，依據決議文的第2段，中華人民共和國「政府」是中國這個國家唯一合法的代表，因此大會驅逐蔣介石在聯合國所非法佔據之席次（第3段）。

清楚可見，決議文內容中完全沒有提及台灣，而是僅僅解決「誰」有權能夠代表中國出席聯合國。準此，以聯合國大會的角度，以及決議文中提及的「承認」（recognizing）來看，中華人民共和國政府是國際社會多數認可之合法政權，而其代表的國家是中國。台北當局，尤其是在特定政黨執政的時候，偏好以「台灣」名義去主張參與或重返聯合國，就是一個迴避上述事實的例證。

其次吾人檢視《台灣關係法》（the Taiwan Relations Act）這項純粹美國的國內法，它的制定背景係美國官方決定終止和台灣當局（在1979年1月1日前美國承認其為「中華民國」）的「政府間」關係，但仍希望維持美國人民及台灣人民間的商務、文化及其它各種關係，以促進美國外交政策的推行。因此，《台灣關係法》是美國與台灣「非官方」關係的依據。

然而，引起爭議的是，在同法第3條載明，為了落實第2條所明訂之各項政策，美國將使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠自衛能力之防衛物資。儘管此處沒有明白指涉軍事設備或武器，但1979年以來的實踐顯示，美國在《台灣關係法》的基礎上提供軍備給台灣。

最近（4月30日），美國聯邦參議院一致通過「重新確認美國對台灣及對執行《台灣關係法》承諾」決議案，是再一次揭示美國雖然在國際公法上否定承認在台灣的台北當局能夠合法代表中國，但透過國內立法的方式建立起一種事實上的承認來延續美台互動，而互動的內容在實踐上可以包括對台軍售。

對此，台北當局一方面很仰賴《台灣關係法》，畢竟這是台美許多實質互動的基礎，但另一方面卻不敢正視或接受《台灣關係法》的存在乃是建立在美國官方否定台北當局合法代表中國的前提上。

國內層次方面，儘管《中華民國憲法增修條文》的序言已經確切闡明，兩岸目前處於分裂狀態，同時在第11條清楚指出「大陸地區」與「自由地區」事務之處理，得以法律（《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》）為特別之規定。

但台北當局顯然沒有嚴格地依據上述國內現行有效的法律，將「大陸地區」視為台灣地區以外之中華民國領土，而是經常以中華民國在台灣或是中華民國即是台灣這樣的主觀表述，將「大陸地區」默默地與台灣地區分割開來。

事實上，「大陸地區」雖然現階段在北京當局實力有效的支配與治理下，但在台灣的台北當局並非對「大陸地區」毫無行使管轄權的可能。舉例來說，來自「大陸地區」的配偶在身分取得上適用的法律是上述《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》此一特別法，而非「大陸地區」的外籍配偶則是適用《國籍法》。顯然，台北當局明白「大陸地區」不是另一個國家，而是自己現行有效憲法中所規定的一部分國土。

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推進兩岸和平：Are We Serious?

兩岸目前的和平狀態是彼此理性克制之結果，但這樣的和平關係並不穩固，難以令人樂觀預期它能長期延續。對北京當局而言，最期待的劇本是兩岸走向「統一」，但在實現這個目標之前得設法避免台灣走向法理「獨立」。

相較之下，台北當局所期待的劇本有可能是「統一」，但並非是北京當局所期待的「統一」版本。台北當局也有可能希望「獨立」，但這個劇本的前提必須是先完成修憲的前置作業，否則在本國法上完全沒有正當性。

「維持現狀」因而成為目前台灣兩大政黨及多數民眾的選項，但這是一種以拖待變或以時間換取空間的策略，不確定性很高，而且過程中十分仰賴北京當局的自我克制，或是第三方勢力的介入。鑑此，本文認為，推進兩岸和平最好的策略都不是上述這些傳統的老劇本；相反地，兩岸如果真的有心共建一個和平的互動，應該認真考慮以下兩種可能：

讓台灣取得防禦性核武

核武是一種戰略武器，它的主要功能並不是用予攻擊，而是作為嚇阻潛在安全威脅源的有效手段。以現階段的兩岸關係來看，台灣方面的軍事能量不可能對「大陸地區」構成安全上的威脅，但反過來卻是非常可能，甚至根本就已是事實。在這樣的情況下，台灣對「大陸地區」的好感與信任是不會增加的，就算經貿上的往來可以持續，兩岸關係並不會出現實質性的好轉。

以當前客觀政經實力來看，北京明顯優於台北，因此武統當然是北京可以考慮的選項，但如果這個選項暫時不會成為北京當局的優先政策時，兩岸和平穩定的最佳策略是北京同意讓台灣取得防禦核武，甚至主動提供這樣的資源給台北當局。為什麼呢？

首先，台灣一旦取得核武後，就不需要也沒有理由再向美國購買軍備，《台灣關係法》在兩岸關係中的影響力會被大幅削減，這其實有利於北京當局，但又無損於台灣。其次，有了核武的台灣在戰略上能與北京維持相互保證催毀的恐怖平衡，因此不會再有「若獨立則可能受到北京軍事攻擊」的安全憂慮。

在這樣的情況下，台灣有充分的自主性去決定要不要「獨立」，如果屆時還無法在「獨立」這個選項上凝具出所謂台灣人民的多數共識，就可以很清楚知道「獨立」並不是主流的台灣人民聲音，或所謂的台獨份子其實只是在消費台獨，而不是真心追求台獨。

