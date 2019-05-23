夢境解讀師：你覺得為他人付出很多，但對方卻不珍惜嗎？

文：夢境解讀師Raguhn

大家好，我是Raguhn，歡迎來到解夢的世界。

你是否有看過一種情況呢？有一個很努力認真的人，我們叫他A君好了，A君對待別人大方友善，別人需要幫忙時，他都願意把自己的事放在一旁來幫他。在朋友眼中他是個大好人，但同時也心疼他總是很忙碌，忙到沒有時間吃飯，每天忙到很晚才休息。當我問他幫助別人是件開心的事嗎？他肯定的說「是」，表現得就好像他的天職一樣。

但總是有這種情況，他為別人付出很多，一開始大家都很感謝他，久而久之就習以為常了。當大家都視為平常的時候，就不會有人去珍惜。例如A君在公司看到桌上有沒收拾的碗盤，都會幫忙收拾。有幾次A君生病在家休息，回到公司後就看到桌上蚊蟲飛舞，同事吃剩的碗盤堆在桌上沒人收拾。詢問的結果是「啊平常不是都有人會收拾，怎麼負責收拾的人沒收呢？」A君聽到這番話覺得很失望，覺得大家都不惜福，平常明明擁有那麼多好處，結果連這種小事都不願意幫忙。

但是A君過一陣子還是恢復愛付出的那個他，然後不斷地碰到類似的事情而感到失望……

這個故事很熟悉嗎？你是否腦中浮現出一些面孔呢？還是說，你和A君很像嗎？

A君人很善良，這是美德。俗話說「好人有好報」，不過當A君沒有節制的當個好人，換來的可不是好報。A君的服務就好像免費茶包一樣，擺在那邊人人可以取用。但人們總是會付錢去買星巴客，在人們的眼中，免費茶包和星巴客有很明顯的價值區別。在公司的免費茶包還有可能會被人帶回家喝呢，甚至弄丟一、兩包都不會覺得浪費。因為免費的不拿白不拿，要人們珍惜他們不費吹灰之力就可以得到的東西，是一件違反人性的事。

A君的付出一開始就是無償的，在一開始人們或許還會感謝他，愈著時間越久A君的付出價值越低。就如同一間店開幕大特價全店免費三年，在一開始的客人的確是抱持著感謝而來的，那麼一個月後呢？三個月後呢？大家把免費當作習以為常時，櫃台沒放袋子，客人會抱怨「沒有袋子我要怎麼裝啊？」，甚至店內廁所還會被嫌髒。老闆也會覺得我「盡心盡力優惠大家，每天掃十次廁所，補了十次袋子還會被嫌，這些人怎麼如此的不知足啊！」

真正的問題在客人嗎？我們仔細想一下，客人這樣子的行為雖然很過份，但這也是人性之一，與其我們要求全世界的人要收起人性的劣根性，倒不如從一開始就不應該讓人容易拿出人性本惡的那一面。

或許你也想到了，我們應該建議老闆別搞什麼免費大特價了，只要正常訂價，提供相應的服務賺取利潤，生意做得持續長久，讓真正好的商品和服務供應給需要的人，達到老闆和客人都開心的雙贏局面。

如果上面的例子你覺得有道理的話，那麼我們回頭看看A君吧，為什麼我們會讚揚A君這種捨己為人的精神呢？因為這是華人自古以來的美德嘛，彷彿刻在我們骨子裡、充滿我們的血液裡，從我們祖先一代一代傳下來。我們總是被教導要助人為樂，但很少教到量力而為。這樣子的社會共識在榮格的學說裡被稱為「集體潛意識」，有興趣的話可以看看我學習專區裡的文章，以前有幾篇在講集體潛意識的。

