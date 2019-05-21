專訪林奕華：透過「女性之眼」看三部經典舞台劇的影像化（下）

林奕華指出，現在很多男性跟以前的男人不一樣，以前男人怎麼樣都會撐住，就是有一種傳統的男人，不管他的內心如何都不會表達出來，但現在的男性很不一樣，就是他會表達出來，但是他表達出來的很多時候會一方面很可愛，因為他就是一個長不大的小孩。

所以這個角色非常活潑，非常的有想法，另外一方面可能就是他沒有很成熟，所以他對於很多的責任，並不知道其實是什麼。「我覺得王耀慶在演這角色的時候，非常活靈活現。所以怎麼去面對自己，我覺得他能夠銓釋的很好。」

「我一定是對某些事情或是小說有想法，才會找到這些點，到最後連成一塊面。比如說聊齋，第一就是因為有張艾嘉、王耀慶，我就已經有兩張牌在手上，所以我首先要讓他們覺得這樣做是有趣的。我會先決定演員再去決定戲，或許至少會比較同步。」

Photo Credit：甲上娛樂 《華麗上班族之生活與生存》中的王耀慶（右）

「華麗上班族就是從演員、從張姊（張艾嘉）下手。我是第一次跟張姊合作舞台劇，我就會想說，張姊演什麼好看，因為她一定是某一種等級，我怎麼找一個馬上就可以用的戲。聊齋的時候也是啊，她就問要演什麼，我說狐狸，她眼睛就亮了，因為狐狸對於女人是非常有趣，又愛又恨的，所以她馬上就答應了。」

林奕華透露，當時他想到一部也曾改編成電影與舞臺劇的法國小說《危險關係》，因此華麗上班族就是從這樣子切入，基努李維當時演的角色就是鄭元暢現在的角色，然後張姊是葛倫克蘿絲的角色，王耀慶就是約翰馬可維奇，然後這個改編之後，我覺得突然之間的確就能夠連接到現代人了。

「我很享受去想像演員演什麼會好看，所以我是比較量身做戲的一種導演，多過我硬要把演員套到衣服裡面的那種導演。量身這個東西，其實也跟我的個性比較有關，就是我還是會主動去了解一個人到底是個怎麼樣。」

有趣的是，香港導演林奕華從2005年就與台灣演員合作，當時莫子儀、莊凱勛、謝盈萱都剛從北藝大畢業，「05年舊作很多都是科班出身，就從那個時候開始，我就覺得香港沒有這種演員。現在也不是什麼秘密，我是很不滿意香港只有一個演藝學院，然後35年來都是同一個派系，表演的論述與風格只有一種，所以如果我不滿足這顆樹的根，再長什麼果實出來其實還是差不多。」

林奕華覺得台灣很不一樣的地方，在於有很多表演學校，能夠找到各種的果實，那個養分就不一樣。再加上這些人真的有台南、台中、台北的差異感，從待人接物與性格就可以看出成長背景各不相同，培養出來的演員比較多元。

「我覺得台灣有很多可能性，在於他們比大陸香港更能夠做自己。我常覺得香港比較喜歡演，就是他會用觀眾的眼睛來看自己。而台灣演員你可以讓他試這個、試那個，所以說我覺得到現在為止，我合作比較多的都是台灣演員，我覺得他們比較接近真實，比較沒有那麼在意他演得像不像。」

台灣演員對林奕華的幫助就很大，「因為我並不是用演員來說服觀眾，他們是百分之一百真實的，我比較是用演員幫忙完成一首音樂，他們比較像是音符，所以當這首歌曲是狂想曲時，他們就要很狂放，是敘事曲的話，他們就要很細膩，所以我只要抓到他們的狀態，他們就能幫助我去完成。我現在用的這些演員，包括張姊也是，她會從大局，或許整個樂章需要怎麼被演奏來調整她的表演。我還是覺得這個台灣彈性比較大。」

無論是原創與改編戲劇，林奕華的創作題材與靈感總是源源不絕，似乎不會有腸枯思竭的問題。「像我接下來要做楊德昌導演的電影《一一》，對我來講是自己給自己出一個非常大的題目，要把楊德昌這麼重要的電影變成舞臺劇的話，觀眾其實還是想看到你怎麼去理解楊德昌導演這個人，以致他拍出這樣一個東西。

Photo Credit：甲上娛樂 《命運建築師之遠大前程》中的李心潔

所以你可以說，就是我還是喜歡亂想，不會沒有靈感，因為已經存了不少東西在腦袋裡面，比如說光是楊導演的，我都在想下一步要做什麼？像莎士比亞我想作那一部可能會比較特別一點，所以可能大家平常在過馬路啊，在吃飯的時候沒有在想什麼的時候，我其實都在想這些。」

「我們人生下來自然不是只有一個性別，每個人的情感裡都有男性與女性，只是你選擇放大或壓抑。」林奕華表示，台灣在性別方面的探索，應該是最前衛、最開放，也做了最多的事。 1989年他幫香港籌劃了同性戀電影，所以當金馬影展找他做「同志電影節」時，他就覺得說不要叫同性戀電影節，「我希望多些不是同性戀的人也願意進來看電影，於是就找了同志這個名詞，其實只是來自『革命尚未成功』這句話，所以其實針對的是『同志仍需努力』這樣的東西。」

