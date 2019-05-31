《飢餓》：「胖女人不得在大庭廣眾下吃洋芋片」，是我此生說過最真心的話

文：羅珊・蓋伊（Roxane Gay）

八卦雜誌讓我們得以隨時掌握名女人的身體動態，她們是較優越的一群，幫助我們其餘眾生不致脫序。輿論像追蹤股票似地追蹤名女人的體重變化，因為在她們這一行，身體就是她們的個人股票，是市場價值的實質體現。當某一位名媛瘦身有成，媒體標題通常是她「炫耀」著一副新的身體，然而事實上，那從頭到尾都是同一副身體，只不過尺碼變得讓各家小報更能接受罷了。當名媛懷孕生子，她們在孕期和產後的身體都受到密切監視──從微微隆起的小腹到產後的身材。名媛生下孩子後，媒體便一刻也不放鬆地追蹤並記錄她的尺寸，直到她再度變成我們以前認識的那個瘦骨嶙峋的女人。

名人的身體提供了一個高不可攀的標準，但是我們無論如何都得拚死拚活設法達標。她們是變瘦的靈感（thinspiration）──讓人興起瘦身念頭的靈感來源；時時刻刻提醒著我們，我們此刻的身體和透過適當紀律所能達到的身體之間，還存在著一段距離。

名媛深諳苗條經濟學，而她們絕大多數願意參與那項經濟，炒作社群媒體，放上縮著臉頰的自拍照，好讓自己看起來更清瘦。她們佔據的空間越少，身分地位就會越高。

人們對於不受約束的過胖人體有一套分類學，而當涉及不受約束的、過胖的女性人體，這套分類方法甚至更為詳盡。作為一名肥女人，我對這套分類方法如數家珍，因為有太多人會用那些行話來討論我的身體及其部位。

以文化整體而言，胖女人在上流社會可以有許多面貌── BBW（肉感美女）或者SSBBW（超大尺寸肉感美女）。她可以是圓潤、有曲線、胖嘟嘟、圓滾滾、豐腴、「健康」、臃腫、虎背熊腰、身材壯碩、魁梧或厚實的。而在下層階級，肥女人就會是一頭豬、肥豬、牛、雪牛、肥仔、大胖子、肉疙瘩、肥驢、豬油桶、大屁股、畜生、胖傢伙、水牛、鯨魚、大象、兩噸重的玩物，還有我說不出口的一大堆綽號。

我們的衣服則稱做大號、加碼、特大號或「女人」服飾。特定身體部位（「問題區」）也被貼上標籤──鮪魚肚、粗腳踝、肥大腿、上臂贅肉、鮮乾酪大腿、冰雹災害、凸小腹、副乳、背部脂肪、愛的把手、馬鞍袋、游泳圈、雙下巴、腹部肥油、男乳、啤酒肚。

醫學術語、玩笑話、俚語、辱罵字眼……這些名詞背後的用意，全都是為了提醒胖子我們的身體並不正常。我們的身體大有毛病，以至於出現了這些特定名詞。我們的身體被如此冷酷而公開地分解、定義與汙衊，實在讓人討厭透頂。

約束身體的部分涵義是剝奪。我們想要卻不敢要。我們剝奪自己吃某些食物的權利。我們勤於健身，剝奪自己休息的權利。我們時時刻刻留意身材，剝奪自己放鬆心情的權利。我們克制自己直到達成目標，然後克制自己以維持標準。

我的身體絲毫不受約束，然而儘管如此，我幾乎剝奪了我所渴望的一切事物。在公共場所，我剝奪自己的空間權，老是縮頭縮尾，隱匿自己，儘管這副身體其實極其醒目。我剝奪自己共用座椅扶手的權利，因為我怎敢侵擾別人？我剝奪自己進入某些空間的權利；我自認像我這樣的身體不適合進入這些空間──別人的居住空間、公共交通工具，說到底，就是我可能被看見或礙事的任何地方。

我剝奪自己打扮得光鮮亮麗的權利，平時總穿著清一色牛仔褲和深色襯衫，儘管我的衣櫥裡擁有多采多姿的服飾。我剝奪自己配戴女人味的配件，彷彿既然我的身體不遵照社會對女性身體的規範，我就沒有權利流露出女人味。我剝奪自己享受溫柔的權利──撫摸別人或被人溫柔撫摸──彷彿那是我這種身體不配擁有的快樂。事實上，懲罰是我允許自己擁有的少數東西之一。我剝奪自己的魅力。噢，我確實具有魅力，但不敢表達，因為我怎敢抱著任何奢望？我怎敢坦露自己的奢望？我怎敢追求自己的奢望？我深深克制自己，但仍有許多慾望在我的表層底下隱隱浮動。

