財政部「嚴刑峻罰」抓逃漏稅，卻不檢討濫開稅單是否公平

文：呂永朝（大學教師）

基於「一事不二罰」與「刑罰優先於行政罰」原則，造成逃漏稅行為被輕判。財政部研擬修正《《稅捐稽徵法》》提高法定刑度，不但最長刑期由5年增至10年，罰金上限更飆升至1億；而且對於「消極不作為逃漏稅捐」也要重罰，財政部說這是參考德國的規定。檢視台灣稅制體質，這樣嚴刑峻罰的修法方向妥當嗎？符合公平正義嗎？

如果政府要採用如此嚴厲的稅罰，必須先檢視：我們的賦稅制度是否完備？稅法是否讓人民易於了解？救濟制度是否公正有效？面對以上問題，才不至於誤傷人民，造成國家負面形象，影響投資意願。

中華民國的稅法沒幾條，可是衍生出來的解釋函令高達9000多條，這表示我們的稅法訂定不夠清楚明白，造成行政機關片面透過函令「便宜行事」課稅，人民無法預測查詢函令內容，這些函令很多不合時宜，互相衝突，甚至違憲，「不是法律」的函令，通通都拿來課稅的依據，造成「無法無天」的稅政。

財政部「參考」德國的嚴格罰則，但德國不會亂開稅單

財政部要參考他國的稅制時，應先了解人家整體稅政的運作，從稅法的中立、簡單、透明、穩定，課徵稅收的法治與人權，人民尋求救濟管道的暢通與公正，這些都是台灣嚴重欠缺的，財政部盲目的抄襲德國對於嚴謹保障人權後的懲罰，如果修法成功，能有效制止逃漏稅嗎？還是讓投資人更逃之夭夭，人民受害加深。

財政部「片面」的參考德國規定，對納稅人的逃漏稅加重處罰，但是，德國課稅依法，稅單不會亂開，更沒有台灣「協商繳稅」的情事；台灣無良稅官，沒有證據就亂開稅單，還要人民舉證「沒有這個稅」，財政部只會抄襲人家的重罰，卻不學習他國的「法治」與「人權」。

對於稅單不服的行政救濟，德國稅務法官是經過嚴格的訓練產生的，人民勝訴率44%；而台灣稅務法官「沒有稅務專業」，人民勝訴率只有6%，還得不到最終判決，沒完沒了的行政救濟凌遲人民。偏斜殘破的制度不先改，如何對人民嚴罰？

抓無心漏繳的民眾，卻不罰刻意濫稅的稅官

財政部既然那麼重視「稅捐徵收秩序的維護」，那麼對於開錯稅單或違法開單者，所造成人民的損害及損失，也必需訂定對稅務官員的罰則及應負擔的賠償條款才是公平，必要時甚至要官員下台負責，注重賦稅人權的國家都是如此施行。

美國國稅局刁難茶黨的免稅申請，前總統歐巴馬震怒，要求國稅局代理局長辭職下台；加拿大稅務員惡意查稅，法院判決稅務員需賠償170萬元給溫哥華島一對夫婦；日本國稅廳長佐川宣壽在國會答辯時公開說謊被捉包，最後不僅國稅廳長請辭下台，在野黨並要求內閣總辭，使安倍晉三陷政治風暴。

反觀台灣，《稅捐稽徵法》「唯一」處罰稅官侵害納稅人的條文，只有第43條，洩漏納稅義務人之財產、所得、營業、納稅等資料，最高只罰5萬元，但也鮮少被使用，該處罰金額從1990年訂定至今從未調整，而且原本條文有「違者應予處分，觸犯刑法者，並應移送法院論罪」竟在2014年修法時刪除，等於對濫開稅單的稅官「根本沒有」懲處的機制，財政部還違法編列「稅務奬勵金」，稅單開愈多，奬金領愈多，因為獎金績效與收稅金額掛勾，上下一氣，把人民當提款機，這是先進民主法治國家所不容。

台灣冤稅已經太多，官民法律上的規範又不對等，若再加重人民刑罰，歷史上因「苛稅」改朝換代，可能又將發生。

Photo Credit: 中央社

財政部重罰人民不手軟，但修改違憲的法律卻軟趴趴，人民提起訴願時須繳「有疑義稅單金額的二分之一」擬修改為繳三分之一，才能爭取暫緩被強制執行，但不論是繳二分之一或三分之一都是違憲，顯示財政部心中只有稅收，沒有人權。

關十年、罰一億，逃漏稅的罪重如「殺人放火」，以台灣目前稅災氾濫、救濟制度不彰的情況下，該法的修訂方向並不符合目前台灣的稅務環境。其實，財政部只需將修法重點改為：刑事罰低於行政罰時，可就差額再行處罰就可以了。此在道路交通管理處罰條例中，處罰酒駕就有此規定。

財政部不以「影響最小的原則」來解決問題或修法，往往粗糙的強行修法，然後再粗糙的執行，奢侈稅就是如此，造成很多無辜不炒房的民眾受害。呼籲財政部別把納稅人當賊，先把不合理的徵稅手段去除，逃漏稅自然減少，就算要嚴罰，才能理直氣壯，酷吏作為，是陷國家於不仁不義。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航