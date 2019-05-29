《善敗：iFit新零售實戰》：透過募資，提升承擔試誤風險能力

文：謝銘元

透過募資，提升承擔試誤風險能力

創業團隊在成長之路上，常常遇到一個問題就是「資金不足」，要是無法擁有足夠的資金，不管是要改善後勤、購買流量，任何有助於公司成長的決策可能都會難以實行。

這時，許多新創企業通常會考慮的做法就是「募資」，因此接下來將與各位分享我這幾年參與募資的親身經歷，以及從中觀察到的案例。

首先大家要有一個認知，如果你公司的市場是以台灣為主，不太適合拿矽谷和北京的募資條件來對比，例如我有個朋友在三、四年前做出一個APP，他參考北京的條件後，認為公司估值上億，但這在台灣非常不切實際，想當然他後來找不到投資人，還花了許多時間在募資上，十分可惜。

在國外，「天使輪募資」是用來驗證商業模式是否可行，「A輪募資」則是用於將公司規模化。而在台灣要尋找外部投資人之前，通常必須確認產品已有一定的市場性，募資的目的是需要資金來加速公司成長——也就是投資人的錢是拿來「錦上添花，而不是雪中送炭。」

實戰經驗分享：iFit募資九千萬的過程

iFit在對外募資之前，年營業額已經達到6,000萬元，當時資本額 500萬元是我個人出資。考量到接下來要發展自有品牌產品，需要大量庫存資金，加上我希望公司在現金充足的情況下營運，避免創辦人得常常跑銀行週轉，或是因為現金不夠而無法擴張、不敢嘗試新項目，因此決定尋找外部資金。

第一步：銀行融資

因為新創倒閉機率高，銀行對於新創團隊通常都不太友善，當時與幾間銀行洽談，雖然公司營收每個月都在成長，銀行還是不太願意信用貸款。

例如曾經有一家銀行希望提供交易明細表，我表示由於iFit是電商公司，最近三個月的交易紀錄可能多達數萬筆資料，印出來會是數百頁的文件；除此之外，銀行認為iFit是網路公司，看不到產品不放心，希望親自去倉庫確認。談到最後，銀行需要我拿土地或房地產抵押才願意融資，我心想如果我有土地或房地產，那直接申請房貸就好，何必透過信用貸款。

總之，當時跟銀行洽談的過程並不順利，花費了不少時間在準備相關文件，後來我決定放棄銀行的管道，開始尋找創投資金。

第二步：天使輪募資

決定向創投募資之後，我就開始製作募資所需要的投影片，也讓業界好友們知道我有這個需求。陸續洽談了幾個創投，並沒有很順利。直到有一次我們參加了數位時代舉辦的活動，進行6∼10分鐘的募資Pitch，當時心元資本的Matt就坐在下方聆聽，很幸運地在我講完之後，Matt馬上約下一次的見面。

讓我印象非常深刻的是，在見面時，Matt先自我介紹了30分鐘，分享他在美國長大、台大求學、在台創業，後來成為天使投資人的過程，接著換我與共同創辦人介紹過去的經歷及公司，在當天深談的三小時裡，光是分享雙方背景就花了一個小時。

有別於過去其他的募資經驗，很少投資人會談得如此深入，讓我感受到Matt是真正想了解創業者，與傳統創投一見面就談商業模式與營收狀況等財務數字非常不同。

經過那天的洽談，雖然Matt表示有意願投資，但我還是持續約訪了幾位投資人，希望多方探索不同的機會。在此要提醒各位創辦人，未來尋找募資時，建議一個禮拜找2∼3名投資人洽談就好，畢竟一次面談至少就是兩個小時，若人數太多，反而會壓縮到自己營運公司的時間。

仔細評估過後，最後還是決定由Matt的心元資本來投資。原因是在我接洽過的投資人之中，Matt最能了解iFit的價值所在，加上Matt自己也有創業經驗，和其他擅長財務的創投相比之下，他更能快速理解iFit的需求。

還有一個最關鍵的點——那就是Matt非常熟悉iFit所處的產業，舉例來說Matt本身在線上直播產業深耕已久，他就向我們建議iFit可以增加直播服務，不僅提升用戶黏性，也解決使用者的需求，對我們來說確實是相當可行的新嘗試。

以上天使輪募資的時程，大約花了半年左右，在獲得資金後，iFit把目標放在持續拓展深化「健康瘦身」這項核心主題，並以更多元的形式來呈現，如影音、有聲書、舉辦實體活動，同時開發結合飲食運動記錄功能、熱量查詢系統、互動瘦身機制的APP，及符合女性需求的穿戴式裝置等等。

其中最主要的一項決策，就是當時決定購買LINE的官方帳號服務，這項策略成功讓iFit後來的營收從一年6,000萬成長到一年兩億。

第三步：A輪募資

接下來，我希望公司能夠更快速地規模化成長，以投入開發機能服飾為目標。然而機能服飾的產業特性，是從原料到配件等等都需要從頭開發，此外考量到服飾的季節性，庫存成本也需要大量資金投入，所以我決定開始A輪募資，目標設定在8,000萬元。

當時心元資本也認為iFit還有很大的成長空間，願意擔任A輪募資的領投，我去接洽其他可能的投資方。最初我尋求的對象是法人創投，但多數創投仍對公司抱持懷疑，因為不熟悉這個產業而不太願意出資；後來我改找個體投資人，當一些投資人願意做小額投資後，最初的法人投資方也主動開始找我洽談投資事宜。

