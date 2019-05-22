無力抵抗資本全球化，歐洲左翼政黨完全失去為勞工代言的能力

歐洲左翼政黨昏暗的前路

在支持黃背心運動的最新連署名單中，《英倫情人》（The English Patient）最佳女配角茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）、《不可能的任務》（Mission Impossible）第一代演員艾曼紐琵雅（Emmanuelle Beart）以及數以百計的藝文界人士赫然在列。另一頭的柏林房租抗漲運動、氣候變遷罷課運動、甚至是波蘭中等教師要求低薪調漲的運動也同時都在歐洲捲動蔓延。這些運動有著共同的特徵，鬆散且快速、社群號召力強、未見鮮明的政治組織，傳統左翼政治勢力不僅被新時代的訴求所摒棄，更逐漸消逝在歐盟各國的政治角力中，孰令致之？誰又因此獲得更多的政治籌碼？左翼這般昏暗的前路與歐洲面臨的挑戰，更被歐洲的知識份子一致視為「歐洲的存亡之秋」。

法國著名作家及哲學家李維（Bernard-Henri Levy），是繼沙特（Jean-Paul Sartre）和傅柯（Michel Foucault）之後，在1970年代被稱為「新世代哲學家」的代表人物。參與六八學運時才20歲，自1973年寫下《孟加拉革命中的民族主義》，過去50年來，他一直奔走於世界各地的危機現場，從中東到北非；從阿富汗到利比亞，為第三世界國家爭取民主自由的報導，是他著作的核心基調。走過波士尼亞、利比亞戰爭，帶著庫德族戰士一起走上坎城影展的紅毯，萬萬沒有想到有一天，他必須親自動筆捍衛自己出生的土地歐洲，李維聯合了捷克的米蘭昆德拉（Milan Kundera）、英國的薩爾曼魯西迪（Sir Ahmed Salman Rushdie）、德國的赫塔米勒（Herta Müller）等30位歐洲知名作家，在法國《解放報》連署發表了一篇公開信「歐洲的存亡之秋」。

歐洲的存亡之秋

這封公開信以法語、英語、德語、俄語、波蘭語、阿拉伯語等多種語言版本，同時在英國《衛報》、德國《世界報》、西班牙《國家報》和義大利《共和國報》刊出。為呼籲歐洲的選民，勇於為即將到來的歐洲議會選舉投下一票，李維認為歐洲的文藝復興完勝了黑暗的中世紀；歐洲的啟蒙運動為全世界帶來了關鍵性的理念和價值，歐洲在歷史上的成功是自由、民主、平等這些價值觀的成功，而現在這些歐洲理念，正面臨到來自內部的威脅。

米蘭昆德拉曾定義，「歐洲是在最小的面積上有著最廣泛的多樣性 」，但是當匈牙利總理奧班（Orbán Viktor）提議拒絕供給難民食物、宣稱捍衛一個天主教文化的歐洲，還有歐盟創始國之一的義大利，以地中海上被拒絕的難民為祭品；當比利時總理因為簽署了聯合國的難民宣言，被迫倒閣的時候，歐洲在哪裡？民粹主義者以貧富不均和窮苦為柴火，正一點一點的焚燒著這個古老大陸，這些排斥歐洲的人，我們很禮貌很客氣的稱他們為民粹主義者，其實他們就是新法西斯主義者，引導歐洲走向戰爭的邊緣。

曾經走遍各國支持正義的英雄少年李維，已洗鍊成為歐洲最重要的白髮哲人，望著眼前崩壞的歐洲大陸，李維向這些新法西斯主義者正式宣戰，五月底的歐洲議會選舉結果，將會有一個令新法西斯主義者驚異的結果，這是李維和所有歐洲的知識份子所下的豪賭，因為歐洲的信念繼承於那些偉大的思想，這是一股足夠強大的力量，能使歐洲人民超越自己，也超越曾爆發戰爭的過去，歐洲正處於危在旦夕之境，所有人都不能放棄。如果他是一種武器，將會是一支筆，這是他唯一的武器。

所以向來重視社會福利、平價教育體系的歐洲左翼政黨，一直是臺灣借鏡的標的之一，到底如何失去支持者的信任？在臺灣享有全球欣羨的健保制度，以及平價教育成本的同時，美國全民醫保和免費教育在各國正逐漸消失，甚至巴西新總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也因為大幅刪銷教育支出，迎來第一波巴西全國的大抗議，而他的任期才開始不到五個月。

當代哲學最重要的搖滾巨星齊澤克（Žižek），近日也以「幸福：資本主義VS馬克思主義」（Happiness: Capitalism Vs Marxism）為題與多倫多大學心理學系教授彼得遜（Jordan Peterson）進行辯論，齊澤克維持過往一貫的論調，認為資本主義將迎來前所未有的大災難，齊頭平等與消除貧窮的假象，已經讓歐洲民粹操作移民議題，獲得巨大的政治成果，但左翼過去數十年正逐漸失去其陣地。我們下圖從數據分布清晰地看到，不論是李維或是齊澤克的擔憂，都呈現右翼民粹正在接收傳統中間與左翼流失的選票。

