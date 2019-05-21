美將「華為禁令」暫緩90天，任正非：沒多大意義，政客低估了華為的力量

（中央社）美國商務部當地時間20日宣布臨時通用許可證，對於禁止華為技術公司與美國企業往來禁令暫時放寬管制90天，讓擁有華為設備的企業與個人有時間安排適當的長期通訊網路與設備措施。不過，華為創辦人任正非今天表示，美國的「90天臨時執照」沒有多大意義，並稱「美國政客目前的做法低估了華為的力量」。

美國商務部15日宣布，將華為和附屬事業列入所謂的美國出口管制「實體清單」（Entity List），禁止華為在未獲許可證下與美國企業做生意。

不過這項禁令獲得延展。美國商務部工業與安全局（BIS）今天宣布一項臨時通用許可證（TGL），修改出口管理條例，讓華為及其68家非美國子公司得暫時為維護現有網路及為現有手機提供軟體更新能力，但不適用於新交易。

這項許可今天起生效，時間為90天，也就是將禁令延後至8月19日執行。期限到期後，商務部將進行評估是否予以延長。美國企業2018年賣給華為的零組件估計達110億美元（約新台幣3455億元）。

美商務部長羅斯（Wilbur Ross）在新聞稿中表示，臨時通用許可證允許營運商有時間做出其他安排，讓依賴華為設備提供關鍵服務的美國人與外國電信供應商安排適當的長期措施。簡單來說，這項許可證將允許現有的華為行動電話用戶與農村寬頻網路得以繼續營運。

在商務部宣布將華為列入實體清單當天稍早，總統川普也簽署一項行政命令，禁止美企使用被認為有國安風險公司所製造的電信設備。儘管這項禁令未特別點名任何國家或企業，但美國官員先前已將華為貼上「威脅」標籤，並主動遊說盟國不要使用華為的5G網路設備。

Google表示，會遵照美國總統川普的命令停止供應華為安卓（Android）作業系統更新和熱門軟體，宣布停止跟華為的部分合作業務，其中涉及軟硬體產品和技術服務的轉移。也就是說，往後購買華為新手機的用戶不再能使用Android系統的App，恐無法再使用Gmail、YouTube與Chrome。

由於歐洲是華為在中國以外的最大市場，川普對美國公司下達的命令，可能影響數以千萬計歐洲消費者。這對意圖取代南韓三星（Samsung）成為全球最大手機商的華為，不啻為一大打擊。

此外，供應蘋果（Apple）臉部辨識（Face ID）零件的光學元件開發商魯門特姆（Lumentum Holdings Inc.）則追隨Google的腳步，也停止供貨給中國手機大廠華為。

魯門特姆表示，已停止出貨給華為，無法預測何時可以恢復供貨。魯門特姆表示，上一季華為占公司整體營收18%。魯門特姆也把第4季營收預測，從先前的4億500萬至4億2500萬美元，下修到3億7500萬至3億9000萬美元。

美國多數供應商尚未針對華為遭封殺發表聲明，但據報導指出，包括英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）和博通（Broadcom）等晶片製造商都已告知員工，將中止對華為供貨。

微軟（Microsoft）提供Windows作業系統給華為許多裝置，該公司目前並未答覆記者詢問這項命令可能帶來的衝擊。

市場研究公司Moor Insights & Strategy創辦人穆黑德（Patrick Moorhead）認為，「對美國公司的衝擊在於這項禁令時間長短，以及他們與華為往來關係的深淺。不論是英特爾、Google或輝達（Nvidia），沒有一家與華為生意往來超過3%，所以短期來說，這不會是個問題」。

任正非：政客低估「華為力量」

華為創辦人任正非今天在深圳華為總部接受陸媒聯訪表示，美國的「90天臨時執照」沒有多大意義，「我們已經做好了準備」。他也不忘感謝美國企業，指它們為華為做出很多貢獻，並稱「美國政客目前的做法低估了華為的力量」。

談及未來計畫，任正非說，華為的晶片在「和平時期」一半來自美國，一半來自華為；華為不會輕易狹隘地排除美國晶片，要共同成長，但是如果出現供應困難的時候，華為有備份。

有媒體提問，華為的晶片多年前就有「備胎計畫」，為何會有這股危機意識時，任正非說，老是挨打，就有危機意識了，「既然想稱霸世界，既然要跟世界霸主一場爭鬥，和平崛起不可能，就要準備武裝崛起」。

談及5G技術，任正非表示，華為的5G絕對不會受影響，在5G技術方面，別人2、3年肯定追不上華為。美國科技深度和廣度還是值得學習，很多小公司產品超級尖端，但華為在5G做到了前列。

他並強調，歐洲和華為溝通很密切，5G容量是4G的20倍，2G的1萬倍，耗電下降10倍，體積下降70%。華為有幾十年都不會腐蝕的材料，這些特性很適合歐洲。

不過，《自由亞洲電台》報導， 中國科技界人士並不那麼樂觀，不少人昨（20）日 先後在網路發表文章，結論幾乎都是「華為並沒有想像的那麼強大」，但這類文章到當天中午就已經被刪除了。

其中一名叫劉翔的作者，自稱在高科技晶片界工作十多年，他提到，假如美國完全實施禁售，今天的華為和去年中興通訊的處境完全沒有分別，華為的生產線必然會癱瘓，因為 華為的主要能力在於裝配， 「說直白點就是使用晶片做裝配工作。華為掌握的技術， 就像嬰幼兒的牙牙學語。即使華為子公司海思聲稱可以取代美國供應商的研發能力，也只是被過分高估。」

劉翔最後指出，華為聲稱發展5G技術，「但其實最關鍵的核心基帶晶片，一直以來都是由美國高通公司生產或是授權生產，就連蘋果手機，幾年前也計劃用英特爾晶片取代，但最終無功而還，還要向高通繳付巨額專利費用和罰款。」

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