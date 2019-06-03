從驅蟲藥方「海人草」的開發，談東沙島戰略位置與主權維護

一、東沙島主權維護

民國七、八○年代，我國中小學在每學年學期初，學校會發給學童每人一片黏性玻璃紙片，要求隔日清晨在肛門貼黏後，攜至學校檢測腸道是否寄宿蟯蟲、蛔蟲等寄生蟲；幾週後，依檢驗結果，受感染學童會接獲藥包服用，以驅除體內的寄生蟲。近年來，台灣公共衛生水準提升，防疫措施逐步落實，寄生蟲不再是困擾學童的疫疾。然而，早期台灣衛生條件不佳，有80％以上人口苦於寄生蟲的威脅，社會上雖流行著吃檳榔的防治方法，卻未見療效；而日據時期，則由日本引進古早對抗寄生蟲方法，讓患者服用煎煮過的海人草湯汁，以收驅蟲功效 [2]。

清光緒21年（1895），日本據台後，逐步擴展南海勢力。光緒33年（1907），日商西澤吉次發現東沙島擁有豐富的海人草、鳥糞、貝類資源，便前往東沙島開採，而引起了清政府的注意。後來，雙方展開東沙島主權交涉，從歷史經典、國際法原理進行攻防，歷經一年有餘，簽訂〈交還東沙島條款〉，由清政府支付日商16萬銀元，廣東海軍人員隨即登島驅離島上漁民，正式接收東沙島 [3]（圖1）。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：前清粵省特派接收東沙島之官員

二、日人違法開採

清政府接收東沙島後，規定各省漁民欲前往該島活動，必須獲得廣東省政府的許可令。未久，滿清覆滅、民國肇建，繼起的北京政府未能全力開發東沙島資源，致使東沙島又出現日人開採海人草，和攫取海洋資源的情況。

民國（以下同）12年，香港總商會透過英國駐華使館，聯繫北京政府，表示願意撥款協助東沙島設立無線電氣象觀測台。北京政府考量後，決定設置，並由海軍部等籌劃。隔年，海軍部派員搭乘英國艦隊前往東沙島勘查，驚見日本漁民在島上曬製海人草，甚至綑裝海人草準備輸出（圖2）。外交部得知消息後，立刻請日本政府嚴令禁止屬民非法活動。14年，海軍部人員再次登上東沙島，驅趕日本漁民離開後，立即建置觀測台 [4]。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：日人曬海花之狀並貨倉一間

海人草製成的驅蟲藥方，除了台灣，在日本、香港、德國也非常暢銷，讓許多商人趨之若鶩。16年1月，廣東志昌行向海軍部申請了東沙島海人草5年的開發案，卻私下與日商共同經營，牟取暴利。廣東省得知消息，請海軍部撤銷志昌行的執照，明令日方人士撤離東沙島，以維繫我國主權 [5]。

三、爆發武力衝突

17年，國民政府完成北伐，統一全國後，疏於開發東沙島，致使日方伺機再起。20年4月，日本漁船長期丸、日向丸、笑寶丸、松竹丸等齊赴東沙島盜採海人草，與我國巡守人員爆發衝突。松竹丸觸礁擱淺，廣東省扣留該船，與日方展開交涉。惟日本態度強硬，不承認盜採行為，使得該國船隻變本加厲前往開採，甚至配置槍支彈藥，攻擊我國人員與船隻 [6]。

24年，廣東省為加強管理東沙島，設立了東沙管理處，並加派海軍前往周邊海域巡守，以防堵日本恣意開採資源之舉。25年，日本無視廣東省的行為，大舉開採東沙島上的海人草，我國行政院以此危害國家領土主權，立刻令外交部與之交涉。是時，日本侵華野心熾盛，已無視外交部的主張，甚至派遣艦隊巡航南海，開槍擊射我國漁船，情勢緊張。其間，我國政府鑑於日本積極攫取海洋資源，方開始調查海人草的功用，進而掌握驅蟲的藥效。正當我國準備開發海人草之際，日本卻發動盧溝橋事變，使得整個開發計畫被迫中斷。之後，日本加速占領東沙島與南海諸島，至28年，將這些島嶼劃歸高雄州管轄。

四、結論

34年，隨著日本的投降，也畫下第二次世界大戰的句點。戰後，日本勢力退出東沙島，我國海軍隨之進駐，完成接收作業；另外，內政部繪製了〈中華民國領南海諸島位置略圖〉（圖3），確立我國南疆海域範圍。南海島嶼戰略地位重要，蘊藏海人草、魚貝、鳥糞、磷礦等豐富資源，成為周邊國家覬覦之地。國家檔案資訊網蘊藏我國對於南海諸島海洋資源的調查與開發，歡迎有興趣者前來調閱與應用，以探悉南海議題。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：中華民國領南海諸島位置略圖

註釋

[1] 有關國家發展委員會檔案管理局典藏南海諸島相關檔案之介紹，可參見馬有成，〈中華民國對南海諸島的開發與經營——以檔案管理局管有之檔案為主要史料〉，《檔案季刊》，第11卷第3期（民國101年9月），頁72-92。

[2] 梁瓈尹，《老藥品的故事》（台北：台灣書房，2009），頁132-134。

[3] 中日兩國對東沙島主權之交涉過程，可參見湯熙勇，〈論1907-09年中國與日本對東沙島主權歸屬之交涉〉，《海洋文化學刊》，第12期（民國101年6月），頁85-120。

[4] 有關無線電氣象觀測台的興建以及管理過程，請參見馬有成，〈美哉海洋國家公園：東沙島歷史寫真〉，《檔案樂活情報》，第64期（民國101年10月）。

[5] 呂一燃，〈近代中國政府和人民維護南海諸島主權概論〉，《近代史研究》，1997年第3期（民國86年9月），頁15。

[6] 同註5，頁17-20。

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航