林奕華認為同志這個名詞誰都可以想得到的，也沒有辦法證明他是第一個想到，「而且是不是第一個，一點都不重要。」其實他的作品並沒有太多齣在講同性戀，「可是我的心裡面會講的比較比較多，就性別上面的強勢跟弱勢，也比較有感觸。因為女性還是相對弱勢。」

「我覺得女性還是在社會上很多方面性別不平等，為什麼男人就不用穿高跟鞋，為什麼女性行政套裝還是參考男性的西裝改呢，就是各種這種。我不是那種很所謂的Feminist（女性主義者），我只是按照各種現實，依據自己的感受，來表達我對這個東西的想法。」

另外，林認為現在又面臨另外一種異化，就是當女性的學歷提高，能力被認可，經濟地位也成為市場的一種爭取的對象，她們能夠去把弱勢的性別轉換成一個強勢，但那個所謂轉化，就是她們要比男人更男人，這個其實也沒有幫到原先的弱勢形象。

林奕華再指出，現在為什麼開始會看到有很多說女漢子之類的，或許就是女人覺得她們其實是不流淚、也是很堅強，不願意接受自己的脆弱，所以他們反把而變成了所謂陽性的一種思維模式，他們要跟陽性或是男人共同競爭，但這個東西還是在壓抑陰性的部分，在壓抑柔軟的部分。

「所以我自己現在做這些戲，其實也在講這個，就是女人不能夠因為脆弱可能會帶來傷害的經歷，就好像要把那個部分藏起來，不行，但是真的現在很多年輕人這樣子。比如說最簡單一個例子，就是我常常拿來引用的宮鬥劇，一個女人要嘛就是得到那個愛人，得不到的話就毀滅他，然後否認自己其實是愛他的。甄嬛就是個很明顯的例子，到延禧也是另外一個例子。就說，你輸就是輸在先把愛字說出口了。」

Photo Credit：甲上娛樂 《命運建築師之遠大前程》劇照

「我很想告訴他們，我第一個想法就是如果愛是操控，你因為懂得操控就覺得自己贏了，這是一種主動的被動，宮鬥就是一種認可，其實就是一種電玩的概念。你在50個大約20出頭的人面前講這個東西，他們的臉色會馬上變，因為他們真的認為延禧講的是對的，就是你不能先把自己的底牌翻出來，而且對他們來講。

有句話真的是至理名言，就是「認真，你就輸了」。所以林跟他們說，這其實是一種先拒絕別人再拒絕自己，只不過是跟自己說你別想了，不會存在愛這件事情，就這個東西。

林奕華也對年輕人不敢跳出舒適圈有些遺憾，「我上周在一個大學講什麼叫創意，就是你如何去體現跟別人不一樣，可是馬上有學生舉手說，但是如果我跟別人不一樣而受到傷害的話，那我其實還是情願不受傷害。」他認為這就是Conditioned（制約），這個東西很好玩也很矛盾，如果你跟別人都一樣才安全的話，那代表隨時都可以被替換掉，所以你還是會受傷害。

「現在只是因為你跟別人不一樣，就覺得別人會排斥你，所以情願跟別人一樣，但是你內心裡面，也會因此而對自己的價值存在一種不安全感，因為都是人點頭你點頭，人說對妳說對，人說錯你也說錯，那你還是會問，我真的這樣想嗎？如果我都跟別人不一樣的話，那他們是為什麼看見我了？為什麼會肯定我呢？為什麼會覺得我是有價值的呢？你還是會有這個矛盾吧！」

林奕華強調，西方跟華人最大的不同，就是個體是重要的，所以要發展出一套怎麼跟連接傳統及現代接軌，最理想是兩種優點都可以擁有，既可以很自我，又能夠從大體上面去想，但是如果不能這麼理想的話，就是兩頭不到岸，要做自己又做不了，要真的符合別人又覺得很委屈。

「我覺得我們現在有時候就是卡在這樣子、一個時代的一個節骨眼上面。」就像日本很注重整體，完全沒有自我，因此也沒辦法真正的現代化起來。所以日本在生活上很西化，但絕對不是在思想方面，他們骨子裡還是非常敬重傳統，從他們的語言就知道了，跟不同輩份的人講話要用不同的語彙。

最後，林奕華提到這次以電影放映形式呈現舞台劇的舞台映画，特別用了一個很文藝的說法，他認為，排演舞台戲像是他寫了一封信給時間，而觀眾來看舞台映画的呈現，則是看時間寫一封回信給他。「我與觀眾的交流是在電光火石的瞬間，它就存在意識裡。」

影展資訊

名稱：近看林奕華－非常林奕華舞台映畫

時間：2019/06/01－06/02；06/08－06/09

地點：光點華山電影館（台北市中正區八德路一段1號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航