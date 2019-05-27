不會痛但異常腫大的淋巴結：淺談「非何杰金氏淋巴癌」

文：白映俞醫師

淋巴系統是體內抵抗疾病的超級網路。講到淋巴，大家常常會誤以為只有腋下有淋巴，但其實淋巴是遍佈全身各處的，也因此，淋巴癌可能發生在各個身體部位。

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淋巴癌是白血球中的淋巴球病變而來的，淋巴球原有一定的生命週期，舊的淋巴球死亡後，我們身體又會再製作出新的淋巴球。然而在淋巴癌裡，病變的淋巴球沒有按照原訂周期死亡，反而異常持續長大分裂，聚集並讓淋巴結腫大。除了影響淋巴結，也可以拓及到脾臟、胸腺、骨髓等其他淋巴系統，甚至擴散到非淋巴組織的器官。任何年齡層都可能罹患淋巴癌，淋巴癌甚至算是常見的兒童及青少年癌症類型。不過，淋巴癌的發生機率還是隨著年齡增長而增加，超過一半的患者年齡是大於65歲的長者。

淋巴癌的分類眾多，先可以大略分成兩種，一種叫做「何杰金氏淋巴癌」，另一種則是「非何杰金氏淋巴癌」，而罹患「非何杰金氏淋巴癌」的人數多了許多。在民國103年，非何杰金氏淋巴癌發生率的排名為男性第10位、女性第11位；死亡率的排名則為男性第9位、女性第10位。

本篇是以介紹非何杰金氏淋巴癌為主，但非何杰金氏淋巴癌還可以再細分成好幾種不同類型，分類後各種淋巴癌侵襲進展的速度也有極大不同。然而，這些分類既多且雜，若非腫瘤專科醫師也容易搞不太清楚，基本上是以「變性的淋巴球類型」、「淋巴球在顯微鏡下的表現」、「細胞表面的特定蛋白質」、與「淋巴癌的染色體特徵」等幾項作為分類基礎。其中近9成的患者，不論男女，都是罹患「B細胞淋巴樣瘤」這類型的淋巴癌。因為這些細項分類實在太雜了，我們在這裡不會一一介紹，如果您或家人是淋巴癌患者的話，你要記住的就是，淋巴癌可以細分成很多不同亞型，請記住向醫師確認自己的淋巴癌類型，並了解這類型代表的意義。

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接下來我們來看看，哪些特徵算是罹患淋巴癌的危險因子。

第一件事情就是年齡，超過60歲的長者比較容易罹患淋巴癌。經常接觸苯、殺蟲劑、除草劑等化學製劑，也可能提高淋巴癌的機率。部分患者是因為之前曾罹患其他癌症，而曾接受化療藥物治療。還有核爆倖存者或曾暴露核輻射等人，罹患淋巴癌的機率會比較高。有少數的研究顯示曾經隆乳後的女性，會提高乳房罹患淋巴癌的機會。

另外，由於淋巴癌起源於負責免疫的淋巴系統細胞變化，不難理解「免疫狀況」的改變，可能就是造成淋巴癌的原因之一。像是有以下狀況：

免疫系統較弱：接受器官移植並有服用免疫抑制劑者，罹患後天免疫缺乏症候群的病人。

罹患自體免疫疾病：例如紅斑性狼瘡，類風濕性關節炎等自體免疫疾病患者，通常也會接受免疫抑制劑，免疫系統也會處在比較弱的狀況。

病毒及細菌感染：病毒感染會影響淋巴球的DNA，進而讓淋巴球轉變成淋巴癌，有關的病毒包含了human T-cell lymphotropic virus（HTLV-1），Epstein-Barr virus（EBV），Human herpes virus 8（HHV-8）（關於這個病毒，你可以看「皰疹病毒引起的卡波西氏肉瘤」獲取更多認識）。另外，與非何杰金氏淋巴癌有關的細菌則是胃幽門螺旋桿菌。