集體潛意識的運作方式就是像A君這個例子一樣，表面上看起來挺好的，但仔細想想越來越不對，但在無意識中你還是像A君一樣不小心答應了別人的請託。

我們來想想，A君如何脫離這種狀況呢？很簡單，只要讓自己的服務有價值就可以。人們對於有付出成本的事物會比較珍惜，對於免費的東西往往認為沒有價值，很遺憾的人性就是這樣。只要讓對方知道有價值，你的服務就不會被浪費。我先前也被這種議題所苦，在最近這幾年才慢慢修正。

提供一下我驗證過提昇自己服務價值的方法：

把自己放在第一位

坊間講的「愛自己」就是在講這個觀念，你必需把自己要作的事優先權調高一點。就算一開始你無法蠻橫地變成一個自我中心的人，但至少要把自己認為重要的事放在前三名。當有人需要你協助時，請先完成自己手上的事再去幫忙。就算讓對方等也沒關係，或許你可以在一開始就說「抱歉我現在有事再忙，等我忙完再和你說。」

人的思路是這樣的，當我碰到一個問題有好幾種解法，我們會怎麼選擇？對了！就是選成本最低的那一個。當我身邊有一個有求必應的好人，他的免費服務總是讓我覺得物超所值，你會想要花30分鐘Google研究一下？還是花10秒鐘去要求免費服務呢？

當每次問事情的時間成本已經大於自己Google的時候，人們就會選擇Google而不會去煩你了。

結論：自己重要的事情放第一位，別人的事情多半都沒那麼急迫。

要求對方付出代價

代價聽起來很嚇人，但意思只是等價交換。當然，金錢是最直接的代價，但是你服務的對象或是所在的場景不適合直接用金錢來交換的，例如老闆臨時叫你來開會，總不能叫他付多一點錢吧。代價除了金錢之外還有很多種，像是食物、人情、一頓飯的機會……等。甚至是請對方幫忙倒杯茶也算是種交換。

當有人需要我幫忙，而且非我不可時，我會和他說：

「我還有些事要忙，我們可以約XX時候。」－對方代價：時間。

「這次你看我怎麼作，下次你照作就好。」－對方代價：學習成本。

「下回訂飲料訂下午茶糾一下啊。」－對方代價：人情。

「我找一天把你們那邊的問題一次弄好，下次要請吃飯/喝飲料啊。」－對方代價：食物。

「在公開群組說我看到碗沒收，我這次幫忙收，下次請用完的人務必要整理。」－對方代價：愧疚感。

或許你會聽到別人在背後說你小氣或機車，或許會覺得受傷。但是我們仔細想想，這樣子的抱怨是不是很像那些拿免費又嫌沒袋子很麻煩的奧客會說的話呢？

結論：雙方付出要對等，立場就會對等，立場對等就會尊重，尊重才能維持健康的人際關係。

免費的服務就用最小限度的心力

非你不可但實際上不干你的事，那麼就用最小限度的幫忙吧。例如上廁所時才順便去看看印表機發生什麼事？嗯？剛上完廁所下次去就是兩個小時候？就兩個小時後再去吧。或是自己要作的重要事情到一個段落時，把Google的方法用私訊告訴他吧。更機車（例如我）一點，就請對方來我位置，然後我用口頭說明就好。

如果對方願意付出多一點代價，例如好聲好氣，或是幫忙結束後收到小卡片小點心等，那麼下次要幫忙就比較容易了，因為尊重彼此，合作才會長久。

最後，我們回到開頭的A君，如果要用一句話解決A君的困境，那就是「所有事情都要在平衡之中進行。」

如果你本身就像A君，經年累月地讓很多事情變成只有你有辦法作，那麼你只可以免費作一件事，那就是培育有做事能力的人。把不該屬於自己的事交給適合的手上，沒有人就培養一個，剩下的事情都要試著在平衡之下進行。在一開始可能不是太容易，由其是原本自己作得好好的事，要交給別人還需要花心力教他。可能會付出雙倍的心力，付出的心力除了補回過去失衡的部份，也同時是對未來的投資。

當你的手空出來後，你會有時間去作更有價值的事情。

希望你今晚能和潛意識有個深刻的對談，祝你有個好夢，我們下次見。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航