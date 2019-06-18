台灣電力發展史：始於劉銘傳建設，光復後經歷恢復與整備階段

一、台灣電力的經營

清光緒14年（1888），台灣巡撫劉銘傳在台灣創設「興市公司」，透過小型蒸氣燃媒發電機，點亮台北城的第一盞路燈，為電燈的來臨揭開序幕。後來，苦於龐大經費無法支應，僅勉強維持月餘便走入歷史，而這卻是台灣自辦電力事業的濫觴。除此之外，劉銘傳也利用淡水河支流南勢溪之高低落差，籌建龜山水力發電廠。可惜的是，隨著他的離任，該項開發計畫也因而終止。

日本據台後，日籍企業合組的「台灣電燈株氏會社」，成立「台北電氣作業所」，延續龜山發電廠作為基礎，挹注資金、人力，企求電力的供應。明治38年（1905），台灣總督府成立「台灣總督府作業所」，兼併民營電力公司，成為最大的電力事業體。明治44年（1911），台灣總督府困於資金與技術難題，開放民間經營電力，許多「電燈株氏會社」相繼出現，各自設置小規模發電廠，供應局部地區的電力。

大正7年（1919），以官商合營模式成立「台灣電力株氏會社」，著手進行號稱亞洲第一、世界第七的日月潭發電廠建置作業。此工程完成後，大幅提升供電量，也帶動工業的快速發展。昭和2年至19年（1927-1944），該會社整併大部分的民營電力會社，壟斷台灣的電力市場。

二、台灣電業的接收

光復後，國民政府於民國（以下同）34年籌組「台灣電力監理委員會」，展開資產清查、人員調配，以及緊急維修等工作，肩負重整台灣電力的重任。待委員會完成電力清查工作及掌握相關業務後，奉令改稱「電力接管委員會」，進而從事資產、人力、設備及各項業務的接收工作。從當時接收清冊高達136冊之多，可見此項工作的繁重（圖1）。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：區處報告、移交事項

35年5月，「台灣電力有限公司」（以下簡稱台電）奉令成立，召開創立大會及第一次董監聯席會議，討論相關事宜。至36年1月，確立公司章程，隨後台電向經濟部申請註冊，並依據審核意見完成資料修訂後，正式登記成立。從當時的營業區域圖可以得見，台灣西半部地區的發電區域，北起淡水，南至林邊，相互交織成網絡系統；而東半部雖受限交通因素，在宜蘭、花蓮、台東等地仍設有零星發電所（圖2）。整體觀之，全台電力網絡已具備初步的規模。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：民國36年台灣全省電力系統圖

三、台灣電力的擴展

光復後，國民政府接收台灣電力株氏會社的水力及火力發電廠，計有34處。惟第二次大戰期間，盟軍轟炸全台各地的電力設備，加上颱風的侵襲，諸多設施遭洪水沖毀與河砂掩埋，受損情形嚴重。而總發電量從原本的32萬瓩驟降至4.2萬瓩，連最基本的民生用電都難以提供。

當時台灣社會百廢待舉，修復既有的電力設備，以儘早供電應急，成為刻不容緩的工作。35年，第一階段10萬瓩修復計畫提前完工，待修復計畫全部完成後，應可滿足1年20萬瓩電力的需求。惟根據調查資料顯示，煤礦、製鐵、水泥、肥料及煉油等工業陸續恢復營運，這些都將耗費更多的電力，勢必得另外增闢電源。

台電為因應工業建設的電力需求，規劃修復與新設烏來、天冷、霧社、南勢、竹東等地的水力發電廠，預定5年完成是項作業。惟台灣水力發電受限地形和雨量的因素，每年平均有4個月需要火力發電支援；另一方面，台灣風災頻繁，水力發電一經受損，往往需要數日至數月時間的修復期，才能恢復供電量（圖3）。台電有鑑於此，開始規劃全島火力發電的擴充工程，設法尋求其他電源，以期大幅供應充裕與穩定的電量。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：颱風損害及復舊工事

四、結語

台灣電力事業是推進工業生產的火車頭，攸關各項產業發展，更與你我的日常生活休戚相關。台灣電力始於劉銘傳的建設，在日據時期奠定發展基礎，光復後又經歷了搶修、維護的恢復與整備階段。想要進一步瞭解台灣電力的發展歷程，歡迎利用國家檔案資訊網探詢相關檔案。

參考資料

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航