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雖然我們說，超過60歲以上的長者比較容易罹患淋巴癌，但目前沒有特定用來篩檢淋巴癌的工具。也就是說，沒有症狀的人隨機去做某種抽血或影像學檢查的話，並不會讓醫師早一點找到淋巴癌患者。因此比較重要的是，要注意自己有沒有下列的淋巴癌症狀。

第一個症狀是「不會痛但異常腫大的淋巴結」，可能發生於頸部、腋下、或跨下鼠蹊處。這樣的淋巴結腫大不會自行消褪，與感冒、感染之後會痛，但又會消掉的淋巴結不太一樣。

淋巴癌也會造成各種全身性症狀，像是發燒、容易盜汗及打寒顫（尤其在夜間）、無法解釋的體重降低、感覺非常疲累、反覆感染且感染嚴重、容易瘀青及流血等問題。（認識淋巴癌六大症狀）

有些症狀則與淋巴癌發生的位置相關，像是長在肚子的淋巴癌會讓人腹部腫大，胃口不佳，吃少少的就覺得好飽，或引發腹痛與噁心嘔吐。如果淋巴癌發生在胸部，則會讓患者感到胸悶、胸痛、喘不過氣、或是頻繁咳嗽。萬一淋巴癌長在腦部，則會帶來頭痛、人格改變、癲癇、複視等神經系統問題。

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若患者因為異常腫大淋巴結而去找醫師檢查時，常常醫師會先投以抗生素治療，看看是否淋巴結會縮小，萬一淋巴結仍然腫大，甚至還繼續變大，就要考慮做切片檢查，取下淋巴結組織放至顯微鏡下檢查。醫師會安排抽血、驗尿來排除感染的可能性。若確認為淋巴癌，則需配合X光、電腦斷層、PET（正子攝影）等影像學檢查確立診斷分期。有時還需做骨髓抽吸或脊髓腔穿刺等侵入性檢查，確認淋巴癌侵犯的程度。

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當我們講到癌症，還需要了解癌症分期，這概念是讓我們在診斷疾病之際，了解癌症目前侵犯身體的程度，並能依此找到最適當的治療方式。淋巴是在全身運行的系統，不是像肝臟、腸子這樣在固定區域的一個器官，因此非何杰金氏淋巴癌的分期與其他癌症較不同，需把「橫膈膜」視為一個分界：

非何杰金氏淋巴癌第一期：淋巴癌只侷限於一個淋巴結、一個淋巴組織（例如扁桃腺）、或一個器官。

非何杰金氏淋巴癌第二期：淋巴癌影響了兩個地方或兩處以上，但這些受癌症侵犯處都位在「橫膈膜的同一側」，例如在脖子和腋下的淋巴結都同時有淋巴癌侵犯。

非何杰金氏淋巴癌第三期：淋巴癌同時侵犯了橫膈膜「以上」和「以下」之處，例如鼠蹊處與脖子處的淋巴結都有淋巴癌。

非何杰金氏淋巴癌第四期：淋巴癌廣泛地侵犯非屬淋巴系統的器官，像是肝臟、骨髓、肺臟都同時有淋巴癌。

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分期雖然重要，但當我們討論存活率時，還要加進更多相關因素。當患者的年齡大於60歲、淋巴癌分期是第三或第四期、淋巴癌侵犯2個淋巴外器官、患者平時日常生活常需要協助、抽血LDH數值高，這5項都代表著預後比較不好的特質。如果完全沒有符合以上的這些條件，那預後就會很不錯，95％的患者能活至少4年；如果5項中符合3項以上的條件，預後並不好，只有55％的患者能活滿4年。

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在治療方面，當然需要配合患者的年齡、健康狀況、淋巴癌的型態與分期等因素後，再制訂治療計畫。首次淋巴癌療程幾乎都以化學治療為主，注射藥物殺死癌細胞。免疫療法、標靶治療、放射治療、幹細胞移植等也都是治療選項。但手術就幾乎沒有角色了，目前也沒有預防非何杰金氏淋巴癌的確切方式。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航