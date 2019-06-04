誘拍、擺拍野生動物的歪風，何時才能停歇？

文：王作城（野生動物追思會編輯）

「誘拍擺拍錯了嗎？我不過想拍張好照片！」看到這樣的論述請先別開罵（或是贊同？），很多人可能就是這麼想的。

前幾天官田水雉園區「又」傳出有人為了拍到好照片，翻入禁止遊客進入的水雉棲地。對，我要強調是「又」。因為每年只要到了繁殖季，這樣的狀況就會一再發生，早已不是第一次。

去拍鳥的人，為了拍到好照片，不惜拿著他們手上那支即使拍月球表面，也可以拍到上面坑洞的大砲，翻過圍欄，就只為了減少幾公尺的距離（跟可能的好角度）。

有人可能會問：「不過就是翻個牆嗎？有什麼大不了？」你可能會覺得，沒必要還特別寫一篇文章來罵人吧？

翻過來又翻過去，換來的可能是幾張會被別人稱讚的照片，但是水雉呢？水雉被打擾了，拍照的人可以負責嗎？如果水雉親鳥因此棄巢（事實上也曾經發生過），拍照的人，你打算怎麼辦？如果水雉的蛋因為這樣孵化失敗，誰可以挽回？別忘了，官田水雉看起來很多，但只是「看起來」，他仍然是二級保育類。

這樣的事，當然不只發生在水雉身上，到處都是。

再前一些日子，「一級保育類」草鴞，台灣剩下可能不到100隻的極稀有特有亞種猛禽，降臨沙崙繁殖。這個消息迅速傳遍天下。當然，傳到了許多「拍鳥人」的耳裡。馬上棲架、閃光燈、鳥音，統統準備好。還呼朋引伴，「呷好逗相報」。

然後呢？拍出來的照片一張一張燈火通明，把夜晚照得比白天還亮，甚至互相恭喜，沾沾自喜，沒有被發現。否則這樣一張照片，適用《野生動物保育法》裡面第42條──「騷擾保育類野生動物」，可以罰30萬。

可能也有人會說，這有什麼了不起？真的只是拍張照而已。

但當草鴞在繁殖時，聽到同種的鳥音，對牠而言是外來的攻擊，牠必須飛出去禦敵。久而久之，牠可能會覺得這個地方不夠安全，直接選擇放棄繁殖。那如果幼鳥還沒離巢怎麼辦？就只好請牠們來生再會了。這樣唯一的結果，就是讓原本已經很少、很難繁殖的草鴞族群，變得更少而已。

人人都想看到稀有的東西，也人人都想拍到好照片。我承認我也是，我也想拍好照片，去追稀有的鳥，跟人炫耀。但是，為了拍到好照片，用麵包蟲、用朱文錦把鳥誘出來，用聲音把鳥引出來，甚至把附近的樹枝都剪得乾乾淨淨，這樣對嗎？

第一，野外鳥的生活中理論上是不會有麵包蟲的。吃下那些原本不屬於牠們的食物，最後甚至導致牠們非常親近人類，換來結果就是搶食，甚至路殺。而且鳥類如果吃到過多這樣的食物，對牠們的健康也不是什麼好事。

第二，其他鳥的鳥音對鳥就是干擾。鳥容易因此想要攻擊、驅離。育雛中的親鳥，不只一次被記錄到因此棄巢。就算沒有因此而棄巢，親鳥一直被迫離巢，只會增加幼鳥死亡的機率。

最後，把鳥出現地點附近的樹枝剪得乾乾淨淨，甚至把巢附近的樹枝剪的一乾二淨，只為了一個好的角度，好的背景。但，那些鳥就暴露在掠食者的風險之下。原本棲息在濃密灌叢中的鳥，被食物跟鳥音引出，然後站到拍鳥人為他準備好的枯枝上。拍鳥人得到照片了，鳥呢？Who cares？

更讓人覺得可笑的是，很多原本讓人以為是推廣生態、宣導科普教育的網站，就這麼大搖大擺地使用麵包蟲誘拍，或是鳥音誘來的照片。對，這樣的照片或許特別好看，但它們真實嗎？自然嗎？那些美麗照片的背後，是多少生態的破壞？

甚至，還會有慣用鳥音跟麵包蟲誘鳥的拍鳥人，裝作是一般的愛鳥人士，上媒體接受訪問。如果只是講講話那可能也就算了，卻還經常性地散布錯誤資訊，自以為專業，卻誤導了不了解的一般人。

Photo Credit: 中央社

這些狀況，還不只發生在鳥的身上。

南安小熊最近又因為媒體上新聞了。還記得牠是為什麼需要被收容嗎？基於一個很簡單的理由，牠迷路了，然後被媒體報導，各方群眾蜂擁而至。然後，牠的媽媽不要牠了，或許更好的說法是，就算想要牠，也沒辦法把牠接回來。黑熊是原住民傳統神話中的山林守護者，結果就因為人類可笑的好奇心，回不了家。

惡劣跟拍野放的媒體只不過是像《我們與惡的距離》裡演的那樣，把很多人平常做的事情具像化罷了。罵媒體無良的同時，正也該好好想想，南安小熊為什麼會淪落至斯？

還有，臉書上常常有許多原本是食物、卻在同個鏡頭下有互動的照片，像是甲蟲騎到青蛙頭上，或是小動物擺出各種有趣的姿勢的照片。看起來很可愛，很特別。但那些照片的背後，可能是絲線綁住動物的腳，讓牠們不能動彈，綁完線拍完照呢？動物可能也跟著掰掰了。

南安小熊野放前的最後一項訓練，叫做「人類趨避訓練」，目的是為了讓牠「怕人」，讓牠知道不是所有人類都懷著善意接近。的確，想追求稀奇珍異之心人人皆有。但想看動物、想拍動物的時候，是不是可以也為動物好好想想。

否則，誰知道呢？會不會你今天拍到的照片，就是這種動物的最後一張。

本文經野生動物追思會授權轉載

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航