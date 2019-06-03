口腔內的惡臭珍珠：扁桃腺結石

文：余昊璋（屏東明正耳鼻喉科診所主治醫師／柳營奇美醫院耳鼻喉科兼任主治醫師）

珍珠，是貝類的分泌物所形成，由於光澤出眾，被譽為「康壽之石」。

扁桃腺結石，同樣是白色的分泌物，出產於人類的口腔裏，吐出捏碎一聞，卻是惡臭無比，患者常自覺喉嚨卡卡、有異物感，或是明明有刷牙，依然口臭惹人厭。

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如何形成？

扁桃腺表面像月球一樣坑坑洞洞的，醫學上稱為「隱窩」，當扁桃腺反覆發炎，就會加深這些隱窩，這時候如果隱窩功能不良，容易導致扁桃腺分泌物的堆積，造成結石。

扁桃腺結石是由食物的殘渣、口腔內的壞菌、或人體凋亡的表皮細胞組成，卡在扁桃腺表面的隱窩中，愈積愈多所形成。除了扁桃腺長期發炎導致以外，口腔清潔不夠、胃食道逆流、喜愛吃刺激油炸食物、作息不正常等等，都是可能的刺激因子。

有何症狀？

有些人沒有症狀，有些可能出現喉嚨卡卡、習慣性清喉嚨的慢性咽喉炎症狀，有些會有口臭的困擾。另外，就是可能導致扁桃腺更常發炎、惡性循環。

如何預防？

作息有常、飲食有節、飯後漱口、注意清潔。

如何治療？

若沒有症狀，注意上述的預防就好，若有症狀，耳鼻喉醫生會先以局部治療將結石挑出，後以控制扁桃腺發炎為主，嚴重的病例，才會考慮扁桃腺切除手術以絕後患。

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