克制只是將慾望推到不可觸及的地方，但我們知道它還在那裡。

有一次去洛杉磯玩，我跟我最要好的朋友在旅館房間裡喝酒。聊天聊到一半氣氛正濃，她突然抓住我的手，替我的大拇指塗指甲油。她已經好幾個鐘頭威脅著要這麼做，但我基於說不清楚的理由一直不肯屈從。最後，我投降了，我的手柔順地躺在她的掌心裡，任由她小心翼翼替我的指甲塗上一層漂亮的粉紅色。她吹口氣，讓指甲風乾，然後塗第二層。那天夜裡一切照舊。

隔天，當我坐在橫越國度的飛機上，我盯著自己的手指。我不記得上一次允許自己享受如塗指甲油這樣單純的喜悅是什麼時候的事了。我喜歡我的指頭漂漂亮亮的，尤其因為我的指甲又長又有型，而我當時還沒養成啃指甲的習慣。然後我開始感到扭捏，於是把拇指埋進掌心裡，彷彿我應該把拇指藏起來，彷彿我沒有權利覺得漂亮，沒有權利自我感覺良好，當我顯然沒有遵守身為女人的規則──身材嬌小、不佔空間──我也沒有權利承認自己是個女人。

登機之前，我最要好的朋友遞給我一包洋芋片，但我剝奪自己吃零食的權利。我告訴她，「像我這樣的人不得在大庭廣眾之下吃這種食物」。那是我此生說過最真心的話。唯有深厚的友誼才能讓我袒露這樣的肺腑之言，而我立刻因為執迷於這種自找的可怕情節而感到羞愧、因為我如此不擅於約束自己的身體而羞愧，也因為我已如此深深克制自己卻仍然不夠而羞愧。

相關書摘 ▶《飢餓》導讀：在恐胖社會裡，撐開一個接受「身體多元性」的社會氛圍

書籍介紹

本文摘錄自《飢餓：你只看見我的身體，沒看見我內心的痛》，木馬文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：羅珊・蓋伊（Roxane Gay）

譯者：黃佳瑜

你的身體越大，你的世界就越小。

我不停吃啊吃，希望把自己吃成大胖子之後，身體就能得到安全。我把曾經身而為我的那個小女孩埋藏起來，因為她遇到了各式各樣的麻煩。我試著抹除有關她的所有記憶，但是她依然存在，蟄伏在某個角落。她還是那麼幼小、膽怯和羞愧，或許我是在透過書寫把她找回來，試著對她訴說她需要聽到的一切。

我被困在我的身體裡；這是我自己製造、但我卻幾乎認不出來也無法理解的身體。我很淒慘，但很安全。或者至少，我可以告訴自己我很安全。然而在某些時刻，當你的體型越大，能包容你的世界就越小。

這就是我所做的。這就是我製造的身體。我很胖──一層又一層的棕色肉體，一層又一層的手臂、大腿和肚皮。脂肪最後無處可去，於是在我的全身上下自行開路。我粗大的大腿佈滿了肥胖紋和橘皮組織。脂肪創造了一具新的身體，一具讓我既羞愧又覺得安全的身體，而我迫切需要安全感，遠勝過一切。我需要覺得自己是一座堡壘，固若金湯。我不想被任何事或任何人碰觸。這是我自找的，是我自己的過錯、我自己的責任。我就是這麼告訴自己的，不過，我不應該獨自一人為這副身體負起全責。

蓋伊在青春期遭遇的慘痛經歷，讓她將身體打造成一座堅實的堡壘，獲得了迫切所需的安全感，卻陷入殘酷的現實處境。一個重達兩百六十公斤的「超級病態肥胖者」，在生活中會面臨無所不在的焦慮與羞辱，包括公眾議論的眼光、有形無形的歧視、認為肥胖等同懶惰不節制的刻板印象，以及社會中為標準身型建立的機制與制度，在在指向胖身體在這個社會上所受的不公對待。

然而，蓋伊雖不認同恐胖心態，卻不代表她不希望自己也能美麗性感。在極度匱乏中，以食物做為慰藉是她的生存機制，而肥胖失控的身體，則是她的生存代價。與此同時，她渴望巨大身型能與社會共存，她需索著更易獲得的愛，她企求有一天能真心接納並原諒過去的自己。

任何一種身型，都值得尊重與被愛。作為一個「身體不受拘束」的女性，蓋伊在這部極為私密的回憶錄中，坦誠她的驕傲與自卑、慰藉和需索、慾望與否定的種種矛盾和衝突。她主導自己身體的故事，訴說一段需要被聆聽的經歷，除了探討執迷於身體形象的社會文化和共同焦慮，也思索如何給與自己與他人的身體，多一點的寬容與正義。

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航