有別於其他創業團隊在A輪募資由2-3個創投投資，iFit的策略則是讓多位天使投資，希望借重天使投資人在法務、財務、通路、店面、人脈各領域的經驗，快速帶領公司進入下一個階段。

iFit在A輪的募資僅花了兩個月的時間，與天使輪的半年相比縮短許多，我認為關鍵在於一開始就有心元資本領投，而且iFit也正處在快速成長期，未來目標明確，再加上當時的外部環境仍有大量的FB紅利，所以各方對產業前景都抱持著比較樂觀的態度。

順利完成A輪募資後，iFit除了成功將產品線擴及機能服飾，也將資金用於開設實體門市，並舉辦了許多體驗活動，進一步開發 O2O商業模式。

總結以上，我認為正因為有拿到充足的資金，iFit才有機會去做這些嘗試。成功募資的好處就在於創辦人不需要為了現金週轉苦惱，公司會比較願意去冒險，例如若今天資本額只有1,000萬，做一個新嘗試賠了500萬，對公司的傷害就非常大；但若公司資本額是5,000萬，損失500萬雖然有點痛，但也不至於傷筋動骨。

三個建議，給有意尋求募資的你

誠如上述iFit的經驗，我認為對於創業團隊來說，募資絕對是相當重要的。在此也給想進行募資的團隊幾個提醒：

1. 募資時程至少預估半年

iFit在最初的天使輪投資花了半年的時間去思考決策，而這半年與投資人的互動邏輯，就是建立起彼此的信任關係。

想讓對方願意出資，除了要讓他知道你的團隊有能力將承諾兌現，你也必須深入去了解他關心在意的點是什麼，才能針對他的需求銷售你的想法，進而順利地取得資金，這些都需要一段時間的觀察及努力。

因此建議創業團隊在找尋募資時，時程至少預估半年，不只讓投資人信任你，也為了找到你能信任的投資人。

2. 努力實踐你的承諾

對投資人來說，在決定出資之前都在觀察這間公司，確認創辦人有沒有在實現你對他承諾的目標，以及你對公司的營運及供應鏈是否能夠良好控制。

假設你對投資人承諾下個月公司會做什麼，時間到了公司卻沒做到，投資人的意願必定會下降；但當你說會做到兩分，實際上做到五分，投資人對你的信任馬上就會衝到十分。

若公司的執行力總是超乎投資人的預期，自然而然會對你高度肯定；唯有讓投資人看到你的努力，才能吸引投資人願意一起幫助你成長。

3. 合作條件請找專業法務會計

募資談到最後，主要就是針對「投資條件」進行討論。然而不同產業的合作條件都不太一樣，建議團隊在募資的過程中，也一併尋求專業的律師和會計師，協助試算你可以給出的股東報酬為何、董事席次的分配等等。

成功募資之後，那些你該注意的事

1. 良好的公司治理

既然團隊拿了投資人的資金，最重要的就是創辦人必須把公司治理好，尤其公司的帳目及流程要非常清楚，千萬不能發生帳目不清、或創辦人及公司資產不完全分開的情形。所有營運的帳目、稅務等等，務必依照公司法及稅法等規定進行，也建議找專業的法務或會計人員，建立起良好的制度規章。

2. 不要大幅加薪或做過多的裝潢

這幾年看到有些團隊募資之後，馬上替自己大幅度加薪或者把錢拿去做不必要的裝潢，我個人認為並不是太適當。投資人投入的資金是為了協助公司成長，應該將錢花在刀口上，必須抱持與投資人共同奮戰的想法。

3. 與投資人保持良好的互動

也就是要將投資人視為創業夥伴，定期與他溝通公司近況。例如我與心元資本的Matt那時一個月最少見面一次，隨時也會互傳訊息分享市場資訊與公司營運狀況。

至於公司營運當然會有起有落，營運不順時，創辦人要主動且誠懇地去向投資人報告，千萬不要讓投資人等到外面的風聲傳出來，或已經發生不可挽回的事情才讓他們知道。關鍵在於創辦人要很努力去做，如果做得好，當然兩方都很開心；要是做不好，至少投資人有看到你已經很盡力，這種情況通常專業的投資人是能夠接受的。

書籍介紹

本文摘錄自《善敗：iFit新零售實戰》，法意出版

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作者：謝銘元

如果已經過風險評估，甚至預先做好停損的準備，我們應該勇於經歷失敗。——iFit ＆ ECFIT雲端CRM 謝銘元

網路時代，依此命題的創業者眾，然而，能夠存活超過三年的企業占絕對少數、超過五年的更是微乎其微。創業者們對於「失敗」二字避之唯恐不及，做每個決策前膽戰心驚，深怕一步錯、步步錯，將自己的心血結晶推入深淵。

十年間曾四度創業，且旗下事業皆維持良好運營體質的謝銘元，提出了不一樣的觀點：「如果不可能避免失敗，那何不時時想著失敗，做個『善敗』的經營者？！」不過，「善敗」可不是不學習、不努力、不管理，而是必須對於商業趨勢、自身的企業體質、潛在機會與風險有更完整的掌握，才能將失敗控制在可承受範圍，掌握下一個成長契機。

本書以作者創辦時間最長的「iFit愛瘦身」為案例，探討如何藉由風險管理與失敗學習，不僅營收在幾年間從零到億，甚至持續裂變，打造出一套獲利的創新商業模式。值得一提的是，他以創業者中少見的財經背景，在內文詳細解析毛利率、現金流、後勤與募資等「看去無聊，卻極其關鍵」的創業課題，幫讀者解決實際問題、突破發展瓶頸，進而找到成功捷徑。

本書特色

看完本書，你就能：

正視經營風險，讓理性帶著你做決策

正視財務報表，讓數字告訴你衝還縮

正視管理體質，讓效率成為營運後盾

正視失敗機會，讓小挫折帶來大成功

Photo Credit: 法意出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九