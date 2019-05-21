連續3年未受邀參加WHA，除了14友邦、美德英都發言力挺台灣

（中央社）世界衛生大會今天開幕，雖然「邀請台灣作為觀察員參加WHA」最終未納入議程，但首日除了友邦，包括美國、德國及英國在大會上發言直接或間接力挺台灣，其中美國衛生部長艾薩（Alex Azar）強調台灣2300萬人民應得到發聲的機會。

世界衛生大會（WHA）今天開幕，台灣連3年並未受邀，今天有14友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」，經過2次「2對2辯論」，大會最終決定未納入議程。

雖然未納入議程，但隨後在各國發言時間，支持台灣聲浪並未間斷，包括美國、德國及英國等理念相近國家在大會上以直接或間接發言力挺台灣。

艾薩在台上發言表示，美國對台灣再次未能如2009年至2016年時，以觀察員身分受邀參與此次大會感到遺憾。台灣的2300萬人民應該得一個發聲的機會，就像其他任何人一樣。

美國衛生部長艾薩也趁開幕式的空檔，接受記者訪問表示，美國「與中國的關係極好」，但堅持台灣應獲得聯合國世界衛生組織（WHO）年度大會的觀察員身分。中國曾有多年同意台灣派遣觀察員出席世衛大會，近年因兩岸關係緊張，又將台灣阻擋在大會之外。艾薩表示，「我們支持台灣取得先前在世界衛生大會所享有的身分」。

今年WHA於5月20日至28日在日內瓦召開，WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以「觀察員」身分參與WHA；但因中國打壓，台灣2017年起連3年未能獲邀參與。

德國及英國則以間接發言方式支持台灣，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）說，全民均健意指世界地圖上無被遺漏之處，全球健康所面對之挑戰不因國界止步，因此WHO應成為所有相關夥伴平台。

英國衛生部副部長布萊克伍德（Baroness Blackwood）指出，全球化導致健康危機蔓延速度加快，將相關政府納入世衛組織更顯其重要，共享其處理全球健康安全議題寶貴經驗及專業。

即便中國對台打壓不斷，今年國際聲援台灣的聲浪並未停止。外交部發言人李憲章表示，今年共有秘魯、厄瓜多、智利、墨西哥、阿根廷、哥倫比亞等拉美國家的國會議員，以及波海三國、捷克、斯洛伐克等國的國會議員表達支持台灣參與WHA的立場。

14個友邦仗義為台灣發聲

世界衛生組織（WHO）日前公告，已收到14個國家提案，要求將「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程，17個友邦中瓜地馬拉及尼加拉瓜並未提案。

根據公告，貝里斯、吐瓦魯、諾魯、史瓦帝尼、吉里巴斯、馬紹爾群島、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、宏都拉斯、巴拉圭、索羅門群島、海地、聖文森與聖露西亞等14國提交的建議，要求將「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」一項補充議程項目列入議程。

2017年有11友邦發動提案，去（2018）年挺台力度增加為15友邦，但去年參與提案的布吉納法索與薩爾瓦多已經斷交。目前中華民國有17個邦交國，其中今年有14友邦挺台，瓜地馬拉及尼加拉瓜並未提案，另一邦交國教廷則因是觀察員而未參與提案。

在WHA的閉門總務委員會議上，友邦史瓦帝尼與宏都拉斯為我方發言，中國和古巴持反對，最終總務委員會建議不納入議程。在下午進行的大會上，友邦再度提出要求，會議進入「2對2辯論」。

中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉首先發言。他老調重彈提出「一中原則」，強調台灣參與WHA需通過兩岸協商處理，民進黨執政後頑固堅持台獨立場，拒不承認兩岸同屬一個中國，參加世衛大會的政治基礎不復存在。

為台灣發言的是友邦馬紹爾群島及聖文森，中國及巴基斯坦發言反對，各有3分鐘發言時間，大會最終仍依總務委員會建議，不列入議程。

馬紹爾群島衛生部長卡內克（Kalani Kaneko）發言表示，在場各位代表的國家大多有自己的憲法，保護國民權利，WHO也是一樣。1948年4月7日生效的WHO組織法規定，WHO成立目的是要打破藩籬，且要把人民置於優先，而非政治，這個立場中立的機構要確保每個人都有權享有健康，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情況而有差異。

