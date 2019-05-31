《雲端的丈夫》：丈夫唯一會的就是不會，這是十分高深的技巧

文：沈信宏

會不會

丈夫唯一會的就是不會，這是十分高深的技巧，明明體內蓄滿負號，卻能全部兜到表面抵銷為正，把不會展演得很會。像一張脆薄的紙，疾速一抽，也是能割傷人的利刃。

我什麼都要會，會煮飯，會幫小孩洗澡，會泡奶，知道要去哪裡買便宜的尿布奶粉，記得丈夫新買的格紋襯衫收在哪裡。會太多了，這些技能匆促拼接，像一落急著交疊的A4紙，無法對齊，邊緣總歧出不少斜縫，讓「不會」的樣子乘機穿滲出來，最後不堪地散落一地。

今天晚上要去餐廳吃飯，丈夫回家之後就躺在沙發上不動，兩個孩子已經越長越大，他不會的事越學越多，退到遠方，徹底成為一個清高的旁觀者，讓他能厚顏堆砌這般失敗的姿勢。

我先準備好孩子的晚餐，盛碗裝袋，備妥餐具。他們太小，外面的食物過油過鹹，吃一些嘗鮮即可，吃多往往腹瀉。丈夫不覺得那麼嚴重，總是對孩子展露無害的微笑，溫柔地遞給他們過多的薯條和紅通通的義大利麵。

丈夫可能等太久，預約時間不斷迫近，他焦慮地站起來想做些什麼，猶豫一陣喊兒子來穿外套、襪子，披上外套之後，找不到襪子，問我之後才急忙找來穿妥。剛戒尿布不久的兒子突然想尿，他陪兒子走進浴室，協助他踩上小凳，兒子走出浴室後，跑來找我哀叫襪子濕了。

女兒蹲在玩具櫃前說她大便了，丈夫皺眉搖搖頭說：「等媽媽換。」所有事情弄好出門之後，丈夫刻意點開手機的時間，晃來我眼前，再用二十秒，以低沉有禮的聲音打電話給餐廳延後時間。

在餐廳，我習慣快速決定好要點什麼，等丈夫思考和上菜前的時間將兒子的飯餵到剩一半，女兒吃飯比較慢，得一直訓誡、警告她。丈夫安靜地低頭看桌上的手機，像朵蔫敗的花。上菜之後我立刻酌量分給孩子，避免他們吵著要吃，然後繼續餵，繼續罵人，趕在女兒吐飯之前用手掌接住，一邊在五分鐘內吃完我的部分。

最好要在丈夫吃完前餵完，別讓他等。今天女兒可能下午在保母家點心吃多了，胃口不很好。丈夫看手機的姿勢開始變換，單手支頤，整張臉向下拉垮，手機的藍光再替他罩上一層陰冷的膜。

正當我猶豫要不要就此放棄，還是要挑出蔬菜讓女兒吃完的時候，丈夫奪走我的碗，半身越過桌子，大臉欺壓到女兒面前，她嚇到嘴巴微張，丈夫挖超大一匙塞進去。女兒想躲，他就瞪大眼睛攫住她的手，即使一直乾嘔，再被憤怒的鼻音逼著吞下去。在前所未有的威勢下，她一下子就吃完了，眼裡蓄滿不斷向我濺射的淚光。

丈夫把空碗推給我，像豪賭客一口氣推盡籌碼，自信滿滿，覺得和我的對局，他必勝無疑。

丈夫先走出去了，我狼狽地收完東西抱起女兒，在她耳邊輕聲安撫。兒子在我腿邊等我一起結帳，再牽著我出去，他沒看到坐在餐廳門口椅子上滑手機的丈夫，好奇地抬頭問我，「爸爸會不會……」

我抿唇撇向丈夫的方位，回答：「不會。」

相關書摘 ►《雲端的丈夫》：我幾乎被他們說服了，相信我有一個深知反省的好丈夫

書籍介紹

《雲端的丈夫》，寶瓶文化出版

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作者：沈信宏

那像是一扇穿梭時空的門，會不會，你出來時依然年輕，門外的我卻已垂垂老矣。一個丈夫曖昧疏遠的真相。

我像是只入不出，一條單行的絕巷，迷途的陰魂在深處不停飄蕩，囤積不散的怨氣。

臉書上懇切自省，放閃溫柔，人人按讚的貼心丈夫，現實卻是將已婚活成單身的疏離室友，手機吸走他靈魂所有的光，空洞雙眼默然吞納妻子的幽怨噴射。

丈夫就是垢，他讓家變髒。

久占的廁所、慢速的回應、冷透的愛欲……透過妻子視角，沈信宏一層一層地剝除甜蜜覆膜，直探婚姻荒原。但其實這片荒涼正通向他心中那條兒時暗巷──賭博、酗酒、家暴，父親的陰影是他甩不脫的，如影隨形的恐懼。

我其實看過夜晚的爸媽，他們才是鬼，我家根本就是鬼屋，但我不想多說。直到多年後的今日，直到他亦成人夫、為人父，藉由爬梳回憶，他試著鑿開出口的光。這不單是一本散文集。這是一個丈夫曖昧疏遠的真相。

本書特色：第一本以進入3C時代的現代夫妻生活為主題的散文創作，文學獎得主以文學的筆法、作家之眼，不再花前月下，而是道盡寫實：

丈夫唯一會的就是不會。──〈會不會〉

在我煮飯時他被困在客廳陪孩子，那就是他的極限了。──〈不滿〉

雖然我們都是負責吃的人，但老公只負責自己的吃。──〈負責吃的人〉

沈信宏：「不只是我的妻子，是這世上所有的女人，辛苦的妻子與母親，與我共同完成了這本書。她們的心如繁複的花苞，那麼多瓣，那麼多汗滴釀出曲折的香氣。我和妻子只剝開一些，一定還有更多，希望世上的丈夫們都能聞見妻子心裡那些燦爛馥郁的故事。」

Photo Credit：寶瓶文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航