專訪林奕華：透過「女性之眼」看三部經典舞台劇的影像化（上）

張艾嘉、劉若英、李心潔、鄭元暢、楊祐寧、王耀慶⋯⋯能夠讓這些演員相繼投入舞台劇演出的關鍵人物，就是香港舞台劇導演林奕華。林奕華舉辦《近看林奕華－非常林奕華舞台映畫》影展，將劇場演出呈現給電影觀眾。舞台映畫保留了舞台劇的獨有魅力，發展出獨具特色的劇場影像，為舞台劇帶來新的突破，帶給觀眾截然不同的美學饗宴。

Photo Credit：甲上娛樂

「我們全部的舞台劇都有影像化，因為我覺得我們在面對的是創作跟時間，我希望這些東西不是只活在那個當下，而是能夠穿越時間去接受考驗。」2015年林奕華首次推出舞台映画，將劇場演出的影像紀錄，放上大銀幕。這次他將以往與張艾嘉、劉若英及李心潔三位影后合作的《華麗上班族之生活與生存》、《紅娘的異想世界之在西廂》及《命運建築師之遠大前程》三部經典舞台劇搬上大銀幕，讓大家近距離體會劇場演出的魅力。

「老實說，這三部戲如果只是一種懷舊，那大致上大家看完之後的感覺還是有差。因為年輕人為什麼要看懷舊？但是我們希望即便是十幾年前做的戲，就好像你現在去看小津安二郎、楊德昌，他永遠都還在與時間同步。」林奕華並不想標記為「經典」，他認為這些戲都是與現代化有關。「所以當現在化還是進行式的關係，我希望這些戲對於現在的年輕人還是有意義的。」

Photo Credit：甲上娛樂 《華麗上班族之生活與生存》中的張艾嘉

「這個東西是超越時代的，我希望這些戲能夠超越時間，所以被放在一塊。其實這次的3部戲有一個共通的特點，就是女性在社會現代化的過程當中所扮演的角色。」

林奕華表示，表面上是看張艾嘉、劉若英這些明星，但華麗上班族是他參與創作、親自編排的，但到最近再看的時候，才突然發現很有意義的一點，在當時埋下了種子，就是現在已經是一個後菜鳥時代。「所謂後菜鳥時代，就是以前你會覺得菜鳥總有一天可以成為上司或是主管，但是現在不同了，你今天是菜鳥，一輩子永遠都是菜鳥。」

「其實人的經驗並不值錢，現在值錢的是大數據。」林奕華指出，以前是師傅帶學徒，然後學徒從師傅身上觀察、學習、持續傳承，可是自從使用數據後，一個人隨時可以就得到所有的經驗，「也就是說，我們現在已經不相信過程，而是重視結果，所以當這樣的數據時代是主旋律的時候，人所有經驗的價值就會貶值。」

就像張艾嘉演的張威，自以為有一天可以爬到最高的位置，但其實最後終於上去的還是自家人。林奕華覺得張艾嘉在寫這齣戲的時候，潛意識已經感覺到這個時代年輕人沒有辦法出頭的原因，「就是你大不過那個體制。其實操控這個資源最終極的階層，永遠都是在那邊的，因此人只能被操控，所以我覺得這就不是懷舊了，而是作品本身有與時代一起同步的條件。」

林奕華的作品幾乎都與女性或性別議題有關，像《紅樓夢》的性別倒錯演出，《賈寶玉》全劇採用女性角色，「當時我抓的兩條主題就是女性的宿命、男性的原罪。因為紅樓夢整本書除了賈寶玉，所有男人都出軌、都傷害女人，但你再回頭看，賈寶玉也不完全被認為是男性，他其實是亦柔亦剛、比較中性的氣質，本身就有一種對女性非常細膩的理解。」

可能是因為家庭養成的影響，成長的背景環境都是女性，林奕華從小就已經感受女性部分的吸引。「我家裡其實很好玩的，就像楊門女將一樣，爸爸是六個姊姊養大的，媽媽家裡全部都是姊妹，只有兩個男丁，然後姊姊全部14歲要出來做事，找學費讓弟弟讀書，念最好的學校，進政府部門做高級公務員，但這些都是靠姊姊犧牲自己的夢想。」

