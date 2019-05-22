消失中的南山公墓：急待保存的四百年歷史文資記憶

文：王珮穎

拆遷速度與調查速度不成比例

隨著時代演進，各種舊習、舊慣不斷改變，喪葬禮俗亦不免於外。相對於新的殯葬形式，台灣各處的墓地陸續被地方政府宣佈禁葬；禁葬除了限制土葬形式及未來的墓地範圍，伴隨著經濟發展和都市擴張，這些殯葬用地還經常成為各地方政府亟欲「建設」、開發的對象。面對拆遷問題，活著的人尚可嘗試替自己發聲；但已埋骨的先人們，被迫離開原本長眠的處所時，誰又來為他們說說話？

事實上，許多文資保存者所在意的，不只是先人的長眠受到打擾，更在於隨著遷葬而來一連串具有爭議的處理方式。自2016到2018年，由台灣尾到台灣頭，高雄覆鼎金公墓、埔里第一公墓、彰化第一公墓以至新店第一公墓。

由遷葬到原址新設施的完工，整體速度快得嚇人，猶如針對老墓地而來的一波文化大浩劫！而台南的南山公墓如今也處於這波紛擾中，許多爭取保存者與文史工作者努力挽救它，希冀能為人們留下珍貴的歷史記憶和文化遺產。

Photo Credit：作者王珮穎提供 趙雲石墓現貌。其遺骨已於2019年4月起掘遷葬，但仍保留完整之墓體、墓碑。

南山公墓位於今台南市南區，該地古名「桶盤淺」，故亦有桶盤淺墓園之稱。1990年代陸續公告禁葬，2018年2月公告遷葬作業，預定改作住宅建地、公園、停車場，亦規劃拓建台南市殯葬管理所二館及火葬場。遷葬區域中的有主墳，由市政府提供補助，家屬自行認領遷葬；無人認領的無主墳，則由市政府代為遷葬、起掘並另為安置。

南山公墓並非首次面對拆遷，早在日治時期1907年，大南門外約三萬五千餘坪之官有用地，即被看上作為台灣守備第二旅團之射擊訓練場使用，但遭反對者請願，認為大南門外數百年來即作為墳地使用，面積遼闊，遷葬的經濟和時間成本過於龐大，對政府與民眾而言都是沈重負擔，請求改為他處。

到了1928年時殖民當局為紀念昭和天皇登基，再度看上這塊土地，欲將約19甲的公墓廢除改建綜合運動場，結果不僅遭到民眾反對，當時文化協會臺南特別支部的幾位成員如洪石柱、侯北海、莊孟侯、盧丙丁等，還因舉辦公開演講反對而遭到當局關注、警告甚至逮捕，史稱「台南廢棄墓園事件」（或「大南門廢棄墓園事件」）。

日治時期大南門外墓地拆遷遭到反對，「為了少數人利益而犧牲其他多數人民利益」的呼告背後，隱含著對於外來殖民政權的抵抗，擔憂墓地改用是一場殖民者發動的文化清洗。而現今南山公墓的遷葬，其宣稱有利於整體都市發展的政策計畫背後，也被質疑是否圖利特定少數人：墓地與台南機場比鄰而居，礙於機場周邊禁限建的規範，實則並非良好的住宅與公園用地；另一方面就殯葬設施的角度而言，建物、設備老舊當然需要更新，但台南市火葬場的拓建是否真有增加如此大範圍之必要？

而最讓學者、文史工作者們在意的，是南山公墓地面上下所蘊含的豐富文化與歷史資源。南山公墓歷史約有四百年，幾乎與台灣移民拓墾史等長。相對於其他公墓，南山的墓區、墓地分佈較為零散破碎，在這約103公頃的遼闊面積中，最著名的是已被列為古蹟的四座古墳：

現知台灣發現最早的明朝墓「曾振暘墓」，鄭成功的姬妾「藩府曾蔡二姬墓」與二子「藩府二鄭公子墓」，以及清代的「施瓊芳墓」。此外從明清以降到日治、戰後國統時期，不少台南名士、文人亦長眠於此，若對於墓體、墓碑、墓誌進行調查，將能夠尋覓到諸多歷史故事及時代軌跡。

現今南山公墓群除了已有古蹟身份的四座古墓外，其餘皆岌岌可危，它們只能依照政府所擬定的計畫、公告進行列冊編管，並逐一被拆遷。而最為人所詬病的是，政府在遷葬作業前往往缺乏全面普查，只能靠民間力量自行去考掘歷史、提報文化資產，冀望進行中的遷葬作業能夠暫停，使墓碑、墓體盡量保存下來免遭破壞。

「都市更新」與「文資保存」未必是非彼即此的是非題，但在現實中經常面臨兩難。儘管《文資法》要求政府、主管機關有定期普查的職責，但地方政府往往是被動地經由提報通知，才會開始進行相關調查並研議是否列冊保存；然而在都市更新上，政府則經常扮演主動積極的一方，講究效率和成果。

