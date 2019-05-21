黃背心運動全球擴散，重新召喚50年前的「六八運動」精神

「神等著自己的宮殿用愛修築，世人卻帶來了石頭。」先知泰戈爾（Rabindranath Tagore）從沒預料到，隨著全球貧富差距的持續擴大，世界已經沒有信心等待有神，轉角那排巴黎知名的花神咖啡座，不僅因黃背心運動的爆發，再也令人坐立難安，六八運動後最大規模的抗爭就此自巴黎遍地烽火。然而，新自由主義的經濟全球化力道，除了波及荷蘭阿姆斯特丹大學人文學院併系縮編、匈牙利中歐大學遭到強迫停招，連同歐洲各大學受壓迫的學生，已經開始與巴黎串連重新召喚「六八運動」跨境擴大抗爭。

六八運動的內涵

「一場革命運動的成功不會侷限在自身之上，反而在於它爆發時給予人們何種震撼和切身的感受，如何開啟他們的思索。這些餘波會累積成一個擁有未竟之志的不朽遺跡，就像一座被全新遊歷者用石頭築高的墳塚。」德勒茲（Gilles Deleuze）與瓜達里（Félix Guattari）為六八運動所下的註解，源自於歐美自戰後爆發嬰兒潮，人數大幅成長的青年與勞工，面臨著教育制度僵化、宿舍不敷需求、大學減招、畢業即失業、約聘雇勞工大幅增加、勞資關係不協調等僵局。隨著美國反戰運動與越戰的雙方對峙，年輕人開始認為學運是改革社會的方法之一。

1968年三月底，超過百名大學生佔領巴黎農泰爾文學院（今巴黎第十大學），開始宣揚反戰與大學改革的理念，但學運領袖丹尼柯恩班迪（紅髮丹尼，Daniel Cohn-Bendit）卻遭到司法審查，導致運動蔓延至五月，學生再佔領索邦神學院（Sorbonne），招致校長宣布關閉學校，並以警力強行驅散學生爆發衝突。當示威行動與衝突升級至法國全國後，工人階級隨後加入學運，演變成全國性大罷工、反對戴高樂政權，高達70萬名的大學生、高中生、工人在全國抗議遊行，罷工人數更高達1000萬，這場全國陷於癱瘓、國家機器停擺的社會運動，就是史稱的「五月風暴」。

「六八運動」以政府跟工會簽訂《葛內爾合約》（accords de Grenelle）後落幕，合約中政府承諾改革高中會考的實行制度、提高勞工的薪資所得、工會在企業團體公司中可以自由行使工會權；精神上解放了保守的法國社會，讓思想百花齊放，刺激了「新社會運動」，促使國際重新思考經濟、社會與大自然之關係，尤重個人自我的實現、環保、反戰、LGBT人權，所以當時在法國同性戀違法、電視新聞節目需要審查、女性上班時不得穿褲裝、不得墮胎、已婚婦女需要丈夫同意才能在銀行開戶等現象，都在六八運動後逐漸改善。

此外，六八運動掀起的國際浪潮，至今仍影響多國政經。在德國目前最新出口民調中，支持率僅次於基民盟的綠黨，就是德國在六八運動後的遺產，學運領袖紅髮丹尼加入德國綠黨至今，仍活躍其中推動理念；1980年後的土耳其第二波女性運動（第一波是凱末爾時代），也是深受六八運動的催化，逐步爭取到伊斯蘭世界鮮少能擁有的墮胎權（參見拙著土耳其女權的發展與衰頹），對比今日土耳其逐漸倒退的人權，六八運動仍具有現代意義。

黃背心運動再起與全球擴散

「Winter is coming！」但起因於調高燃料稅的黃背心熱潮，並未被中東歐的暴雪冷卻，且逐漸蔓延至全球，自巴黎所點燃的大規模抗爭，矛頭除了指向經濟全球化的貧富差距擴大，公民對各國執政團隊越來越沒耐性，人人身著一件汽車上的黃色反光背心，迅速在社群媒體之間快速串聯且流竄的批判內容，卻與50年前六八運動的困境多有相似。

