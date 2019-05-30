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2019/05/30, 生活
英文履歷寫到「專業技能」，該用skill還是technique？
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我們想讓你知道的是
technique指的是「單一」、「專門」的特殊技巧，強調學習技能後，會加入專屬自己的風格、靈感、創意、巧思或訣竅。skill指的是透過「訓練」培養出來的技能，強調學習並經過知識整合，才會獲得的能力。
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不管是履歷、面試，還是向客戶做簡報介紹，想要說服對方，就必須證明你的專業性，這時凸顯你的工作技能就是不可或缺的關鍵。學會活用這些與「技能」相關的英文單字，說出專屬你的專業英文。
technique
technique指的是「單一」、「專門」的特殊技巧，強調學習技能後，會加入專屬自己的風格、靈感、創意、巧思或訣竅。
見以下例句：
We have developed a new technique for detecting errors in the manufacturing process.
我們研發最新的技術，來偵測製造過程的錯誤。
skill
skill指的是透過「訓練」培養出來的技能，強調學習並經過知識整合，才會獲得的能力。
When you're applying for a job, the relevant skills you put on the application are a critical.
申請工作的時候，相關的技能是很重要的部分。
proficiency
還有另一個相似的英文單字：proficiency。
proficiency是強調一個人對這門技術或學問的「專業性」，並具有一定的能力水平與經驗。
請看以下例句：
This position requires a high level of proficiency in English.
這份工作要求一定水平的語言能力。
參考資料：WikiDiff、Cambridge Dictionary
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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