第三，無論台灣取得核武之後是決定獨立、統一或繼續維持現狀，兩岸關係都比台灣沒有核武時更加確定不會爆發軍事衝突，這點是最重要也是最根本性地確保了海峽兩岸的和平狀態。當然，北京當局保險一點的做法可以修正為以提供防禦性核武給台灣，但換取台灣不能宣佈法理台獨的承諾，雙方以簽署特別協定之方式在國際公證下達成一項維持兩岸和平的「交易」。

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開放兩岸「政治市場」

我們當然可以想像北京當局（台北當局其實也有可能）不會輕易接受上述提議，也極不可能讓這樣的情形發生。因為對在北京的決策者而言，如果取得防禦性核武之後的台灣果真選擇獨立，後果可能很難收拾。事實上，這樣的擔心是不必要的，但礙於篇幅這裡無法詳述。

不過，本文可以提供另一個風險較小的策略選項給北京及台北的決策者們參考，就是將政治市場開放。 台北與北京當局的領導人可以考慮在目前自己實力有效支配與治理的領域中選擇一個（或數個）地區，讓這個地區在特定期間內由對方所指派的行政團隊來經營管理，待期間結束後做一客觀的治理成效評比，或甚至讓國際社會一起參與評斷，然後由兩岸人民共同見證哪一方的行政團隊在治理上較為傑出。

另一種開放的方式是，兩岸願意允許對方政黨推派的代表以公平競選的方式在對方目前實力支配的領域爭取執政的權力（實際的範圍與方式需要詳細討論）。 上述兩種方法要具體實踐都不簡單，畢竟兩岸現階段的政治體制存在本質上的重大分殊，同時所轄領域的大小及人口數量的多寡也存在明顯的差距。

然而，類似這樣的問題屬於制度設計（institutional design），兩岸雙方人才濟濟，可以一同討論、辯論，甚至讓全球對民主及共產體制學有專精的人士一起參與，集眾人之智構想出人類歷史上一種全新的政治實踐。無論如何，透過開放政治市場這樣的公開與公平競爭，兩岸人民可以獲得更多的選擇，至少在面對「統一」或「獨立」等傳統選項時，也有更多可供判斷的基礎。

一直以來，兩岸的政治都欠缺上述這種開放與競爭的思維，「一國兩制」似乎成為統獨以外最好的選項，這完全是誤解。如果台北或北京當局對自己的施政能力和品質有信心，就應該接受開放政治市場的提議，直接以公開公平的競爭方式告訴兩岸人民誰才是真正有實力讓大家生活得更好的政府。政治應該是管理眾人的事業，而非玩弄或操控人民的權術，不是嗎？

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四、結論

台灣地區與大陸地區在事實上分別被兩個不同的政府統治，但這兩個政府並不是分別代表兩個不同的國家。相反地，它們一直在競爭代表「中國」的合法權利。國際社會中絕多數的國家還有國際組織目前將這樣的合法代表權判定給在北京的政府，而在台北的政府目前只僅僅得到極少數國家給予合法承認。

這樣的客觀事實現在沒有被普遍多數兩岸人民所認知，同時北京與台灣當局也相當刻意地將這樣的事實加以扭曲，導致兩岸關係出現許多由政治人物主觀想像出來的複雜組合，然後透過一些刻意的政策及媒體報導去影響兩岸的人民，最終導致兩岸關係似乎變成只能在「統一」或「獨立」之間進行選擇。

本文認為，如果真心想要維持兩岸的和平，並且在不能破壞和平的前提下去解決兩岸目前分裂的情況，有兩種方法值得台北與北京當局考慮。

第一種方法是讓台灣擁有防禦性核武，在台灣海峽建立起恐怖平衡。有了核武的台灣在生存安全上不再需要擔心被北京軍事攻擊後，如果依舊堅定的選擇獨立，兩岸關係的和平狀態也不會受到影響。但如果台灣沒有選擇獨立，兩岸關係就有可能走向「統一」或是其它劇本，但無論如何都會是在和平的前提下完成。

第二種方法是兩岸當局在開放的政治市場上進行公平與公開的競爭，向兩岸全體人民，甚至是全世界，展現和證明自己的行政治理能力。實際競爭的條件與細節可由台北與北京當局透過談判後設定，也可以考慮讓國際社會參與作為公允的見證。

這個選項的優點是風險較小，特別是對北京當局來說它可以避免台灣擁有核武，同時讓民主政體的台灣地區與非民主政體的大陸地區以實際的治理來一較高下。但它的缺點是要如何設計出一套雙方能接受的競爭機制，同時比輸的一方極可能在兩岸政治舞台上喪失一定的生存空間，這對於既得利益的高階決策者們來說，風險恐怕過高。

兩岸關係並不是無法走得更和平，但促成更為和平的方法可能未必符合既得利益者的盤算。所以，本文最後必須強調，讓台灣持有防禦性核武或是兩岸開放政治市場，並非客觀上不可行，而是主觀上不符合兩岸高層既得利益者的想像與算計。

因此，如果客觀上無法反轉目前台北或北京當局刻意迴避事實的情形，兩岸關係不會有實質性的進展，彼此只是一直在官方接觸與不接觸或關係和緩與緊張的二元假象中續行程度起起伏伏的各種互動。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航