取消調漲燃油稅、調升基本工資100歐元、加班所得不課稅等措施，為何無法平息眾怒？主要可分成以下幾個層面來分析，首先法國領取政府提撥的社會救濟金、失業救濟金、退休金以及青年專屬補助的人口，就已強佔全國50％，另外近半的工作人口必須支撐全國財政稅收，且所得稅金加總必須徵收近60％，許多中下階級的勞工課稅後的實質生活，已與領社會福利的失業者無異。此外，城郊間通勤的公共運輸無法提供彈性的上下班時間，所以開車賴以為生的上班族群對燃油稅的調漲非常反感。

其次，先進國家許多民眾厭惡加班，加班所得不課稅是無感政策，法國、奧地利與匈牙利政府最新出台開放假日工作的彈性工時政策，同樣都招致大規模的抗議，形同捨本逐末。如果攤開歐盟各國最新最低薪資標準，以及五年期的失業率來看，法國的最低薪資不但沒有高於他國，法國更是這些國家中唯一失業率沒有明顯逐年減少的國家（下圖一，法國的失業率是英國的兩倍）。

圖一：歐洲各國2019年薪資與逐年失業率｜Photo Credit:劉彥甫提供

當然調漲基本工資也是假政策，因為先進國家基本上每年都會調漲（台灣亦然），如果納入考量馬克宏（Emmanuel Macron）執政期間的消費者物價漲幅、房價房租漲幅都連年攀升，黃背心運動至今仍獲得高度支持的原因就會突顯，中產階級的經濟壓力同樣緊繃也不希望燃油稅調漲。反觀馬克宏取消徵收物業稅（富人稅），凡是個人總資產超過130萬歐元的納稅人，擁有的遊艇、跑車等高價值動產等應稅範圍經減免後，富人足以減少近七成的財富稅支出。

經濟全球化的力道與馬克宏無效的改革承諾，導致黃背心運動的全球擴散、抗爭人潮於新年後回籠。從圖二可以發現法國與瑞士、英國的精華區房價是同一級距，同樣的資金在瑞典、奧地利與荷蘭可以買到兩倍以上的坪數。房價的普遍上漲、勞資關係的緊繃是全球化的產物，也是各國呼應黃背心運動的原因，以德國為例，如果10年前以20萬歐元在柏林購屋，大概可以獲得今日土耳其安卡拉的坪數，換言之柏林近年的房價翻了三倍，所以德鐵、德航員工身著黃背心全國大罷工並無意外，只是德國的經濟成長與失業率都控制的比法國好些。

圖二：2019年歐洲各國房價差異｜Photo Credit:ERA EUROPE 劉彥甫提供

意外的是，俄羅斯也出現呼應黃背心的風潮，大約有3000名抗議者聚集在莫斯科市區的公園，抗議市區停車費每小時調漲兩倍，並取消假日免費停車，這股累積的怒火除了抗議市政府剝削人民，最主要是俄羅斯去（2018）年大幅提高退休年齡制度的政策惹火公民（退休年齡高於男性平均壽命），所以各國呼應黃背心的原因雖有部分差異，但政府強推無效的政策忽視公民需求，透過社群網路的串聯盡可能的跨國呼應，遂引發黃背心全球擴散（圖三）。

圖三：黃背心運動的歐洲擴散與人數分布｜Photo Credit:劉彥甫提供

經濟全球化與歐洲大學的抗議能量

黃背心運動遊行路線一直都沿著協和廣場和香榭麗舍大道，為的是針對執政當局馬克宏政府，不過很快地，傳統抗爭的共和國廣場出現了大量的學生，抗議當局的教育改革不僅修改了入學制度，外國學生攻讀學士學位的註冊費，將從每年的170歐元大幅上升近3000歐元，同時警察在外省逼迫抗議的高中生下跪，並綁上束帶的舉止，引爆學生與勞工的抗爭隊伍合流，匯聚了更大的抗議聲浪。

