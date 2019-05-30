《散戶勝經101問》：如何從財報看出警訊？可以投資IPO股票嗎？

文：田中彰一（Tanaka Akikazu）

Q.097：怎麼從財務報表看出警訊？

圖為某企業的各部門收益。可以看出什麼？

① A事業急速成長

② C事業的構造改革

③ 公司面臨存亡危機

由下列部門的資訊可以看出什麼？

Photo Credit: 今周刊提供

正確答案：③

接收緊急求救訊號

預測會有巨額損失，估算金額後，公司的存亡危機便浮上檯面。

這是節錄東芝在2014年3月期、2015年3月期的年報。A事業就是核能發電相關事業。有壓倒性的大規模資產，但事業的資產報酬率（ROA）卻持續兩期連1％都不到。接近3兆日圓的事業資產，卻無法產生現金，價值等於零。營業利益約2000億日圓，因此大致可以想像損失金額的規模已達到有毀損股東資本（無力償還）之憂的程度，而最終也成為事實。

巨額損失並非晴天霹靂，這種非數字的風險分析媒體並不會報導。要規避危機必須自己發現，主動採取行動才可以。

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Q.098：是否可以投資IPO股票？

想把IPO（首次公開募股）股票也納入投資對象，這樣是否妥當？

① 以中長期來看，可以期待急速成長，應該納入

② 上市第一天就漲到上市價格的2倍、3倍，是家第便飯，應該納入

③ 無法確定評價，應從投資對象剔除

正確答案：③

IPO

PER（本益比）近100倍的投資衡量標準都不適用。

雖然可以有會「暴紅」的期待，但如果是中長期持有， 就沒有必要在IPO時買進。

IPO股票並不適合做為投資對象。即使看2018年3月的數據，平均初上市的價格漲跌率是2.1倍。若能以100萬日圓買入IPO股票，估計上市第一天就能以200萬日圓賣出。請把它想成像賭場的市場。

首先，投資的標準指標都沒有幫助。其次，也會有魚目混珠的部分，第三就是要擔憂供需面的問題。有些集中以IPO股票為目標的投機客，在第一天或上市後數小時內就換到別檔股票，大多的表現都像這張圖所畫的軌跡一樣。投機客離開後，還有90-180天的閉鎖期間結束後，大股東還會開始賣。IPO股的評價要能確定，最快也要1、2年後了。我調查過，初上市就漲5倍的個股，其PER為90倍， 連5年後的收益成長都算進去了。

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Q.099：營業員用什麼策略讓投資的初學者買基金？

你是一名金融機構的營業員。要讓一個投資的初學者來買基金，下列哪種戰略有效？正確答案可能不止一個。

① 製作多數讓他選不完的類似基金

② 置入一些機制很難理解的複雜商品

③ 配合市場行情震盪的時機來銷售

正確答案：順從行為①-③都可以看出效果。

從行為經濟學上解讀「投信基金」。人在缺乏經驗的領域或超過自己的能力範圍，要做出選擇判斷時，會遠離「思考負荷」，採取簡單的辦法解決認知經濟行為。例如，把思考從3、4個裡面做選擇， 改成從10、20個裡面選擇，選項增加的話，人就會避免做決定，會做出不選擇的判斷。那些精心設計的商品賣場就是考慮到這點才做出陳列。而且，失敗時的損失也不會由自己決定，而傾向於順從他人， 以便減輕自己的負擔。初學者在購買投信基金時，都會問「哪一檔賣得好」或「營業員推薦哪一檔」。

就像看到大排長龍的店就跟著排一樣，投資行為也會受到群眾心 理強大的影響。「人家動就跟著動」這種投資格言也是順從行為。因為如果大家都買日本股市基金的話，就很安心，也能解除只有自己沒這麼做的焦慮感。

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Q.100：散戶有沒有減輕損失的方法？

你目前持有現貨股票，但由於美國利率預測會上升，以及可能因地緣風險使市場下跌的隱憂逐漸升高。你為了避免損失， 正在尋找可以彌補未實現損失的股票保險，但無論問哪一家金融機構，他們都愛理不理地說：「哪有那麼剛好的商品。」難道對散戶來說，就沒有什麼可以規避損失、減輕虧損的方法嗎？

① 沒有

② 只有一種

③ 有兩種以上

正確答案：③

股票資產的保險意外地多

這是避險（迴避變動、損失控管）管理的基礎知識。要以個股來考量，或用來因應整體市場就各有不同做法。

首先，與市場行情相反的價值變動，稱為「反向型ETF」，在市場上是可以買進的。這是對初學者來說，很容易了解的商品。股價指數期貨只要付出一定的保證金就可以買賣。「日經225mini」就是每一張以日經平均指數的100倍為單位交易，如果日經平均指數為2萬點，就能為200萬日圓避險。

想對每檔個股避險的話，信用交易也是很有效的辦法。選擇權賣權是如果市場下跌的話，可以透過行使權力以高於實際的價格賣掉， 賣權價格本身也會上漲，因此也可以把價值上漲的利益當成目標。如果預測失準，只要放棄權利就好了。雖然需要較高的金融素養，但若能充分運用就是有效的資產防衛手段。

書籍介紹

本文摘錄自《散戶勝經101問：勝率高是因為你真的搞懂了！》，今周刊出版

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作者：田中彰一

譯者：張婷婷

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Photo Credit: 今周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航