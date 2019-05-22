有小農人也有大財團，要求「原住民保留地開放買賣」的「平權會」是什麼？

5月14日，「台灣山地鄉平地居民權益促進會」（平權會）上街抗議，認為「原住民保留地」（原保地）只能讓原住民持有不合理，訴求解編原保地。原住民族青年陣線、台灣原住民族政策協會等原住民團體昨（21）日在立法院開記者會，譴責平權會為了達成訴求，散布各種對原住民族的歧視言論。但「平權會」是誰？他們又為什麼要求「解編」原保地？

14日，平權會號召上百人集結行政院前抗議，平權會表示，許多非原住民農人長期承租原保地，但近期傳出政府強制要求收回土地，影響農人生計，因此訴求「解編」原保地，讓非原住民也能持有、買賣，訴求期間，平權會也聲稱居住山地的漢人被原民會霸凌、搶奪土地。15日，又有Youtuber發布一支影片，影射原住民將原保地出售給漢人後，又藉政府之力收回，並影射原民坐擁包括加分、經濟補助等特權，引發原民團體討論。

原住民才能持有的「原保地」，漢人怎麼使用？

針對平權會長期要求「解編原保地，讓非原住民也能取得、買賣」的訴求，台灣原住民長期照顧聯盟常務理事、政大社會工作研究所教授王增勇提到原住民土地與文化的關聯，他說，若解編原保地，「原住民會失去更多他們祖先傳統的領域⋯⋯原住民會失去他們文化所依附的這個土地。」

而「Pangcah阿美族守護聯盟」總召Namoh Nofu（那莫・諾虎）表示，2016年監察院曾查詢原保地被非原住民使用的狀況，「以（新竹縣）五峰鄉為例，五峰鄉的保留地面積總共6572公頃，可是被『設定抵押』的總共723公頃，也就是說佔總面積的11%。」Namoh Nofu另外引述原民會報告說，「在五峰鄉，就有749筆（土地）超限利用。」

根據原民會2014年的調查，所謂「設定抵押」，是漢人取得、使用原保地的重要途徑之一。漢人「買方」支付原住民「賣方」一筆金額，雙方簽訂契約，由原住民賣方將土地設定抵押給漢人債權人，雖然名義上土地所有權人仍為原地主，但實際上則由漢人買方無限期使用。 報告中也以新竹縣五峰鄉為案例進行調查，非原住民使用原保地的數量，估計至少有28%。而非原住民取得原保地後如何使用？民國60年代多為種植水梨等果樹，但民國80年代開始，休閒農園、民宿等有增加的趨勢，目前，是以農業使用和經營觀光事業為主。

而針對近日網路影片影射原住民擁有各種社會福利補助，台灣原住民長期照顧聯盟常務理事、政大社會工作研究所教授王增勇指出，原住民的收入只有一般台灣家戶收入的6成，而全體國民有18%的家戶收入來自政府提供的補助或社會保險，但是原住民的家庭卻只有5%。「換句話說，原住民其實在經濟的收入上面更需要政府的介入，但是政府實際上對原住民家庭在經濟重分配裡面，卻只得到一般國民的1/3。」

記者會最後，原民團體提出3點訴求：

譴責所有扭曲歷史、汙名化原住民族的族群仇恨言論 政府應持續徹查發生在原鄉之土地非法占用情形，以落實原住民族土地正義 政府加速原住民族轉型正義工作推動，促進社會溝通與對話

「平權會」由誰組成？為什麼要想要買賣原保地？

根據《台灣社會研究季刊》34期的一篇研究論文，1990代以前，就有非原住民向原住民承租原保地的狀況，但1988、1989年間原住民土地運動盛行，政府在1990年修改法規，漢人承租原保地變得困難，山地鄉漢人甚至面臨土地隨時被鄉公所收回的威脅。

1993年到1996年間，在中部一家土地財團的幫助下，南投、台中、宜蘭、屏東、桃園相繼成立「台灣山地鄉平地居民權益促進會」，開始有比較強大的動能，以台中平權會會長吳天佑為首，集體向原住民政策主關機關提出建議，訴求解編原保地。

論文提到，平權會的基層會員，有自日治時期以來便世居山地鄉，因為政府增編原保地而失去土地的小農人、小商人，是「政府草率政策下的受害者」。但平權會的上層幹部，也與土地財團、土地仲介、國民黨、民進黨、新黨政治人物有淵源，也曾有原住民籍的民意代表支持平權會的主張。

但這個二十多年前成立的組織，最近為何上街遊行？

《聯合報》報導，14日，平權會上百人聚集行政院大門外抗議，平權會表示，最近傳出原民會發函要限縮土地放租，長期目標是限制漢人承租並收回土地分配給原住民使用，且有政府代表向他們表示，原民會可能透過起訴漢人來取回土地，平權會因此上街陳情。

《中國時報》報導，平權會當時提出4大訴求，包括讓現耕使用或買賣取得原保地、林班地的農民能就地合法；由政院提案修正《山坡地保育利用條例》第19條，賦予使用土地漢人所有權；個案除非政院核准才能法辦，否則應撤回訴訟；無論有無租約，農民保險及自然災害補貼均應以使用土地自耕農為對象。

但原民會回應，政府從1958年到1985年，6度輔導漢人租用原保地，已承租土地自耕自用者，面積達8000公頃。且依據現行規定，漢人只要沒有違反租約或法令規定都可繼續租用，政府並沒有所謂「全面收回」的計畫。

原民會表示，的確有針對漢人居民提起訴訟，但是針對違反現有法律、非法占用、濫墾濫伐、違規超限利用原保地，例如林業用地種植檳榔、山坡地違法建築住宅、民宿溫泉等，且政府先採取柔性勸導及輔導方式，使用人不願配合時，才提起訴訟，在訴訟過程中，如果有意願和解並改善，政府就會與被告和解或撤回訴訟。

而針對平權會「解編原住民保留地」的訴求，原民會回應，為了保障原住民的生存與發展，避免土地流失，原保地不宜解編，也不宜自由買賣。

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核稿編輯：楊之瑜