經濟全球化迫使教育事業轉型成商業，同樣衝擊著歐洲多年，下文以荷蘭的阿姆斯特丹大學人文學院、匈牙利的中歐大學為例，分析經濟全球化為何助長歐洲大學的抗議聲量，串聯回應黃背心運動。2015年荷蘭阿姆斯特丹大學董事會以有效運用經費為名，計劃廢除阿拉伯語與希伯來語等語言系所，並將哲學、荷蘭文學、歷史與英語科系合併為「人文」學位（Liberal Arts），不滿校方蠻橫的學生，發起「人文遊行」（Humanities Rally）要求公平分配大學預算，最後演變成占領阿姆斯特丹大學城的建築物Bungehuis。

隨著英國、加拿大、美國，甚至緬甸、菲律賓等地區，多所大學發起響應荷蘭的活動，當時的英國倫敦藝術大學學生，占領了著名的中央聖馬丁藝術與設計學院，不滿校方不斷削減教育經費，並以盈利凌駕學術；倫敦政治經濟學院學生，同樣於校園發起占領運動，抗議校方盈利導向的教育，提出包括提供免費、不以營利為目、普遍可得的教育訴求。很快地，其他國家呼應的熱潮就褪去，不過人文遊行三年來深度紮根社群網路成立粉專，訴求對象轉向先從荷蘭自己的大學串聯做起，一直到黃背心爆發前，荷蘭的各大學就已經一同辦講座與倡議，並聲援同一時間經營狀況也不理想的匈牙利中歐大學。

自黃背心爆發後，在阿姆斯特丹大學教授數位人文課程、同時也是人文遊行的倡議者巴德（Rens Bod）教授，號召抗議者配戴大學國際間抗爭的標誌「紅色的四方牌子」加入「WO in Actie」這項活動，抗議中央政府逐年減少每名學生的教育津貼、不斷下降的師生比例，以及約聘雇的大學講師與教授不斷增加。醞釀六八運動的原因，同樣出現在今天的法國與荷蘭，荷蘭遊行隊伍已超過2000人的聲量呼應並激勵了法國的黃背心運動，不少荷蘭的倡議者也開始身著黃背心。

至於匈牙利名校中歐大學則複雜許多，1991年在蘇聯解體背景下，匈牙利中歐大學獲金融鉅子索羅斯（George Soros）支持成立，大力提倡與研究當代社會的民主政治與人權，希望創造一個以西方教學模式為基礎，卻具有獨特中歐視野的研究機構，並培養能夠領導東歐和中歐民主化進程的精銳。

中歐大學是經濟全球化擴張大學校區的案例之一，註冊在美國紐約的中歐大學，收支與核銷自外於匈牙利的情況，在匈牙利極權總理奧班（Orbán Viktor）的眼裡十分刺眼，且大學不斷鼓吹民主衝擊奧班的政權正當性，多年來一直想要驅逐中歐大學。很快地，奧班不僅簽署了關閉中歐大學的法案，新的勞工法出台亦大幅提升了雇主可依法要求員工加班工時上限，每年加班從250小時增至400小時，且雇主支付加班費的期限由一年延長至三年，被公民譏為「奴隸法」。在匈牙利反對黨號召近1.5萬名抗議者中，很多是中歐大學的學生菁英，擔憂自己未來的勞動條件之外，隨著中歐大學校區被迫搬遷至維也納，增加開支或沒有辦法畢業的困境，招致匈牙利不分勞工與學生都呼應了黃背心運動。

走筆至此，義大利激進右翼的執政聯盟已公開力挺黃背心，高呼「黃背心的同志們，別放棄！」並承諾將開放五星運動所使用、卻具爭議的網路直接民主平台「盧梭系統」，幫助黃背心重新組織再集結。在黃背心運動未來走向更趨複雜之時，我們除了爬梳上述的種種政經局勢之外，重新比較並探討六八運動與黃背心之間的差異點——左派勢力與國際主義串聯失色的原因為何？都將在下回〈無力抵抗資本全球化，歐洲左翼政黨完全失去為勞工代言的能力〉中闡述並與公民社會再次分享。

本文經台灣歐洲聯盟研究協會授權轉載

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航