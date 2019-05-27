科技創業導師的獨白：風險最高的種子投資，和近乎微渺的鉅額報酬

根據台灣經濟研究院FINDIT團隊資料顯示，自2010年政府鼓勵創新創業起，台灣新創企業的增加的幅度於2014年達到高峰，之後則是逐年遞減。

除了創業熱潮趨於冷靜，也不乏許多團隊因缺乏資金而倒閉，更讓不少絕佳的創意從此埋沒了。該如何讓新創團隊在市場上建立成熟的基礎，並持續成長、創造更多可能性，是創業學裡最重要的課題。

早早嗅到台灣創業能量的科技部與國家實驗研究院，截至2018年為止，以「FITI創新創業激勵計畫」（From Ip to IPO Program，簡稱「FITI計畫」），培育了520組青創團隊、共8,574位青年創業家、成立了163家公司，更帶動民間投入超過25.2億的創業資金。

國家級創業導師加入，帶領FITI創新創業激勵計畫

讓人意外的是，FITI計畫鎖定的是種子期（Seed Stage）新創團隊。相較於大家較熟悉的創建期（Startup Stage）團隊，種子期團隊往往只有產品構想、商業模式、特殊製程，或是技術團隊，對於投資者期待的「產品」，則常常無法具體呈現。

「我們相信你有一個創業點子，一個解決大問題的新發現，你可以透過FITI計畫快速獲得實現點子的種種資源，更有機會獲得200萬創業基金實踐夢想，同時讓一件美好事物發生在你我生活中。」

FITI計畫看見了種子時期團隊的需求，也更重視這個時期的創業團隊，因此有了這樣的計畫初衷。

Photo Credit：FITI創新創業激勵計畫Facebook

而在計畫與創業團隊之間的靈魂人物，當屬「創業導師」。除了協助創團隊在自己熟知的領域中提出見解，還需要跳脫團隊的視野看見下一步、甚至未來的產業局勢，為他們規劃一條專屬的道路，並設下里程碑。

新創之路，導師與團隊都是熱血障礙賽的最佳隊友

對創業導師來說，面對實戰經驗尚缺的初生之犢，顯然是一項具有高度挑戰性的工作。「每一次收到FITI的業師邀請，而我也寄出同意書之後，都是最煎熬的開始」一位業師笑著說，「我得要好好的沖一杯咖啡，用這些時間思考今年的創業圈與往年有什麼不同？是否又出現了新的技術？雖然面對的是新創團隊，但團隊成員也很有可能就是技術的革新者，這讓導師反而成了偷師的那個人。」

此外，導師還會伴隨團隊經過層層的篩選。從各地海選開始，就會有導師參與輔導，直到40強選拔賽，FITI計畫都會讓團隊在創業導師的幫助下，深化團隊特質，發揮優點、補足缺點，再進行第三輪的培訓與選拔。三次的過關斬將、一次次的選拔過程，就像是場障礙賽，讓FITI計畫與新創團隊持續成長、持續進步。

Photo Credit：FITI創新創業激勵計畫Facebook

堅持、勇敢面對現實，幫助新創團隊完成不可能的任務

FITI計畫見過數以千計的新創團隊，也窺見了創新團隊的最大缺點：「不敢提問。」這個致命傷是讓新創團隊最重要的資產——「時間」加倍流失的關鍵。在導師眼裡看來，都是放棄機會、虛擲緣分的消極表現。

FITI計畫想用七年來的豐富經驗，與所有創業團隊分享：「我們知道在成為創業家之前，你可能只是個技術員、研究者甚至發明家。但既然選擇踏入創業的疆土，就要學習如何控制技術的手、說商人的話、踏漁家的舨、航向陌生的路。」總而言之，「上了船，就得學會做海盜」，因為創業從來都不輕鬆，但是FITI計畫會成為你創業路上起步階段的陪伴者。

Photo Credit：FITI創新創業激勵計畫Facebook 2018 Taiwan BIG DEMO，FITI計畫中的一環新創發表活動。

最新創業新星，勇於跨域創新才是生存之道

從創業浪潮湧現，到2010年時興的破壞式創新，至今已經隨著科技的演變與趨勢，全面走向「整合型創新」。這意味著創業家們必須將眼光放遠，尋求跨領域的創新機會，不能只是專注於自己擅長的領域。

今年出色的團隊中，各個都有屬於自己的跨域特質。可謂「人文跨域」代表的醫盟科技（EpiFaith），從認識六個「非本科同學」開始，開發「定位針筒解決硬脊膜外腔麻醉施術風險」，提供分娩孕婦更安全、快速及有效的醫療選擇。

而專研氣象，提供高精準天氣預測服務的天氣即時預報（落吼數位），則是屬於「產業跨域」，因為團隊未來將用RPS技術，結合旅遊、影視、農業、災防，與金融科技提供服務，讓氣象預測成為人們生活中不可或缺的角色。

值得一提的是，FITI計畫曾成功帶領團隊前往美國矽谷與新加坡，進行海外培訓，讓在地團隊與國際接軌，洽吧智能（BravoAI）就是這樣的一個團隊。他們以「技術跨域」將人工智慧（Artificial Intelligence，AI）、電腦視覺（Computing Vision，CV）、自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）整合再開發，加上客戶的需求與回饋，打造客製化產品。目前開發中的核保與理賠系統，正確率高達98.5%，更是擁有市場超高詢問度的團隊。

其實，要加入創業圈、成為創業家，首重的並不是出身、專業或性別，而在於擁有一個好的構想，以及推開一扇對的門。而FITI計畫，可以是所有創業家值得推開的那扇「對的門」。