It's 74 years since the defeat of Nazi Germany, yet the far-right on the rise again. #8Mai #TagDerBefreiung pic.twitter.com/bVVTYrEoxf — redfish (@redfishstream) 2019年5月8日

歐洲左翼政黨失勢的根本原因

學者大衛・哈維（David Harvey）在《全球化與「空間修復」》一文中，大抵上摸索出歐洲左翼政黨失去說服力的根本原因。哈維使用空間修復的概念，描述資本主義要用跨大陸的地理擴張和地理重構，來解決資本主義內部產能過度積累的危機趨勢，舉例來說就是中國以一帶一路，外銷基礎建設的興建模式，消化國內剩餘的資本產能，並避免國內勞工的失業，一條龍式的跨國資本重置。

資本主義如果不進行地理擴張（並不斷為自身問題尋求「空間修復」），資本主義無法存活；運輸和交通技術的重大創新是擴張發生的必要條件（因此資本主義的發展重點是技術，它能促進逐步、快速地消解商品、人、信息以及觀念流動的空間障礙）；資本主義的地理擴張模式主要取決於它尋求的是市場、新鮮勞動力、資源（原材料），以及新生產設施的新機會。資本主義忌憚的資本過度積累問題，首要表現在對商品的有效需求缺乏，那麼在非資本主義領土打開新市場似乎是最佳策略；資本的過剩和勞動力的短缺，可以通過資本向勞動力剩餘、勞工組織薄弱地區轉移，從而產生大規模的地理及地貌的本質改變，比如我們看到的機場、商業中心、辦公大樓、高速公路、郊區、貨櫃碼頭等等。

資本的空間修復衝擊了歐洲左翼政黨什麼？我們以最近和中國簽署一帶一路備忘錄的義大利為例，中義「港口協議」將允許中國國有企業管理或持有義大利港口的股份以擴大出口，包含義大利西北的最大海港熱那亞（Genoa）、南部港口巴勒摩（Palermo）、以及北部兩大海港狄里雅斯特（Trieste）和拉溫納（Ravenna）都是中國標的，最明顯的空間修復就在狄里雅斯特，中國的工具機以及潛水工人已經開始大規模的施工拓港，港口外沿的地貌預期將出現很大的改變，中國人民生必需的產業很快就會進入該城市的市中心，從而維繫中國資本的存活與擴展，並確保中國商品持續傾銷歐陸。

在義大利中部紡織城普拉托（prato），這個以紡織文明的城市，因為大量的中國低廉紡織成品，連帶現代化紡織機及充沛的中國移工，蛻變成義大利第二大的中國移民城市。中國成衣製品以此地為樞紐，大量地輸入歐洲市場，造成義大利普拉托本地的紡織業先後倒閉，義大利業主原先與當地紡織工會的強烈連結，因為失業逐漸斷裂並轉向依賴社會褔利供給維生，紡織工會無力抵抗資本全球化的巨大產能，也讓歐洲左翼政黨完全失去為勞工代言的能力，從而使民粹操作移民等於破壞原先生活的簡化二分對立宣傳，逐漸襲捲歐洲。

從下圖，我們可以看到向來以高品質咖啡與麵包為傲的歐洲，完全無力抵擋美國大品牌麥當勞與星巴克的進入，美資企業駐地後，進口來自中南美與非洲的低廉咖啡豆，以及為美國本地小麥消化產能，待商品製成後以高價銷售成果，挹注美商的資本積累進行下一波的資本空間修復。歐洲人得到什麼？除了少數的美商高階主管，以及小本經營手沖咖店的倒閉，剩餘的都是生存在基本薪資邊緣的低階勞工，並與在地的工會完全脫節，這就是歐洲左翼政黨昏暗前路的根本原因。

除了國際資本流動進入歐洲所掀起的根本性挑戰，我們在前文〈歐洲黃背心是在重新召喚50年前的「六八運動」精神？〉所提到的房租與大學學費等問題，不但蔓延出更多股的抗爭，包含柏林的公民集體抗議房產與房租市場，遭到資本家獨佔壟斷、瑞典少女雷塔桑柏格（Greta Thunberg）為氣候變遷的週五罷課行動，捲動所有歐洲的各級院校呼應，臺灣的小學生也一度罷課前往總統府請命。這些由素人領導沒有盡頭的社會運動，除了再次突顯歐洲左翼政黨領導的真空，美國前首席策士班農（Steve Bannon）與俄國總統普亭（Vladimir Putin），藉機擾動即將在五月底到來的歐洲議會選舉，都將在下一篇文章〈黃背心參選與極右派蠢蠢欲動，歐洲議會選舉的「民粹之戰」〉，與讀者一同觀察歐洲議會選舉的主要觀選重點。

本文經台灣歐洲聯盟研究協會授權轉載

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航