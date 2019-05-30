《跨界模式》：由競爭者變為合作者，同行也能跨界共赴金錢圈

文：王靖飛

同行之間也能跨界，攜手做大市場

過去企業與企業之間流行這樣不成文的規矩：「同行是冤家。」這句話，在現在的互聯網市場中，被詮釋為「大魚吃小魚」「快魚吃慢魚」。很顯然，如果你的實力太小，則很可能會被實力大的企業所吞噬；如果你的發展速度太慢，那麼就會被同行所趕超。因此，在互聯網市場中，競爭是嚴峻的，也是惡劣的。

而現在隨著互聯網的發展，各種資訊的開放、透明、共用，企業逐漸不能完全依靠「大魚吃小魚」而存活下來。這是因為，沒有任何一個企業可以獨活。企業要想做大做強，需要的不僅是無休止的吞併，有時候吞併得太多會難以消化，無法滿足消費者的個性化需求。因此，同行之間還需要合理的跨界，攜手共同將市場做大做強。即蛋糕做得越大，彼此之間分到的也就越多。

因此，同行跨界是讓市場保持一種健康、可持續發展的良好解藥。同行由競爭者變為合作者，跨界共赴金錢圈的夢想就不會遙遠。

同行跨界想成功，需要統一戰略

在同行的跨界行銷中，雙方的消費者群體往往是一致的。因此，在行銷的定位精準方面，就有了一個很好的前提保障。此外，雙方在跨界時，要想成功還需要有一個統一的戰略作為保障。所以，同行跨界不僅是產品的結合，也不僅是名義上的合作，而是形成一種既定合理的戰略，有了統一的跨界戰略，同行跨界才能強上加強。

2015年8月10日，一個震驚互聯網的重磅消息打破了人們原本平靜的生活：阿里巴巴和蘇寧跨界了。

沒錯，2015年8月10日下午，阿里巴巴和蘇寧雲商共同宣布達成全面戰略合作。阿里巴巴集團投資283.4億元，參與蘇寧雲商的非公開發行，這個舉措讓阿里巴巴占據了發行後蘇寧總股本的19.99％。換句話說，阿里巴巴成為了蘇寧雲商的第二大股東。與此同時，蘇寧雲商則以140億元認購不超過2780萬股的阿里巴巴新發行的股份。

這一「聯姻」也對更多電商經營者造成了「打擊」：兩個同行跨界攜手，難道是要壟斷電商行業？

於是，這不免讓人想到了滴滴打車和快的打車的合併。滴滴打車和快的打車原本是兩個同行，彼此之間競爭激烈，各自用免費紅包、打車券等吸引用戶。但是在2015年2月14日情人節這天，兩個打車軟體卻突然宣布「聯姻」，這不免讓人跌破眼鏡。

事實上，從兩家打車軟體合併之後的盈利結果來看，效果是顯而易見的。可以說，兩個打車軟體的跨界，直接讓更多其他魚龍混雜的打車軟體很「知趣」的退出了打車軟體市場。而滴滴打車和快的打車組合的滴滴出行一經出現，就改變了原本人們傳統的打車模式，無論是在打車速度、價格還是接駕司機的素養等各方面，都有了新的突破和升級。而這也直接「壟斷」了更多的打車市場，將用戶全數歸到自己旗下。

從阿里巴巴和蘇寧雲商、滴滴打車和快的打車的跨界來看，同行跨界只要有統一戰略，並且合理，那麼跨界就能走得非常順暢，而且還會得到意想不到的市場，最終實現共同贏利。

同行跨界要抓對時機

隨著市場的變化，大量同行之間已從原本的競爭對手，變成了為不斷變化的消費需求提供服務的聯盟。特別是在當前消費者個性化和多變需求的現狀下，企業不能只在一個領域或者一個品牌上獲得消費者的認可，還需要找到更適合消費者的產品和品牌。

在這種背景下，企業過去的同行競爭思維已過時，甚至如果企業還停留在過去同行是冤家的層面上，那麼最終隨著市場變化會落得一敗塗地。

如今是跨界共贏的時代，雙方都應該為了用戶需求和用戶利益來做大市場。因此，從用戶的角度來看，市場這個大的底盤完全可以通過同行的攜手跨界來做得更大。

在家電數位科技領域內，同行跨界往往是走得最快也最有效的。因為對這些企業來說，市場的變化、消費者的需求時時刻刻都出現在他們的眼前，因此同行跨界必須快速，但同時也要找對時機、抓住機遇。

2014年6月，蘋果公司宣布與家電企業海爾達成跨界共識，且海爾將成為唯一入選蘋果智慧家居管理應用HomeKit的大型製造商。

從嚴格意義上來說，蘋果和海爾屬於同一領域，都隸屬於電子科技。然而這兩個同行的跨界，讓市場不再分你我。雙方在智慧家居領域會有共同的發展機遇，也會為彼此帶來更多的市場。

蘋果與海爾的這種同行跨界，不免讓我們想到了小米與美的「聯姻」。在傳統家電市場中，或許同行就是競爭者；但在互聯網市場中，小米和美的卻認為只有一個市場，就看你有沒有把握住機遇，而跨界會讓機遇更多、讓產品更豐富，也更滿足用戶的個性化體驗和需求。

書籍介紹

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作者：王靖飛

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Photo Credit：樂金文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航