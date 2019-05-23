【懶人包】如何設計一份好的問卷？六個步驟讓你的問卷更清晰

問卷設計（Questionnaire Design），是一個依據調查目的，有系統地製作問卷的過程。但設計一份好的問卷卻總是讓人傷腦筋。我們歸納了問卷設計的六大步驟，讓你根據懶人包，就可以依樣畫葫蘆做出一份清晰的問卷。

設計問題前的準備

依據架構設計問題前，你必須清楚知道你問題的「目的性」。如果你問一個與調查毫無相關的問題，不僅會令對方產生疑惑，甚至可能讓對方放棄填寫。而問題的「背景概要」也是非常重要的，你不能什麼情境都沒有交代清楚，就要填答者回答一個憑空設想的答案。最後「邏輯性」指的是你問題順序是否符合邏輯，明明應該要先問問題 A 才能回答問題 B，但你卻把兩者顛倒過來，這樣是有些荒謬的。

建立一個假設

最後，切記要有假設才能驗證！問卷的目的就在於透過調查來驗證假設，才能因此做出結論。在設計問題前，記得先為問題提出「暫時性的假設」，再透過問卷「驗證假設是否成立」。

問題的類型

一般來說，問題可分為「開放式」和「封閉式」兩種類型。

開放式的問題允許被調查者用自己的話來回答，因為回答不受到限制，有時會得到「意想不到的答案」。但一份問卷裡開放式問題只能占小部分，因為多了，一則「不容易統計」，二則「分析的難度也比較大」。開放式問題有以下幾種類型：

而封閉式的問題因為事先設計了可能的選項，被調查者只要或只能從中選一個或多個答案。由於「答案標準化」，不僅「回答方便」也「方便統計和分析」。但缺點是被調查者只能在規定範圍內回答，「較無法反映其他想法」。封閉式問題有以下幾種類型：

具體可以問什麼？

瞭解了這麼多，那麼具體可以問哪些問題？基本上可以分為「屬性」、「行為」和「態度」三種數據。

屬性數據：指的是可以定義特定人群特徵的數據，譬如「年齡」、「性別」、「婚姻」、「星座」、「學歷」、「收入水平」等等。這一類的數據特性通常穩定性較強，比較不會隨著時間有所變動，或是改變較為緩慢。

行為數據：指的是特定人群可被記錄的行為數據，譬如「購物行為」、「社交行為」、「用餐行為」、「健身頻率」、「作息狀況」、「玩遊戲頻率」等等。這一類數據的用途在於幫助我們更具體地理解特定屬性人群的行為特徵。

態度數據：指的是特定人群對於特定現象或品牌展現的態度和價值觀，用以解釋行為之所以產生的原因。譬如「生活風格」、「價值觀」、「個性」等等。態度數據常常會蘊含更重要的價值，但也是最不容易被調查出來的一種數據，建議要再輔以其他調查方法一起分析。

問問題該注意的事

不要預設立場問問題 不要問太專業的問題 不要一次問兩個行為的問題 選項要獨立且彼此互斥 避免用否定或雙重否定的問題 不要問假設或猜測未來的問題

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