Photo Credit：作者王珮穎提供 日本人新墓地區的家族墓：日本人新墓地區葬有不少日治及戰後台南重要的政商家族、人士，例如侯雨利、王傳薪等人。這些墳墓也都被貼上標籤編號列冊，等待公告拆遷。

這兩種相衝突的立場，放在如南山公墓這類大型拆遷時，調查速度與拆遷速度全然不成比例的問題，就更加被凸顯出來。這些公共墓地的墓群數量龐大，研究調查工作所耗甚鉅，有賴政府單位進行全面性普查，才能對其蘊藏的文史價值進行適當評估。

單單僅是透過民間對於幾座墳塋自行提報、搶救，毋寧杯水車薪、終究緩不濟急。而這也是學者、關心南山公墓文化資產人士們痛心疾呼，請求政府必須放緩腳步，在進行全面性的文資普查前，停止任何遷葬作業的原因。

2019年5月間，台南市文化資產保護協會在南山公墓因拆遷而裸露出的土層中，發現疑似為「芭蕉腳遺址」的紅陶片及石錛，若能因此使公墓以考古遺址的身份被保留下來，上層的墓群即可暫時鬆一口氣，以待後續文資調查評估。

「地上台南」搶救老墓

「地上台南」由共同關心南山公墓命運的人們所組成，召集人為李時光。她於2017年偶然造訪南山公墓，正想繼續深入探索這座豐富的文化寶庫時，便聽聞它即將被拆遷的消息。時間上的急迫感讓她和同伴們開始對於南山公墓進行普查，也找尋如台南藝術大學盧泰康教授、高雄大學奧利華教授等學者一同參與調查和研究。

此外，自2018年底起也開始進行墓區導覽，希望帶進更多人來認識祖先們的故事、台南古都的歷史。然而，他們也在行動過程中，見到市政府、承包廠商對於遷葬作業的處理模式，以及公告拆遷後所引發的負面效應，例如廠商直接使用會對墓體造成不可逆傷害的紅漆、黑字或速利康進行編號；或者公告拆遷後，吸引了「古物獵人」偷盜走墳墓內原屬於後代家屬或社會公共的古物資產⋯⋯等。這都讓關心南山公墓文化資產的人士感到擔憂與痛心。

關心南山公墓命運的人們得和政府不斷「搶時間」，才能讓已經列編待遷葬的墓碑、墓體，以及下方的遺物、陪葬品們能夠保存下來。李時光在4月28日的導覽中，便分享了近期的重要個案：日治時期南社第二任社長趙雲石墓。

南社的第二任社長趙鍾麒，號雲石（1885-1963），係日治時期台南的重要文人、書法家，現今台南數座廟宇都可見到其對聯題字；而與子趙雅福所共同創辦的《三六九小報》，更是現今研究日治時期台灣文史的重要刊物。

李時光表示最先是在南山墓群的導覽過程中，民眾好奇詢問某座墳塋上有「雲石山人」的題字，而這位「雲石山人」是否也葬在南山公墓？於是「地上台南」團隊展開搜索。非常幸運的，兩天後趙雲石墓便找到了，而讓人驚喜的是，墳墓兩側的墓手還有同時期另一位重要文人洪鐵濤先生的題字。

Photo Credit：作者王珮穎提供 趙雲石墓兩側的墓手有同時期書法家洪鐵濤（洪荒）先生的題字

然而當時令人擔憂的是，趙雲石墓正好位於公告遷葬的區域，並且兩、三天後便要起掘了。傳統習俗上認為，人死後三魂會留一魂在墓裡，因此撿骨遷葬時需要將墓碑破壞，避免先人魂魄仍留在原處；而許多地方政府的公有殯葬設施管理自治條例也規定，必須將墓碑敲損，方得請領補助。

因此為了搶救趙雲石墓的墓體、墓碑，團隊與其他熱心民眾多次緊急致電政府單位表達關切，終使台南市文化局願意聯絡趙雲石後人，使其墓起掘後仍得以較完整的姿態保留下來。而趙雲石的後代亦在臉書上分享，感謝各方對於保存曾祖墳塋的關心，讓趙雲石先生能繼續陪伴台南。

趙雲石墓的成功救援，給予「地上台南」團隊極大鼓舞，但他們同時也擔憂其他的老墓就沒有那般幸運——或許因為年代不夠「久遠」，或許沒有後代子孫願意出面為祖先發聲。 例如日治時期的博物學者王雨卿墓，也同樣位於現正公告遷葬的區域，搶救工作迫在眉睫；而另一區的「萬善同歸」大型萬人塚已於2019年4月遷葬，起掘過程中發現可上溯明代的陪葬品，亦只能草草一同再次下葬。

總體來說，關心公墓命運和文資保存人士的要求不多，他們也並非都市更新的阻擋者，而只是希望政府在「除舊佈新」、以推土機剷平一切之前，能夠先妥善進行調查、評估？文化部長鄭麗君在去（2018）年9月的全國文化資產會議上，也指示文資局評估對於台灣歷史墓地進行「系統性文資保存」。倘若「保存美好事物」與「更新都市面貌」並非是兩難命題，那我們應當期許這方面的程序正義，早日落實到來。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航