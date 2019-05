英文履歷寫到「專業技能」，該用skill還是technique？

不管是履歷、面試,還是向客戶做簡報介紹,想要說服對方,就必須證明你的專業性,這時凸顯你的工作技能就是不可或缺的關鍵。學會活用這些與「技能」相關的英文單字,說出專屬你的專業英文。

technique

technique指的是「單一」、「專門」的特殊技巧,強調學習技能後,會加入專屬自己的風格、靈感、創意、巧思或訣竅。

見以下例句:

We have developed a new technique for detecting errors in the manufacturing process. 我們研發最新的技術,來偵測製造過程的錯誤。

skill

skill指的是透過「訓練」培養出來的技能,強調學習並經過知識整合,才會獲得的能力。

When you're applying for a job, the relevant skills you put on the application are a critical. 申請工作的時候,相關的技能是很重要的部分。

proficiency

還有另一個相似的英文單字:proficiency。

proficiency是強調一個人對這門技術或學問的「專業性」,並具有一定的能力水平與經驗。

請看以下例句:

This position requires a high level of proficiency in English. 這份工作要求一定水平的語言能力。

參考資料:WikiDiff、Cambridge Dictionary

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航