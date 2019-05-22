貨暢其流的電商村：海外代運的「3省」秘訣，讓台灣買家買遍全球

「我是個很Gloabal（全球化）的人，搬到台灣後仍會買美國用品，也挑歐洲的東西，甚至現在正研究許多日本的品牌商品。」外國臉孔卻講了一口流利中文的Ricardo，他是Buyandship的業務發展VP，來自美國的他，現在定居台灣。

Ricardo愛嘗鮮的購物習慣，象徵Buyandship的經營哲學——讓消費者透過電商購物與全世界連結。Buyandship台灣區負責人Chester解釋，上個世代談「地球村」，代表科技讓資訊不受國界，如今則是網路加物流、讓消費者輕鬆買到全球商品的「電商村」已然形成。

「3省」代運模式，7天內從地球彼端送達台灣

2014年在香港起家的Buyandship，2017年正式來台設點，願景是讓台灣消費者透過網路，更容易買到全世界的商品。近年來談到要買海外貨物，許多消費者會想到跨境電商的網站直購，又或是透過代購跟團，買到無奇不有的海外商品。

Ricardo剖析，Buyandship的海外代運服務，最大優勢在於「3省」：也就是讓消費者省時、省錢、省力的買到心儀商品。若是海外電商直購，往往須承擔的風險在於，有些海外網站並不提供台灣直送，又即使送達台灣，仍須額外收取一筆關稅，總讓消費者感覺被剝兩層皮。

至於代購，有時要取決開團主的效率，光是等關團的時間就花上好幾週，甚至各家代購服務的品質不一，有時遲至付款時才發現，另需額外支付一筆高昂手續費。然而，Buyandship不僅代運商品免關稅，從國外出貨、香港集倉、稱重計運費，預計只需一星期的時間，台灣消費者就能收到來自美國的商品。

Photo Credit：TNL Brand Studio 左：Buyandship台灣區負責人，Chester； 右：Buyandship的業務發展VP，Ricardo

自主開發「海外電商比價」功能，讓消費者獨家搶折扣

Chester觀察到，台灣20～40歲的族群，愈來愈習慣在網路上購買各種商品。而根據Buyandship統計，台灣消費者透過Buyandship在網路購物的頻率，平均每個月可達1.8次。特別是當有些品牌的國外價格，比在台灣消費還優惠，有時價格落差可高達50%，會更促進海外購物的買氣。

比方說，每逢海外電商的打折季，像是6月的美國父親節、11月的歐美黑色星期五折扣季等，透過Buyandship每磅新台幣150元的運費買進台灣，通常都比在台灣買划算。又像是知名品牌的空氣清淨機，在台灣的官網售價約新台幣26,900元，而日本Amazon的售價則是63,652日圓（實際價格可能浮動），約等於新台幣18,200元，價差可高達新台幣8,000多元。

搭上跨境購物需求，Buyandship推出一項幫助消費者「省力」的服務，在系統上即時顯示包裹的運送流程，讓消費者不用擔心付了錢卻丟包的風險，還自主開發了一項Chrome Extension，即透過網頁外掛程式，讓消費者可以快速比價。

Photo Credit：Buyandship Buyandship開發Chrome Extension工具，為消費者即時比價

Buyandship提供的Chrome Extension工具，讓消費者能在查詢一項產品時，即刻就能顯示美國、英國、澳洲等地，各大電商網站上同樣商品的價格。如此一來，消費者就能迅速比價，並搭著折扣檔期搶便宜。

目前Buyandship也透過自家的Facebook、Instragram、YouTube社群帳號，每天更新最新的限時折扣資訊，或市場最熱門的新品介紹；而社群頻道的每月追蹤數，也正以雙位數比率高速成長。

積極拓展東協新市場，實現貨暢其流的終極願景

「我們以代運起家，現在也開始跨足到媒體行銷服務。」Ricardo解釋，累計至今，Buyandship合作的電商品牌已超過100家，未來便可透過社群頻道的推薦制度，讓合作的電商品牌有更多曝光機會，同時也提供給Buyandship會員獨家折扣方案。

成立近五年的Buyandship，市場版圖拓展快速，目前據點已橫跨四大洲，尤其相當關注亞洲市場。Buyandship在全球插旗的地點，Chester細數道，包括香港、澳門、中國、台灣、新加坡、馬來西亞、日本、印度及阿拉伯。

搭上前兩年台灣新南向政策，許多台廠以電商模式積極外銷東協，「我們現在也希望跟台灣廠商合作，除物流系統，未來也會透過社群行銷幫助台灣品牌在東南亞曝光。」Chester解釋。因此，Buyandship今年將進一步深耕東協區域，準備進軍泰國、菲律賓、印尼、越南。

在地球村時代，資訊流打破疆界隔閡，世界彷彿愈來愈扁平。如今，電商村時代的來臨，讓商品流動更加順暢，消費者方便購買、快速享用全世界商品的日子，已正式到來。而Buyandship在這樣的電商村時代，又將扮演什麼關鍵性的角色？令人拭目以待。

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