「現代人很孤獨，在別的地方找不到存在感，因此希望被看見。」林奕華強調，人與人之間最寶貴是真實的情感記憶，「像聊齋我當初想到的就是『聊』多過『齋』，因為現在人很怕面對面聊天，什麼都用Line來解決，很難約出來沒有目的純聊天，所有人的目的性越來越強，手段也越來越強，所以我就想說，『鬼』才跟你聊天。」

因此編劇就用一個其實已經死掉的人來發展劇情，但他不知道自己死了，演到後來才知道自己死掉，然後在這個死人的回憶裡面，又有一個愛情沒有結果的女人，所以上半場是死掉的人在想念這個女人，下半場是這個還活著的女人在想念死了的人。「所以他跟現在的人有什麼關係呢？因為現代人都比較目的性、功利性，所以很多時候他們會錯過了一些本來可能發生的事情。簡單來說，所謂的進化過程，其實人的溝通能力是越來越弱了。」

「《聊齋》談的其實就是每個人對自己的美好想像，用來逃避真實的自己。人沒有辦法真正的表達自己有什麼感受，如果沒有溝通的經驗，就會沒有那種能力，對別人的很多體會也會減弱，因為你想的都是自己。現在年輕人的世界跟以前最大的不同，就是以前可能是比較全方位的認識自己，現在都是片面的認識自己，就是網路上秀出來的部份。」林奕華認為，任何議題終究會回歸到人本身，回到最初的、純粹的狀態。

藝術家的本質，也讓林奕華更感概人世的無常與變化。「當越來越多的人只為自己想，每個人都只做自己的事情，當這些人連接的時候就會被孤立。但這裡牽涉到一件事情，就是還有群體的存在，也就是說，以前我們可能有一種東西叫向心力，現在一個家庭裡每個人都對著面前那台電腦，那個Interaction互動越來越不可能發生，溝通能力也會越來越弱，因而也影響到人生裡面的真正重要可能會發生的事情。」

林奕華很喜歡溝通，「我的興趣是溝通，我用戲劇來服務我的興趣。」至於怎樣可以用最有限的一些訊息來傳達最大的吸引力，那種東西就是創作。

但是林奕華發現，很多人對「人」已經沒那麼有興趣。現在人感興趣的其實是被物化為「物件」的人。 卡拉OK就是這樣東西，因為卡拉OK把人在情感方面的需要，其中的挫敗感用歌詞與歌聲來發洩，因此現在很多歌曲的旋律與歌詞都是有套路的，在現實當中，很少人會因為愛情開心去唱歌，所以其實它服務的就是一種社會現狀。

「我自己做音樂劇的時候，會盡量不要做這樣的歌曲，或許不是用這種方式寫歌詞，因為我覺得有沒有愛人都沒有關係，重要的是你愛不愛自己，而愛自己的動力其實就來自你有一顆心，讓這個心比較大，比較柔軟，可以包容比較多東西，這個柔軟就能夠產生創造力。」

林奕華指出，永遠不要用對立來解決問題，雖然在這樣的環境會比較吃虧，「因為現在的氛圍，大家其實還是輸跟贏比較重要，勝跟敗比較重要，對跟錯比較重要，所以《聊齋》談的就是人與人溝通，就像很多女生想要改變他的另一半，有時候其實還是在你要給對方時間，你要給對方空間，但是我們現在這種關係就是時間只能用自己的標準來衡量。而並不能夠兩個人長出一種對時間的共通的一種。」

「我常常覺得因為各種原因，女性其實都有一種母性的細胞在身體裡面，所以她們的包容性、對情感的付出，很多時候真的比男性厚很多、強大很多，所以能夠包容這個男的。當她能包容的時候，就有點像個母親一樣，因此才說男性跟女性的婚姻剛開始的時候，男的是哥哥，女的是妹妹，當他們生了小孩之後，男的就是兒子，女的就是母親。」

林奕華也觀察到，現代社會又產生變化了，當女的也不願意成熟的時候。問題就來了。「因為兩個都不願意包容對方，所以就很容易撕破臉。」

影展資訊

名稱：近看林奕華－非常林奕華舞台映畫

時間：2019/06/01－06/02；06/08－06/09

地點：光點華山電影館（台北市中正區八德路一段1號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航