他表示，WHO無視於台灣2300萬人民的基本權益，不讓台灣參與全球衛生體系，違背WHO組織法。台灣是連結東北亞和東南亞的重要交通樞紐，有數十萬國際移工在台灣工作，台灣是重要的國際交通要道，台灣若爆發任何疫情，將影響全世界，SARS就是付出極大代價的教訓。

卡內克表示，將台灣排除在WHO之外將形成重大缺口。他呼籲將政治歧見放在一邊，把世界利益列為優先，為維護所有人健康，需要將台灣納入WHA，並在最後以「Yes,Taiwan can help」，鏗鏘有力作結。

友邦馬紹爾群島衛生部長 發言挺台｜Photo Credit: 中央社

聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）指出，中國並未對台灣行使主權，台灣從來不是中國一部份，這兩個是獨立且不一樣的政府，邀請台灣以觀察員參與WHA，既不是非法也並非不符合世衛決議，台灣以前能以觀察員參與，現在無法參與，原因就是北京不喜歡現在台北的政府。

布朗高聲表示，「如果台灣真正屬於中國的一部份，那為什麼之前要做為觀察員來參加呢？就像聖文森難道會做為一個觀察員來參加嗎？」一中原則應只能夠依據共同的歷史及文化來看，尊重2300萬人健康福祉，應該邀請台灣參與。

馬紹爾群島及聖文森代表發言結束後，現場響起掌聲。但主席最後仍裁示「邀請台灣作為觀察員參加WHA」不納入議程。

陳時中在日內瓦開國際記者會，蔡英文錄影致詞

衛生福利部長陳時中在日內瓦舉行國際記者會，總統蔡英文錄影致詞，表明台灣有能力和意願，為全球健康貢獻更多心力，她也在臉書分享影片並強調，「再怎麼打壓，都阻止不了台灣走向世界的決心」。

蔡英文說，世界衛生大會（WHA）正在瑞士日內瓦舉行，雖然在中國刻意阻撓下，台灣無法正式出席WHA，不過，衛生福利部部長陳時中照樣率團前往日內瓦，透過一場又一場雙邊會議，和國際夥伴分享台灣的醫療公衛專業。

她說，運用科技，透過影片，她也在日內瓦向國際媒體公開發聲，表明台灣完全有能力和意願，能貢獻更多心力來因應全球健康挑戰。「我是台灣總統蔡英文，這個星期來自世界各地的代表團，將在日內瓦討論如何強化全球衛生安全，但全球性的挑戰需要全球通力合作。」

蔡總統說，要建立一個真正的世界衛生體系，必須將台灣包含在內，我們有能力，有資源也已在國內外各地盡我們的一份力量，讓世界成為更健康的地方。台灣2300萬人有全世界最優質的全民健保制度，許多醫療專業人員離鄉背井到海外服務，與世界各國分享專業。

蔡總統表示：「我們非常願意貢獻更多心力，來因應全球健康挑戰。遺憾的是，台灣今年也未獲邀參加世界衛生大會（WHA）。排除我們是很不當的，世界衛生體系不該被單一國家的政治意圖所牽制，儘管如此，我們仍會為全球衛生安全貢獻心力。」

除了官方單位，台灣民間發起的「台灣世衛外交協會」也在日內瓦現場，今年也達成一項創舉，就是將台灣醫療與公共衛生的成就內容「實體電子化」，並透過名片版與國際人士交換，掃QR碼就可以閱讀。

去年還只有核心紙本挑選台灣最能回應WHA的5項核心內容，今年不但回應了16項議程，還主題化易讀版呈現。

團隊也表示，遇到很多來自西班牙、印度、菲律賓、加拿大、美國洛杉磯的醫療專業人員，也有很多法國、德國的其他專業領域、非醫療居民如經濟學家、會計師等等，更多不是說英文也的人，還有交流到杜瓦那（Vamuatu）駐日內瓦代表夫人，她說對台灣的展覽印象很深。

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核稿編輯：楊之瑜