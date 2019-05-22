當信仰遇上科技：基督徒是否合適成為電競選手？

文：劉曉亭

基督徒是否合適成為電競選手，一直是一個引起熱議的話題。支持者認為打遊戲都已經成為正式運動項目了，有何不妥？反對者認為我們都已經反對沈溺電玩了，怎可能變相鼓勵孩子成為電競選手？電競被列為運動只是世俗的看法，基督徒或許可以把電玩當娛樂，但是不適合成為職業。

討論這個議題首先要釐清一個觀念：「所有合法的職業都是可被基督徒接受的嗎？」答案是：「NO！」例如開賭場在某些地區是合法的，但是基督徒絕對不能說「我開賭場是為了向賭徒傳福音」。「合法」是整個社會「目前」的看法，不等於真理，因為法律是可以修訂的。

2019/3/15基督城發生清真寺槍擊案，六天過後，政府就修訂法律禁止槍枝販售，這就是法律的反應，只需要一個禮拜，合法就可以變成非法。所以，電競職業化被認可為正式運動項目，並無不法，但是對基督徒來說，依然有爭議。

爭議在哪裡？就在於「電玩」本身。對於年輕人來說，電玩本身是非常真實的，因為他們從小就接觸，他們認為這是真實世界的一部分。但是對於絕大多數父母來說，電玩卻是虛擬的，會讓一個人與真實世界隔絕，每天足不出戶的結果，就算網友滿天下，還是會妨礙子女跟人的真實互動溝通，並且造成身心的不良影響。

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電玩作為「休閒娛樂」，大概是雙方僅有的交集，一旦成為職業，彼此的分歧就會無限擴大，父母認為是「玩物喪志」，孩子卻認為這是「正當職業」，就算孩子進了國家隊，並且為國爭光，在父母眼中依然是「不務正業」。「電玩」跟「圍棋」不同，後者畢竟在刺激人類的思維邏輯，是整體人類的重要一環也有助於個人修身養性。

「電玩」固然滿足現代人需求最強烈的「舒壓」，但是也帶來驚人的後遺症，長時間花在電玩對於健康與真實人際關係都帶來傷害，職業電玩固然對玩家有極高的欣賞性，而且在可見的未來也會納入正常經濟的一環，但是它的傷害始終無法解決。

那麼，《聖經》怎麼說呢？《聖經》的原則是「凡事都可行，但不都有益處」。這個原則確實有助於我們釐清問題。說「電玩」是壞東西，大概是上一代的思維，對於生長於真實環境的上一代來說，電玩確實是虛擬，但是對於從小拿著ipad長大的孩子來說，完全沒有說服力，電玩可是他們生命中多麽重要的一部分，這就是經驗的差異。

我們不妨作個假設：如果一個年輕人有天份，不需沈溺就達到職業水平，並且這個孩子的社交人際又很健康，同時還是很好的基督徒（搞不好又長得俊美），他（她）可以認為這是上帝給他的使命。就像林書豪打籃球一樣，他想見證，可以用健康的方式看待電玩，並且宣導不要沈溺。請問，周遭的人還有什麼理由可以反駁他呢？有比「電競職業選手鼓勵年輕人不要沈溺電玩」更具說服力的宣導方式嗎？

是不是我們避去了副作用就等於這個東西討主喜悅，這恐怕是永無止境的爭議。所以，討論「基督徒適不適合成為職業電競選手」確實是複雜的議題，而且絕對因人也因時代而異。其實，就連「孩子該不該學林書豪」都同樣是個惱人的問題呢。學習林書豪逆境奮鬥是毫無爭議的，但是每天都花很多時間打籃球，畢竟還是高風險的，趁著年輕把時間花在籃球上不能說沒有幫助，但是到底對於整個人生的祝福在哪裡實在耐人尋味。

回到聖經原則，那就是「我們到底用什麼態度面對這件事？」電玩也好，球類也好，任何不違反道德的活動都可以從事，甚至成為職業，但是，將來面對審判的時候，我們會不會得到稱讚？這是每個基督徒必須面對的自我責任。

尤其值得提醒的一點是：「這是不是一輩子可以從事的活動？」也就是說，當我們準備花大量時間投入一件事情的時候都必須同時考量「生涯規劃」，就算厲害到頂尖國手甚至奧運奪牌同樣要面對退休的規劃。如果到了40歲只會打球或是很會電玩，人生下半場依然堪憂。

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人的一生必須被視為一個整體，除了專業與謀生技能，還要考量人際關係，品格道德，加上休閒娛樂，這就是為什麼在年輕的時候要同時培養「德智體群」以及「美學教育」，人生除了理財還有情緒管理還有二性教育，環環相扣，難怪古人標榜「琴棋書畫」，因為這些都是可以從事一輩子並且有益身心的事。

現代人努力讓虛擬拉近現實，搭配人工智慧與虛擬實境裝置，這是趨勢，甚至有人試著把人的基因植入猴子，結果猴子確實變聰明，但是也精神錯亂。這個世界有世界的路線，虛擬與真實之戰只會愈演愈烈，與此同時，基督徒卻依然有所堅持，真實與虛擬永遠不能混為一談。

結論就是，不管我們是否支持孩子成為電競選手，從小管制他們接觸電玩絕對是必要的，如果孩子已經到了青少年甚至社青，跟他們持續建立真實的親密關係，讓他們感覺被了解並對於「跟人互動」保持高度興趣，絕對有助於他們的未來。

如果孩子想成為電競選手，不要把焦點放在「這樣對不對」或是「這樣好不好」而是要關心理解他們心裡的感受跟他們想追求的真正成就感。「電玩」只是表象，「人格」與「人際」還有「心理健康」才是真實。信仰絕非虛擬，復活與永生也是百分百真實！

本文經傳揚論壇授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航